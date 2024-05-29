Выездные экскурсии из Венеции

Найдено 8 экскурсий в категории «Выездные» в Венеции на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
52 отзыва
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 310 за всё до 4 чел.
Горная сказка в Доломитах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Горная сказка в Доломитах
Раскрыть природные красоты итальянских Альп, добравшись к их «верхним этажам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
15 отзывов
Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
Начало: Напротив бара Ал Тодаро на площади Сан Марко
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
140 за всё до 6 чел.
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 6 чел.
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Индивидуальная
2 часа
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!
  • I
    Igor
    24 мая 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Рады что выбрали именно эту экскурсию, очень понравилось. Экскурсовод Полина очень приятная девушка, интересно и доступно рассказала, и показала все основные места.
  • Л
    Лидия
    22 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Спасибо за замечательную экскурсию. Информация была интересной и разноплановой, атмосфера - легкой и комфортной. Анжела - однозначно профессионал, влюблённый в свою работу. Мы счастливы, что провели время именно с Анжелой. Познавательно и душевно. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Мы впервые решили посетить острова Мурано, Бурано и Торчелло. И чтобы получить максимум впечатлений от них, решили что нужен опытный
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    экскурсовод. Анжела составила отличный маршрут, мы прошлись по всем знаковым локациям, сделали шикарные фотографии, увидели вживую работу стекольного мастера. И конечно узнали много интересного про эти острова и их жителей. Было очень интересно и время пролетело незаметно.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
  • O
    Olga
    8 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
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    было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем!

  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Анжела - прекрасный рассказчик, мастерски организовала нам посещение двух островов - Мурано и Бурано. Посмотрели шоу стеклодувов, посетили прекрасный аутентичный
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    рыбный ресторан У Черного Кота на Бурано. Остались самые лучшие впечатления! Переживали, что устанет ребенок, 10 лет, но дочь была в полном восторге! Бурано - невероятно фотогеничный остров, каждая фотография - открытка. Очень-очень рекомендуем!

  • В
    Виктория
    7 февраля 2024
    Горная сказка в Доломитах
    Возвращаюсь сейчас домой. . усталая и безумно счастливая после 8-ми часовой прогулки по Доломитам с Еленой! Елена прекрасный проводник в горы,
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    прекрасный, эрудированный собеседник, и знаток Доломитовых Альп. Я очень рекомендую вам этот тур. И конечно же обязательно посетите Термальные Источники и не упустите возможности подняться на самую высокую точку горы Мармолады!

  • А
    Андрей
    16 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
    Всё было великолепно. Настоятельно рекомендую
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
    Были на экскурсии семьей. Ливень не переставал! Кристина мужественно провела экскурсию, и передала нам свой радостный настрой! Экскурсия прошла в интересном формате! Спасибо 😻

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Выездные»

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  1. Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
  2. На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
  3. Горная сказка в Доломитах
  4. Обзорная экскурсия по Венеции или тематическая
  5. Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 10 до 350. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Венеции и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
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