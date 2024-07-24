35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция по-прежнему хранит величие ушедших веков, а время здесь будто остановилось.
На этой прогулке вы увидите теснящиеся друг к другу дома, элегантные дворцы вдоль Большого канала и знаменитые мосты. Я расскажу о жизни венецианцев, традициях и символике города, и вы ощутите очарование этого места.
На этой прогулке вы увидите теснящиеся друг к другу дома, элегантные дворцы вдоль Большого канала и знаменитые мосты. Я расскажу о жизни венецианцев, традициях и символике города, и вы ощутите очарование этого места.
Описание экскурсии
- Площадь Сан Марко и Дворец дожей — история республики и шедевры прошлого
- Большой канал и мост Риальто — ключевые торговые пути и виды на элегантные дворцы
- Мост вздохов — легенды о любви и судьбах
- Санта Мария делла Салюте и Арсенал — архитектурные и исторические памятники Венеции
Венеция открывается перед путешественниками словно прекрасное видение на границе суши и моря. Город будто парит в прозрачном воздухе над заливом или проступает сквозь сетку дождя, как на старинной гравюре. Итальянские архитекторы и художники, мыслители и купцы подарили нам мир, наполненный многообразием форм. И я приглашаю вас познакомиться с ним!
Организационные детали
По желанию можем организовать фотоэкскурсию. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на фабрики стекла и съездили на остров Бурано. Также побывали на площади С. Марко. Гид
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О
Прекрасные 3 часа (да, мы попросили Наталью побыть с нами подольше!) в Венеции, увидели как самые популярные и главные жемчужины города, так и потаенные места, посетили аутентичный ресторан средневековой венецианской кухни, услышали удивительные факты про город, его историю, жителей и гостей Венеции.
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Наталья, прекрасный экскурсовод, на все вопросы, отвечает грамотна. Нашей семье очень понравилось обзорная экскурсия по Венеции, которую провела Наталья.
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Мы побывали на обзорной экскурсии, я, мама, и сыновья 18 и 12 лет. Наталья прекрасный гид, мы многое узнали о Венеции за 3 часа. Слушали, задавали вопросы. Она сразу увлекла рассказом и взрослых, и подростка. Виртуальные «дукаты» за правильные ответы повеселили и добавили нашей прогулке элементы квеста) Спасибо за отличную экскурсию!
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А
Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
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А
Наталья провела нам обзорную экскурсию по Венеции, рассказала много интересного и погрузила в атмосферу этого прекрасного города. Однозначно рекомендуем!
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