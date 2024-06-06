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гул голосов. Но Татьяна находила места, чтобы остановиться и дать возможность посмотреть и послушать, и понять историю этого города в деталях. Татьяна прислушивается к пожеланиям туристов, она знает Венецию изнутри, мы посещали места, до которых обычные туристические группы вряд ли доходят. И ещё Татьяна оставила нам очень много полезных советов для продолжения путешествия по этому удивительному городу. Мы очень довольны, что именно Татьяна была нашим гидом. Благодарность от всей нашей большой Семьи: Сергей, Ольга, Костя 10 лет, Гриша 8 лет, бабушка Елена Олеговна.