читать дальше к месту начала



Также я приехала на поезде и не совсем удобно было начинать экскурсию, потому что через все эти места пришлось идти сначала самостоятельно



Неплохо было бы сделать еще такую с точкой начала на вокзале

В принципе неплохо, но очень много точек на площади сан марко, получается просто слушаешь и никуда не идешь, я это предполагала судя по маршруту и включила гид заранее пока шла