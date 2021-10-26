Все экскурсии в Венеции
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Венеции – доступно 83 экскурсии на 2021 год, 1616 ⭐ отзывов, цены от €12.07, посетите достопримечательности: Сан-Марко, Мост Риальто, Дворец дожей, Остров Мурано, Гранд-канал, Остров Бурано, Театр Ла Фениче, Галерея Академии. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Венеции почти всё
Популярные
По цене
По отзывам
2ч
€20
за 1 чел.
Вся Венеция за 2 часа
Во время пешей прогулки по Венеции, вы увидите самые интересные места: мост Вздохов, дворец Дожей,...
Ежедневно в 15:15
Индивидуальная экскурсия
1ч
€20
за 1 чел.
Скрытая Венеция
Добро пожаловать в Венецию! Я выбрала для вас интересный маршрут, не только потому что он связан с...
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-5 чел.
Запрятанные уголки Венеции
Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
1ч
€20
за 1 чел.
Экскурсия «Венеция что посмотреть на первый раз»
Мы встретимся в самом центре Венеции, на площади Сан Марко
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€150
за 1-6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
Индивидуальная экскурсия
1ч 9м
€20
за 1 чел.
Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море
Лидо-ди-Венеция - это элегантный и изысканный морской курорт, где живут и местные венецианцы
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€158
за 1-10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Индивидуальная онлайн-экскурсия
1ч
€20
за 1 чел.
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Я предлагаю вам увлекательное, онлайн посещение кладбища Сан-Микеле, мистического, тихого и мирного...
Индивидуальная экскурсия
3ч
195€156
за 1-8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€50
за 1 чел.
Колоритный остров Бурано
Приглашаю вас на прогулку по самому красочному острову города - Бурано
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€190
за 1-7 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города и узнать истории его самых красивых зданий
30м
€25
за 1 чел.
Поездка на Гондоле
Насладитесь неспешной прогулкой под плеск волн по каналам уникального города
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Венецию!
Проникнуться атмосферой и культурой необычного города на обзорной экскурсии
1ч
€28
за 1 чел.
Билет во дворец Дожей
Вас ждёт Дворец дожей, который по праву занимает одну из главных строчек в списке обязательных мест...
Ежедневно 10.00 - 18.00 (последний вход в 17:00)
Индивидуальный квест
1ч 30м
€90
за 1-5 чел.
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
Исследовать самое любопытное в Венеции или разгадать тайны прошлого
Индивидуальный трансфер
18м
€200
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€157
за 1-4 чел.
Исчезающая Венеция
Узнать, как устроен город на воде, и насладиться его «ускользающей красотой»
2ч
€13
за 1 чел.
Венецианские голоса: опера в театре "Ла Фениче"
Венеция - город культуры, романтики, большой воды и маленьких гондол
каждый день 09:30 - 18:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
€65
за 1-6 чел.
Дворцы Большого канала
Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3д
€12.07
за 1 чел.
Венецианский транспорт пасс
Вы можете приобрести единый проездной билет на водный транспорт Венеции, острова Лидо, Мурано,...
Индивидуальная экскурсия
1ч
€90
за 1-4 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Взглянуть на жизнь могущественной королевы Адриатики через истории ее дворцов и известных личностей
1ч
€25
за 1 чел.
Дворец Дожей без очередей или Собор Сан Марко
Венеция - город тысячи каналов, гондол, романтики и загадки
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€95
за 1-6 чел.
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю
1ч
€20
за 1 чел.
Время работы: Понедельник — выходной. Вт — Вск с 8:15 до 19:15.
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Венеции»
- Отзыв на: Исчезающая ВенецияААлина26 октября 2021Замечательная экскурсия! Всем советую!
- ТТатьяна21 октября 2021Спасибо большое Анне за знакомство с Венецией. Отличная подача истории и жизни города с множеством интересных фактов. Отдельное спасибо за потрясающую способность моментально подстроить рассказ и маршрут под наши обстоятельства и пожелания!
- Отзыв на: Венеция и острова венецианской лагуныООксана19 октября 2021Спасибо Татьяне за экскурсию! У нас был один день в Венеции. Татьяна идеально разработала маршрут, чтобы максимально познакомиться с городом и увидеть все его красоты!
- ллариса19 октября 2021Спасибо большое, замечательный гид и познавательная экскурсия!
- ЮЮлия19 октября 2021В два часа трудно уместить больше информации и сделать длиннее маршрут. Экскурсовод постаралась дать максимально много интересной и познавательной информации и ответить на все вопросы.
- LLerner18 октября 2021Прекрасная экскурсия и очень знающий экскурсовод. Рассказчик настолько захватывающе преподносит историю что время экскурсии полетает незаметно
- AAlexander17 октября 2021Спасибо большое Анне за очень интересную экскурсию, посмотрели на знакомую Венецию другими глазами. Видно что гид очень знающий и влюблённый в этот город. Наверное первый раз в жизни подплела что экскурсия быстро кончилась! Понравилось что было интересно, с юмором, но при этом без галопа по городу. Ещё раз спасибо Анне
- ЕЕвгений17 октября 2021Отличная экскурсия, великолепный гид. Анна знает Венецию, любит её историю. Время пролетело незаметно. Было очень познавательно
- Отзыв на: Добро пожаловать в Венецию!ВВлад17 октября 2021Прекрасно провели время) Говорили не о том, что можно прочитать в В Википедии, а разном и понятном только местным. Спасибо большое ☺️
- Отзыв на: Венеция и острова венецианской лагуныMMarija16 октября 2021Chceli by sme poďakovať nášmu sprievodcovi Tatiane! Boli sme už niekoľko krát v Benátkach, ale iba teraz sme pocítili,, čaro,, Benátok! Bol to fantastický zážitok! Vrelo odporúčame!! Tatiana je nie len skúsený sprievodca ale aj super človek! Marija