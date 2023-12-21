Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Групповая экскурсия в Венеции

Крестоносцы, масоны и старейшее в Европе гетто - узнать и увидеть самое интересное (в мини-группе)

Мы не просто посетим знаковые места города, но и глубоко погрузимся в его историю. Поговорим про крестовые походы, масонскую церковь, венецианское гетто.

Вспомним знаменитых итальянцев, которые в разные времена прославляли Венецию — Марко Поло, Галилео Галилей, Джордано Бруно. Заглянем в закусочную, где любил бывать Казанова и другие известные личности.
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
Ближайшие даты:
21
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Площадь Сан-Марко.

  • Я затрону тему четвёртого крестового похода на Константинополь, из которого венецианцы на кораблях привезли награбленные сокровища древнейшей византийской империи
  • Поговорим о знаменитых колоннах Венеции. Вы узнаете, как они пролежали на набережной 70 лет и каким способом известный инженер поднял их. Открою вам секрет третьей утонувшей колонны.

Древний район Риальто

  • Мы посетим дворец, где проживали немецкие дипломаты и купцы. Вы осмотрите внутренний дворик и получите представление о том, как в Венеции возводили подобные строения.
  • Прогуляемся по мосту Риальто к самому старому в городе рыбному рынку
  • Заглянем в закусочную, куда любил захаживать Казанова. По желанию вы выпьете бокал вина и закусите знаменитыми венецианскими бутербродами — чикетти.

Масонская церковь и венецианское гетто

  • Затем мы переплывём на гондоле на противоположную сторону канала. Я покажу масонскую церковь, где проводились ритуалы для принятия новых братьев-масонов.
  • Посетим венецианское гетто — самое старое в Европе. Сейчас это район с антикварными магазинчиками и недорогими кафе. Поговорим о 500-летней истории этого места. Она поражает своей загадочностью и жестокостью.
  • По окончании экскурсии вернёмся к мосту Риальто

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются переправа на гондоле — €2/чел., чикетти и вино — по желанию.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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