35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия

Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Венеция по-прежнему хранит величие ушедших веков, а время здесь будто остановилось.

На этой прогулке вы увидите теснящиеся друг к другу дома, элегантные дворцы вдоль Большого канала и знаменитые мосты. Я расскажу о жизни венецианцев, традициях и символике города, и вы ощутите очарование этого места.
4.8
77 отзывов
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия

Описание экскурсии

  • Площадь Сан Марко и Дворец дожей — история республики и шедевры прошлого
  • Большой канал и мост Риальто — ключевые торговые пути и виды на элегантные дворцы
  • Мост вздохов — легенды о любви и судьбах
  • Санта Мария делла Салюте и Арсенал — архитектурные и исторические памятники Венеции

Венеция открывается перед путешественниками словно прекрасное видение на границе суши и моря. Город будто парит в прозрачном воздухе над заливом или проступает сквозь сетку дождя, как на старинной гравюре. Итальянские архитекторы и художники, мыслители и купцы подарили нам мир, наполненный многообразием форм. И я приглашаю вас познакомиться с ним!

Организационные детали

По желанию можем организовать фотоэкскурсию. Детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013
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года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
7
3
3
2
1
2
К
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на фабрики стекла и съездили на остров Бурано. Также побывали на площади С. Марко. Гид
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очень профессионально рассказывал о достопримечательностях города. Сходим и в музей Наполеона,посетили дворец Доджей и очень понравилась экскурсия в церкви С Марко. Экскурсовод провел экскурсию увлекательно и впечетляюще. Всем рекомендуем одного гида.

Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
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О
Прекрасные 3 часа (да, мы попросили Наталью побыть с нами подольше!) в Венеции, увидели как самые популярные и главные жемчужины города, так и потаенные места, посетили аутентичный ресторан средневековой венецианской кухни, услышали удивительные факты про город, его историю, жителей и гостей Венеции.
Прекрасные 3 часа (да, мы попросили Наталью побыть с нами подольше!) в Венеции, увидели как самые
Прекрасные 3 часа (да, мы попросили Наталью побыть с нами подольше!) в Венеции, увидели как самые
Прекрасные 3 часа (да, мы попросили Наталью побыть с нами подольше!) в Венеции, увидели как самые
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Татьяна
Наталья, прекрасный экскурсовод, на все вопросы, отвечает грамотна. Нашей семье очень понравилось обзорная экскурсия по Венеции, которую провела Наталья.
Наталья, прекрасный экскурсовод, на все вопросы, отвечает грамотна. Нашей семье очень понравилось обзорная экскурсия по Венеции,
Наталья, прекрасный экскурсовод, на все вопросы, отвечает грамотна. Нашей семье очень понравилось обзорная экскурсия по Венеции,
Наталья, прекрасный экскурсовод, на все вопросы, отвечает грамотна. Нашей семье очень понравилось обзорная экскурсия по Венеции,
Наталья, прекрасный экскурсовод, на все вопросы, отвечает грамотна. Нашей семье очень понравилось обзорная экскурсия по Венеции,
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Алина
Мы побывали на обзорной экскурсии, я, мама, и сыновья 18 и 12 лет. Наталья прекрасный гид, мы многое узнали о Венеции за 3 часа. Слушали, задавали вопросы. Она сразу увлекла рассказом и взрослых, и подростка. Виртуальные «дукаты» за правильные ответы повеселили и добавили нашей прогулке элементы квеста) Спасибо за отличную экскурсию!
Мы побывали на обзорной экскурсии, я, мама, и сыновья 18 и 12 лет. Наталья прекрасный гид,
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А
Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию.
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А
Наталья провела нам обзорную экскурсию по Венеции, рассказала много интересного и погрузила в атмосферу этого прекрасного города. Однозначно рекомендуем!
Наталья провела нам обзорную экскурсию по Венеции, рассказала много интересного и погрузила в атмосферу этого прекрасного
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