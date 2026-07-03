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окунуться в загадочный мир Венеции. В поездке на острова, по рекомендации Татьяны мы выбрали остров Сан-Микеле и остров Мурано, и не пожалели. Особенно хочу отметить, что стараниями Татьяны нам удалось посмотреть работу стеклодувов в вечернее время. Наша программа была насыщенной, возможность посетить остров была только после трех часов. Нас ждали, показали весь завораживающий процесс превращения песка в искусное изделие. После Мурано- Сан-Микель, остров-кладбище. И здесь интересный рассказ, тонкие детали, которых не найдешь в интернете. Тишина, покой и Бродский, Стравинские, Дягилев… Большое спасибо Татьяне за впечатления, за интересный рассказ. Всем рекомендуем!