Обзорные и познавательные экскурсии Венеции

Найдено 26 экскурсий в категории «Обзорные» в Венеции на русском языке, цены от €5, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
183174 за всё до 4 чел.
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Первый день в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
168 за всё до 6 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
210 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
«) список тех мест, которые я вам покажу в течение нашей двухчасовой обзорной экскурсии по самому знаменитому городу Италии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
219 отзывов
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
««Стержнем» этой ознакомительной прогулки выступают не истории о памятниках архитектуры и стилях живописи, а городские легенды»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
«Экскурсия обзорная и предполагает только внешний осмотр достопримечательностей (за исключением Палаццо с бесплатным входом)»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
105 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Венецию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Расскажу, где лучше остановиться и предоставлю всю необходимую информацию для самостоятельного знакомства с городом»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Основные достопримечательности
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
«После знакомства с историей Венеции вас ждет погружение в мир венецианского искусства на площади Сан-Марко — мы посетим великолепный комплекс музеев, среди которых музей Коррер, монументальный зал библиотеки Марчиана и археологический музей»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Ежедневная прогулка по Венеции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
451 отзыв
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
«Мы проводим дружескую обзорную экскурсию по Венеции каждый день — но чередуем маршруты»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Венеция глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
«Обзорную площадку и старинный рынок»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Мост Дьявола — вы увидите самое мистическое место в городе и познакомитесь с его легендами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция классическая: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
«Вы познакомитесь с символами Венеции, узнаете то, что невозможно найти в путеводителях или Википедии, и увидите любопытные детали, на которые сами не обратили бы внимания»
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
177 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Первое знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
«Вы полюбуетесь шедеврами архитектуры и искусства, расположенными на площади, и познакомитесь с интересными фактами, которые с ними связаны»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
232186 за всё до 4 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Прогулка идеально подойдет путешественникам, которые хотят познакомиться с главными достопримечательностями Венеции за короткое время»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 за человека
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
Начало: Напротив бара Ал Тодаро на площади Сан Марко
«Если вы хотите познакомиться с Венеции советую обзорную экскурсию»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
140 за всё до 6 чел.
Что посмотреть в Венеции в первый раз? Прогулка по центру
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
23 отзыва
Что посмотреть в Венеции в первый раз? Прогулка по центру
Начало: Напротив Бара Ал Тодаро на Площади Сан Марко
12 июня в 13:00
14 июня в 13:00
35 за человека
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
«Хотите за пару часов увидеть все главные достопримечательности города на воде»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кем на самом деле был Казанова. Становление легенды
Расписание: Ежедневно в 11:00
180 за экскурсию
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
«Я уверен: не существует какой-то одной точки, из которой обязательно следует начинать знакомство с Венецией, главное — делать это с удовольствием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Венеция - первое свидание
    Спасибо Валерии за экскурсию, было интересно, познавательно и не утомительно, наш семилетний ребенок тоже выдержал и остался доволен:)
  • В
    Вадим
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
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    не заметно. Вишенка на торте было обзорная площадка от куда мы увидели всю Венецию и сделали удивительные фото. Огромное спасибо мы вас обязательно порекомендуем нашим друзьям.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
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    гул голосов. Но Татьяна находила места, чтобы остановиться и дать возможность посмотреть и послушать, и понять историю этого города в деталях. Татьяна прислушивается к пожеланиям туристов, она знает Венецию изнутри, мы посещали места, до которых обычные туристические группы вряд ли доходят. И ещё Татьяна оставила нам очень много полезных советов для продолжения путешествия по этому удивительному городу. Мы очень довольны, что именно Татьяна была нашим гидом. Благодарность от всей нашей большой Семьи: Сергей, Ольга, Костя 10 лет, Гриша 8 лет, бабушка Елена Олеговна.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Л
    Леонид
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
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    витают образы генералов, купцов, Дожей и простых людей, населявших город в разные периоды… и особенно ценно, что вы добавляли много исторических комментариев: например детали битвы обьединенной эскадры христиан против османского султана в 16 веке, историю развития арсенала и темп выпуска 20 галер в день - полностью оснащенных к путешествиям и к бою! Спасибо вам большое! Очень импонирует ваша готовность адаптировать маршрут под наши запросы, рассказ от городе вы ведете с большой любовью и великолепно ориентируетесь в лабиринтах Венеции!

    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Венеция - первое свидание
    Все очень понравилось ❤️ советую ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Венеция - первое свидание
  2. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
  3. Первый день в Венеции
  4. Венеция и острова венецианской лагуны
  5. Обзорная экскурсия по Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Обзорные" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 5 до 319 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1490 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Изучение достопримечательностей города Венеции нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Венеции много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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