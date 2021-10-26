Спасибо большое Анне за знакомство с Венецией. Отличная подача истории и жизни города с множеством интересных фактов. Отдельное спасибо за потрясающую способность моментально подстроить рассказ и маршрут под наши обстоятельства и пожелания!

Спасибо Татьяне за экскурсию! У нас был один день в Венеции. Татьяна идеально разработала маршрут, чтобы максимально познакомиться с городом и увидеть все его красоты!

В два часа трудно уместить больше информации и сделать длиннее маршрут. Экскурсовод постаралась дать максимально много интересной и познавательной информации и ответить на все вопросы.

Отзыв на: Первый день в Венеции

A Alexander 5

Спасибо большое Анне за очень интересную экскурсию, посмотрели на знакомую Венецию другими глазами. Видно что гид очень знающий и влюблённый в этот город. Наверное первый раз в жизни подплела что экскурсия быстро кончилась! Понравилось что было интересно, с юмором, но при этом без галопа по городу. Ещё раз спасибо Анне