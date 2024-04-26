Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»

Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Путешествие по Венеции с аудиогидом позволит вам насладиться городом в удобном темпе. В мобильном приложении доступна карта маршрута, которая работает даже без интернета.

Узкие переулки, старейшие церкви, 1000-летний рынок и первое
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в мире гетто - всё это и многое другое ждёт вас.

Узнайте, где Казанова находил своих жертв, зачем венецианцы носили маски и кто превзошёл Микеланджело в строительстве мостов.

Откройте для себя, как Венеция опередила Амстердам и что изменилось в городе за последние триста лет. Современная Венеция также не останется без внимания

4.67
3 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  1. 🎧 Удобный аудиогид в мобильном приложении
  2. 📱 Карта маршрута работает без интернета
  3. 🏛 Увидите знаменитые достопримечательности
  4. 📜 Узнаете интересные исторические факты
  5. 🚶‍♂️ Прогулка в комфортном темпе

Что можно увидеть

  • Дворец дожей
  • Собор Святого Марка
  • Кафе «Флориан»
  • Мост Риальто
  • Гранд-канал
  • Кампо Сан-Поло
  • Старое и Новое гетто
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Дворец дожей.
  • Собор Святого Марка.
  • Кафе «Флориан».
  • Мост Риальто.
  • Гранд-канал.
  • Кампо Сан-Поло.
  • Старое и Новое гетто.

Вы узнаете:

  • Где Казанова находил новых жертв и как был за это наказан.
  • Зачем венецианцы носили маски.
  • Кто превзошёл Микеланджело в строительстве мостов.
  • В чём Венеция на многие века опередила Амстердам.
  • Что изменилось в городе за последние триста лет и сколько ещё он простоит.
  • Как живёт современная Венеция.

Организационные детали

  • Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5-10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
  • Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки.
  • Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с площадью Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ирина
26 апр 2024
В принципе неплохо, но очень много точек на площади сан марко, получается просто слушаешь и никуда не идешь, я это предполагала судя по маршруту и включила гид заранее пока шла
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к месту начала

Также я приехала на поезде и не совсем удобно было начинать экскурсию, потому что через все эти места пришлось идти сначала самостоятельно

Неплохо было бы сделать еще такую с точкой начала на вокзале

Е
15 апр 2024
Хороший вариант для тех, кто не хочет быть привязанным к определенному времени экскурсии. Приходишь на отправную точку и идешь, никуда не торопясь, по распланированному маршруту.
С
5 апр 2024
Все отлично, спасибо!

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