Экскурсии Венеции

Все экскурсии в Венеции

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Венеции – доступно 83 экскурсии на 2021 год, 1616 ⭐ отзывов, цены от €12.07, посетите достопримечательности: Сан-Марко, Мост Риальто, Дворец дожей, Остров Мурано, Гранд-канал, Остров Бурано, Театр Ла Фениче, Галерея Академии. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Венеции почти всё
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Вся Венеция за 2 часа
4.3
319
20
за 1 чел.
Вся Венеция за 2 часа
Во время пешей прогулки по Венеции, вы увидите самые интересные места: мост Вздохов, дворец Дожей,...
Ежедневно в 15:15
Скрытая Венеция
Индивидуальная экскурсия
4.3
27
20
за 1 чел.
Скрытая Венеция
Добро пожаловать в Венецию! Я выбрала для вас интересный маршрут, не только потому что он связан с...
Запрятанные уголки Венеции
Индивидуальная экскурсия
5
64
125
за 1-5 чел.
Запрятанные уголки Венеции
Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
Экскурсия «Венеция что посмотреть на первый раз»
4.2
16
20
за 1 чел.
Экскурсия «Венеция что посмотреть на первый раз»
Мы встретимся в самом центре Венеции, на площади Сан Марко
Первый день в Венеции
Индивидуальная экскурсия
5
114
2ч 30м
150
за 1-6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
1ч 9м
20
за 1 чел.
Остров Лидо ди Венеция, Адриатическое море
Лидо-ди-Венеция - это элегантный и изысканный морской курорт, где живут и местные венецианцы
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Индивидуальная экскурсия
5
167
2ч 30м
158
за 1-10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Индивидуальная онлайн-экскурсия
4.8
10
20
за 1 чел.
Остров кладбище Сан-Микеле и могила Бродского
Я предлагаю вам увлекательное, онлайн посещение кладбища Сан-Микеле, мистического, тихого и мирного...
Венеция и острова венецианской лагуны
Индивидуальная экскурсия
4.9
33
195
156
за 1-8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
Колоритный остров Бурано
Индивидуальная экскурсия
4.8
10
50
за 1 чел.
Колоритный остров Бурано
Приглашаю вас на прогулку по самому красочному острову города - Бурано
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная экскурсия
4.8
68
2ч 30м
190
за 1-7 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города и узнать истории его самых красивых зданий
Поездка на Гондоле
3.4
7
30м
25
за 1 чел.
Поездка на Гондоле
Насладитесь неспешной прогулкой под плеск волн по каналам уникального города
Ежедневно
Добро пожаловать в Венецию!
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
130
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Венецию!
Проникнуться атмосферой и культурой необычного города на обзорной экскурсии
Билет во дворец Дожей
3.5
3
28
за 1 чел.
Билет во дворец Дожей
Вас ждёт Дворец дожей, который по праву занимает одну из главных строчек в списке обязательных мест...
Ежедневно 10.00 - 18.00 (последний вход в 17:00)
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
Индивидуальный квест
4.6
14
1ч 30м
90
за 1-5 чел.
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
Исследовать самое любопытное в Венеции или разгадать тайны прошлого
Трансфер Венеция Аэропорт "Марко Поло" → Венеция
Индивидуальный трансфер
18м
200
за 1-4 чел.
Трансфер Венеция Аэропорт "Марко Поло" → Венеция
Исчезающая Венеция
Индивидуальная экскурсия
5
42
2ч 30м
157
за 1-4 чел.
Исчезающая Венеция
Узнать, как устроен город на воде, и насладиться его «ускользающей красотой»
Венецианские голоса: опера в театре "Ла Фениче"
5
1
13
за 1 чел.
Венецианские голоса: опера в театре "Ла Фениче"
Венеция - город культуры, романтики, большой воды и маленьких гондол
каждый день 09:30 - 18:00
Дворцы Большого канала
Индивидуальная экскурсия
4.9
45
65
за 1-6 чел.
Дворцы Большого канала
Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии
Венецианский транспорт пасс
Индивидуальная экскурсия
12.07
за 1 чел.
Венецианский транспорт пасс
Вы можете приобрести единый проездной билет на водный транспорт Венеции, острова Лидо, Мурано,...
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная экскурсия
5
1
90
за 1-4 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Взглянуть на жизнь могущественной королевы Адриатики через истории ее дворцов и известных личностей
Дворец Дожей без очередей или Собор Сан Марко
4.3
7
25
за 1 чел.
Дворец Дожей без очередей или Собор Сан Марко
Венеция - город тысячи каналов, гондол, романтики и загадки
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
1ч 30м
95
за 1-6 чел.
Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю
Билет в галерею Ка’ д’Оро
20
за 1 чел.
Билет в галерею Ка’ д’Оро
Время работы: Понедельник — выходной. Вт — Вск с 8:15 до 19:15.

Последние отзывы «Экскурсии Венеции»

  • Отзыв на: Исчезающая Венеция
    А
    Алина
    26 октября 2021
    5
    Замечательная экскурсия! Всем советую!
  • Отзыв на: Первый день в Венеции
    Т
    Татьяна
    21 октября 2021
    5
    Спасибо большое Анне за знакомство с Венецией. Отличная подача истории и жизни города с множеством интересных фактов. Отдельное спасибо за потрясающую способность моментально подстроить рассказ и маршрут под наши обстоятельства и пожелания!
  • Отзыв на: Венеция и острова венецианской лагуны
    О
    Оксана
    19 октября 2021
    5
    Спасибо Татьяне за экскурсию! У нас был один день в Венеции. Татьяна идеально разработала маршрут, чтобы максимально познакомиться с городом и увидеть все его красоты!
  • л
    лариса
    19 октября 2021
    5
    Спасибо большое, замечательный гид и познавательная экскурсия!
  • Ю
    Юлия
    19 октября 2021
    5
    В два часа трудно уместить больше информации и сделать длиннее маршрут. Экскурсовод постаралась дать максимально много интересной и познавательной информации и ответить на все вопросы.
  • Отзыв на: Венеция — от площади Сан-Марко до моста Риальто
    L
    Lerner
    18 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия и очень знающий экскурсовод. Рассказчик настолько захватывающе преподносит историю что время экскурсии полетает незаметно
  • Отзыв на: Первый день в Венеции
    A
    Alexander
    17 октября 2021
    5
    Спасибо большое Анне за очень интересную экскурсию, посмотрели на знакомую Венецию другими глазами. Видно что гид очень знающий и влюблённый в этот город. Наверное первый раз в жизни подплела что экскурсия быстро кончилась! Понравилось что было интересно, с юмором, но при этом без галопа по городу. Ещё раз спасибо Анне
  • Отзыв на: Первый день в Венеции
    Е
    Евгений
    17 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия, великолепный гид. Анна знает Венецию, любит её историю. Время пролетело незаметно. Было очень познавательно
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Венецию!
    В
    Влад
    17 октября 2021
    5
    Прекрасно провели время) Говорили не о том, что можно прочитать в В Википедии, а разном и понятном только местным. Спасибо большое ☺️
  • Отзыв на: Венеция и острова венецианской лагуны
    M
    Marija
    16 октября 2021
    5
    Chceli by sme poďakovať nášmu sprievodcovi Tatiane! Boli sme už niekoľko krát v Benátkach, ale iba teraz sme pocítili,, čaro,, Benátok! Bol to fantastický zážitok! Vrelo odporúčame!! Tatiana je nie len skúsený sprievodca ale aj super človek! Marija
🇮🇹