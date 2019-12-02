35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Венеция, единственный город в мире, построенный на воде, открывается перед путешественниками словно прекрасное видение, являющееся на границе суши и моря. Возведенный на сваях удивительный город будто парит в прозрачном воздухе над заливом или проступает сквозь сетку дождя, как на старинной гравюре. Туристы со всего мира приезжают насладиться красотой ее пейзажей, очарованием каналов, легким прохладным бризом с моря, ознакомиться с шедеврами, созданными величайшими деятелями искусства.

Итальянские архитекторы и художники, мыслители и купцы подарили нам мир, наполненный красочным многообразием форм — элегантные дворцы вдоль Большого канала, дома, теснящиеся друг к другу вдоль городских улиц и аллей, многочисленные картины, хранящиеся в музеях. Венецию не зря называют гостиной Европы. Это настоящий рай для туристов, они повсюду — осматривают многочисленные памятники, фонтаны, развлекаются катанием на гондолах, бродят по всемирно известным площадям, сидят в кафе.

Очень тонко передается история прошлых столетий Венеции в памятниках архитектуры. Время здесь как будто остановилось. На каждом шагу встречаются каменные свидетели прошлых столетий.