Крестоносцы, масоны и старейшее в Европе гетто - узнать и увидеть самое интересное (в мини-группе)
Мы не просто посетим знаковые места города, но и глубоко погрузимся в его историю. Поговорим про крестовые походы, масонскую церковь, венецианское гетто.
Вспомним знаменитых итальянцев, которые в разные времена прославляли Венецию — Марко Поло, Галилео Галилей, Джордано Бруно. Заглянем в закусочную, где любил бывать Казанова и другие известные личности.
Вспомним знаменитых итальянцев, которые в разные времена прославляли Венецию — Марко Поло, Галилео Галилей, Джордано Бруно. Заглянем в закусочную, где любил бывать Казанова и другие известные личности.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Площадь Сан-Марко.
- Я затрону тему четвёртого крестового похода на Константинополь, из которого венецианцы на кораблях привезли награбленные сокровища древнейшей византийской империи
- Поговорим о знаменитых колоннах Венеции. Вы узнаете, как они пролежали на набережной 70 лет и каким способом известный инженер поднял их. Открою вам секрет третьей утонувшей колонны.
Древний район Риальто
- Мы посетим дворец, где проживали немецкие дипломаты и купцы. Вы осмотрите внутренний дворик и получите представление о том, как в Венеции возводили подобные строения.
- Прогуляемся по мосту Риальто к самому старому в городе рыбному рынку
- Заглянем в закусочную, куда любил захаживать Казанова. По желанию вы выпьете бокал вина и закусите знаменитыми венецианскими бутербродами — чикетти.
Масонская церковь и венецианское гетто
- Затем мы переплывём на гондоле на противоположную сторону канала. Я покажу масонскую церковь, где проводились ритуалы для принятия новых братьев-масонов.
- Посетим венецианское гетто — самое старое в Европе. Сейчас это район с антикварными магазинчиками и недорогими кафе. Поговорим о 500-летней истории этого места. Она поражает своей загадочностью и жестокостью.
- По окончании экскурсии вернёмся к мосту Риальто
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются переправа на гондоле — €2/чел., чикетти и вино — по желанию.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сан-Марко
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Венеции
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне, с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мне привили любовь к истории. С 2002 по 2008 годы училась и получила диплом в Моденском университете (Италия) на историческом факультете. Прослушала курсы истории у Натальи Басовской в РГГУ (Москва) «Всеобщая история. Средние века». Являюсь дамой духовно-рыцарского ордена тамплиеров Италии и Вероны.
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