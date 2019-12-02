35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть визитные карточки города и узнать их историю

Наталья
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Наталья – ваш гид
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, Санта Мария делла Салюте, Арсенал, мост Риальто и мост вздохов — вот лишь небольшой (далеко не весь!) список тех мест, которые я вам покажу в течение нашей двухчасовой обзорной экскурсии по самому знаменитому городу Италии.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Венеции, у вокзала
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У этой экскурсии35 отзывов
4.8
Обзорная экскурсия по Венеции
Обзорная экскурсия по Венеции

Что вас ожидает

Венеция, единственный город в мире, построенный на воде, открывается перед путешественниками словно прекрасное видение, являющееся на границе суши и моря. Возведенный на сваях удивительный город будто парит в прозрачном воздухе над заливом или проступает сквозь сетку дождя, как на старинной гравюре. Туристы со всего мира приезжают насладиться красотой ее пейзажей, очарованием каналов, легким прохладным бризом с моря, ознакомиться с шедеврами, созданными величайшими деятелями искусства.

Итальянские архитекторы и художники, мыслители и купцы подарили нам мир, наполненный красочным многообразием форм — элегантные дворцы вдоль Большого канала, дома, теснящиеся друг к другу вдоль городских улиц и аллей, многочисленные картины, хранящиеся в музеях. Венецию не зря называют гостиной Европы. Это настоящий рай для туристов, они повсюду — осматривают многочисленные памятники, фонтаны, развлекаются катанием на гондолах, бродят по всемирно известным площадям, сидят в кафе.

Очень тонко передается история прошлых столетий Венеции в памятниках архитектуры. Время здесь как будто остановилось. На каждом шагу встречаются каменные свидетели прошлых столетий.

Организационные детали

  • Что взять с собой: удобную обувь, очки для солнца, фотоаппарат, может быть бутылку с водой
  • Вариантом экскурсии может стать фото-экскурсия. Я очень люблю фотографировать и обеспечу вам прекрасные снимки.
Обзорная экскурсия по Венеции
Обзорная экскурсия по Венеции
Обзорная экскурсия по Венеции
Обзорная экскурсия по Венеции
Обзорная экскурсия по Венеции
Обзорная экскурсия по Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Венеции, у вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 декабря 2019
Мы посетили Венецию 30.11.2019, с Натальей заранее связались, ее в этот период не оказалось на месте, но она порекомендовала нам своего коллегу, которая превосходно провела экскурсию! Наталья все дни до нашей поездки и после находилась на связи и контролировала процесс! У нас было торжественное мероприятие которое полностью было организованно Натальей и организовано на отлично! Просто баллами и оценками нашу признательность этому человеку не выразить! Огромное спасибо за такой объём помощи! Клиентоориентированность на самом высшем уровне! Так держать! Всем рекомендую данного специалиста и ручаюсь за ее рекомендации!
4 октября 2019
Всё было вполне хорошо.
Только гида очень часто отвлекал телефон, это немного мешало и напрягало.
Экскурсия стоила 195 еур за 2 часа, хотелось бы чтобы экскурсовод не отвлекался.
19 августа 2019
Лучиа бесподобный гид и рассказчик. Рассказывает простым языком, который понятен и детям и взрослым. Очень любит Венецию и это не может не сказываться на качестве экскурсии. Мало то, что она профессионал своего дела, но ещё и очень красивая и очаровательная женщина. Будем ещё раз в Венеции, обязательно будем углубляться в тематику только с ней:)
13 августа 2019
Наталья очень внимательный и интересный рассказчик. Смогла организовать экскурсию именно под нашу группу учла место проживания и наличие младенца в коляске. Смогла по настоящему заинтересовать историей города и открыла много интересных фактов. С удовольствием воспользуемся ее услугами когда вернемся в Венецию снова уже по другим маршрутам.
7 августа 2019
Спасибо, Наталья! Нам все очень понравилось. Было интересно, эта экскурсия впечатлила и наших 8-летних детей
10 июля 2019
Огромное спасибо Наталье, очень понравилась экскурсия.
По моему запросу, за короткое время обошли все самые важные места и напомнили базу школьной истории
Отлично знает историю и материал города
Советую!
25 мая 2019
Огромное спасибо
20 мая 2019
Наталья - прекрасный гид. Хорошо понимает особенности людей, для которых проводит экскурсию.
Умеет заинтересовать и показать. Рекомендую!
16 мая 2019
14 апреля 2019 г у нас прошла замечательная обзорная экскурсия по Венеции с гидом Натальей, которая (экскурсия) плавно трансформировалась в нечто большее: поездка по каналам и островам на катере. Очень здорово, что Наталья не только хорошо знающий свой предмет профессионал, но и приятный в общении человек. Кроме того, Наталья проявила чудеса гибкости в плане изменения и маршрута, и формата (переход от пешей экскурсии к водной), и времени (в результате мы "проработали" на 2,5 часа больше, чтобы удовлетворить самые замысловатые пожелания клиентов))). Спасибо! Очень рекомендуем.
12 мая 2019
Совершили увлекательную прогулку с Натальей по Венеции. Несмотря на то, что мы были далеко не первые у нее в этот день, Наталья ничем не показала своей усталости и смогла нас увлечь интересной и познавательной экскурсией.
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