1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная сказка в Доломитах
Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
Билеты
2 часа
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
Начало: Напротив бара Ал Тодаро на площади Сан Марко
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€140 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений29 мая 2024Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!
- IIgor24 мая 2024Рады что выбрали именно эту экскурсию, очень понравилось. Экскурсовод Полина очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала, и показала все основные места.
- ЛЛидия22 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!
- ААлександр12 мая 2024Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный
- ООльга12 мая 2024Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
- OOlga8 мая 2024Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
- ЛЛюдмила3 мая 2024Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный
- ВВиктория7 февраля 2024Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой! Елена прекрасный проводник в горы,
- ААндрей16 ноября 2023Всё было великолепно. Настоятельно рекомендую
- ТТатьяна25 октября 2023Были на экскурсии семьей. Ливень не переставал! Кристина мужественно провела экскурсию, и передала нам свой радостный настрой! Экскурсия прошла в интересном формате! Спасибо 😻
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 10 до 350. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Венеции и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии