Мини-группа
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомство с Венецией в мини-группе
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€51 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДень из жизни венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
20 авг в 07:30
21 авг в 07:30
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогуляться по узким улочкам Венеции, а также проплыть по каналам (с доплатой за катер)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый день в Венеции
Увидеть главные места города и узнать их тайны
Сегодня в 08:30
Завтра в 11:30
от €198 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив знаменитые острова Мурано, Бурано и Торчелло. Увидьте, как создаются шедевры из стекла и кружева
Начало: Место встречи обсудим в WhatsApp или другом мессен...
Сегодня в 14:00
13 авг в 13:00
от €282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
от €141 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция 3 в 1: с воды, земли и воздуха
Индивидуальная экскурсия, сочетающая водную прогулку, пешеходный тур и гастрономические открытия. Узнайте о традициях и истории Венеции
Начало: У моста Риальто
Сегодня в 09:30
13 авг в 12:00
от €212 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
Завтра в 15:00
11 авг в 13:30
от €220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Открыть секреты главного символа Венеции и раскрасить традиционную маску под руководством художника
Начало: У мастерской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Детский квест по Венеции или Дворцу Дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
10 авг в 12:00
11 авг в 10:00
от €154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция глазами местного жителя
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция на самом деле
Увидеть город за фасадами - и полюбить его
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:30
от €135 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €168
€210 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €168
€210 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Венецианская сказка для круизных путешественников
Уникальная экскурсия по Венеции для круизных путешественников, желающих за один день увидеть главные достопримечательности и узнать тайны города
Начало: На Piazzale Roma
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€48 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворцы Большого канала
Насладиться великолепной архитектурой «города на воде» на романтической экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:30
от €85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Венеция на вкус
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:30
от €170 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 09:00 и 12:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€55 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия: счастливые моменты в Венеции
Прогулка по нетуристической Венеции с местным жителем. Узнайте секреты города и получите живые фото на память
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
€80 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадочный Дворец Дожей
Посетите Дворец Дожей после обеда, когда толпа туристов уменьшится. Погрузитесь в атмосферу величия Республики Серениссима и узнайте её секреты
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города, увидеть Риво Альто и дом Дездемоны
Завтра в 16:30
10 авг в 18:00
от €284 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная сказка в Доломитах
Насладиться природной красотой итальянских Альп - наследия ЮНЕСКО
Начало: В Беллуно, Фельтре, Бассано дель Граппа
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианская Биеннале с экспертом арт-рынка
Познакомиться с историей выставки и работами звёзд мировой архитектуры
Начало: Около площади Сан Марко
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €365 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - город балов, карнавала, азартных игр и куртизанок
Венеция всегда манила эстетов и ценителей элегантности. Пройдите по местам, обозначенным на карте любого гедониста прошлых веков
20 авг в 07:30
21 авг в 07:30
от €165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Венецию
Время пролетело незаметно и даже пятилетний ребенок с удовольствием проходил пешком
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Мурано и Бурано: фотопрогулка по островам - из Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции на фотопрогулке по островам Мурано и Бурано. Яркие фасады и мастерские создадут незабываемые кадры
Начало: В районе вокзала Санта-Лючия в Венеции
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:00
€125 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Венеции
Прогулка по Венеции откроет вам её скрытые уголки: мосты, дворцы и старинные кварталы. Узнайте, как город на сваях пленяет сердца
Начало: На улице Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
€50 за человека
Венеция предлагает одни из самых увлекательных достопримечательностей в мире, это и знаменитая базилика и широкие площади, готические здания, многочисленные музеи и галереи, гранд-канал и живописные памятники вокруг, его маленькие улочки и богато украшенные мосты, но это лишь малая часть того что вы можете увидеть в этом прекрасном городе
Чтобы вы действительно насладились своим пребыванием в Венеции, мы рекомендуем забронировать хотя бы несколько экскурсий, чтобы максимально использовать свое время. Чтобы сделать вашу жизнь еще проще, вы можете забронировать любую экскурсию в нашем каталоге – одним щелчком мыши, а все организационные вопросы возьмёт на себя гид, вам останется только восторгаться от увиденного
Последние отзывы на экскурсии
П
Дата посещения: 26 июн 2026
Алла- потрясающий гид!
Хочется вернуться в Венецию и пройтись с ней еще по какому-то маршруту. Очень приятное впечатление! Хорошая речь , нескучная прогулка)
Мы уже достаточно много посетили, и Алла перестроила маршрут и полностью подстроилась под наши пожелания. Спасибо большое!
Хочется вернуться в Венецию и пройтись с ней еще по какому-то маршруту. Очень приятное впечатление! Хорошая речь , нескучная прогулка)
Мы уже достаточно много посетили, и Алла перестроила маршрут и полностью подстроилась под наши пожелания. Спасибо большое!
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С
Дата посещения: 10 апр 2026
Наша семья гуляла по крышам вместе с Анжелой в апреле. Очень положительные впечатления от экскурсии и экскурсовода. Сразу установился контакт, много интересных деталей, разнообразные локации, «секретные места» и много положительных эмоций. Понравилось смотреть на Венецию с высоты. Огромное спасибо! ❤️
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С
Дата посещения: 8 мар 2026
Очень понравилась экскурсовод Валерия. Профессионал, с большой любовью к своему городу
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Ю
Кристиночка, очень хороший человечек, отлично ладит с детками! Мы были в такую жару в августе - дети ныли, но она как волшебница увлекла их за три минуты! Очень понравилось! Обязательно еще вернемся к ней на экскурсию!
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Н
Прекрасная экскурсия с интересными фактами и местами в городе, которые сам и не отыщешь, очень понравилось.
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Т
Очень понравилась экскурсия!
Алла отлично спланировала маршрут, что даже сильная жара не стала помехой!
Поскольку мы были в Венеции первый раз и
Алла отлично спланировала маршрут, что даже сильная жара не стала помехой!
Поскольку мы были в Венеции первый раз и
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Обе наши экскурсии с Татьяной (по Венеции и на острова), прошли великолепно! Татьяна знаток истории и интересный рассказчик, нам удалось
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Екатерина великолепно провела экскурсию, особо заостряла и выделяла моменты, на которые надо обратить внимание!
Всё прошло с лёгкостью в дружественной атмосфере!!)
рекомендую однозначно
Всё прошло с лёгкостью в дружественной атмосфере!!)
рекомендую однозначно
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Венецианская Биеннале располагается на огромной территории с множеством павильонов, которые невозможно обойти за один день. Наш гид Ольга смогла так
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М
Спасибо Ольге за экскурсию по Биеннале! Здорово иметь возможность структурировано пройти по лучшим павильонам и локациям с сопровождением от вовлеченного в искусство человека.
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Всего 5640 отзывов в Венеции
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Ответы на вопросы от путешественников по Венеции
Самые популярные экскурсии в Венеции
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2026
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