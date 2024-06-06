1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
183€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
«) список тех мест, которые я вам покажу в течение нашей двухчасовой обзорной экскурсии по самому знаменитому городу Италии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
««Стержнем» этой ознакомительной прогулки выступают не истории о памятниках архитектуры и стилях живописи, а городские легенды»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
«Экскурсия обзорная и предполагает только внешний осмотр достопримечательностей (за исключением Палаццо с бесплатным входом)»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
«Расскажу, где лучше остановиться и предоставлю всю необходимую информацию для самостоятельного знакомства с городом»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Основные достопримечательности:»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
«После знакомства с историей Венеции вас ждет погружение в мир венецианского искусства на площади Сан-Марко — мы посетим великолепный комплекс музеев, среди которых музей Коррер, монументальный зал библиотеки Марчиана и археологический музей»
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€319 за всё до 8 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
«Мы проводим дружескую обзорную экскурсию по Венеции каждый день — но чередуем маршруты»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
«Обзорную площадку и старинный рынок»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
«Мост Дьявола — вы увидите самое мистическое место в городе и познакомитесь с его легендами»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
«Вы познакомитесь с символами Венеции, узнаете то, что невозможно найти в путеводителях или Википедии, и увидите любопытные детали, на которые сами не обратили бы внимания»
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
€177 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Первое знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
«Вы полюбуетесь шедеврами архитектуры и искусства, расположенными на площади, и познакомитесь с интересными фактами, которые с ними связаны»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
232€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
«Прогулка идеально подойдет путешественникам, которые хотят познакомиться с главными достопримечательностями Венеции за короткое время»
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
€75 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€5 за человека
Билеты
2 часа
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
Начало: Напротив бара Ал Тодаро на площади Сан Марко
«Если вы хотите познакомиться с Венеции советую обзорную экскурсию»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€140 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Что посмотреть в Венеции в первый раз? Прогулка по центру
Начало: Напротив Бара Ал Тодаро на Площади Сан Марко
12 июня в 13:00
14 июня в 13:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
«Хотите за пару часов увидеть все главные достопримечательности города на воде»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
«Я уверен: не существует какой-то одной точки, из которой обязательно следует начинать знакомство с Венецией, главное — делать это с удовольствием»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija6 июня 2024Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ААлия6 июня 2024Спасибо Валерии за экскурсию, было интересно, познавательно и не утомительно, наш семилетний ребенок тоже выдержал и остался доволен:)
- ВВадим5 июня 2024Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
- ССветлана5 июня 2024Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
- ЛЛеонид4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
- ААндрей3 июня 2024Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
- ККсения3 июня 2024Все очень понравилось ❤️ советую ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Обзорные»
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