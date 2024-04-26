Путешествие по Венеции с аудиогидом позволит вам насладиться городом в удобном темпе. В мобильном приложении доступна карта маршрута, которая работает даже без интернета.
Узкие переулки, старейшие церкви, 1000-летний рынок и первое
Узкие переулки, старейшие церкви, 1000-летний рынок и первое
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный аудиогид в мобильном приложении
- 📱 Карта маршрута работает без интернета
- 🏛 Увидите знаменитые достопримечательности
- 📜 Узнаете интересные исторические факты
- 🚶♂️ Прогулка в комфортном темпе
Что можно увидеть
- Дворец дожей
- Собор Святого Марка
- Кафе «Флориан»
- Мост Риальто
- Гранд-канал
- Кампо Сан-Поло
- Старое и Новое гетто
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дворец дожей.
- Собор Святого Марка.
- Кафе «Флориан».
- Мост Риальто.
- Гранд-канал.
- Кампо Сан-Поло.
- Старое и Новое гетто.
Вы узнаете:
- Где Казанова находил новых жертв и как был за это наказан.
- Зачем венецианцы носили маски.
- Кто превзошёл Микеланджело в строительстве мостов.
- В чём Венеция на многие века опередила Амстердам.
- Что изменилось в городе за последние триста лет и сколько ещё он простоит.
- Как живёт современная Венеция.
Организационные детали
- Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5-10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
- Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки.
- Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с площадью Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Венеции
Провёл экскурсии для 89 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
26 апр 2024
В принципе неплохо, но очень много точек на площади сан марко, получается просто слушаешь и никуда не идешь, я это предполагала судя по маршруту и включила гид заранее пока шла
Е
Елена
15 апр 2024
Хороший вариант для тех, кто не хочет быть привязанным к определенному времени экскурсии. Приходишь на отправную точку и идешь, никуда не торопясь, по распланированному маршруту.
С
Светлана
5 апр 2024
Все отлично, спасибо!
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