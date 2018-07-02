2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо

История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто

Алла
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Алла – ваш гид
Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо.

Эти маленькие города в городе хранят истории о знаменитых евреях, великом художнике и фольклорных и литературных персонажах.

Прогуливаясь по гетто и Каннареджо, вы узнаете, что такое скуолы, Каско и Мурано и погрузитесь в ту часть венецианского прошлого, которое окутает вас своей таинственностью и магией повседневности былых времён.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо

Что вас ожидает

Вся история гетто
Первое в мире гетто появилось в Венеции не случайно, и я расскажу вам, почему так произошло и что вообще обозначает слово «гетто». В ходе прогулки вы научитесь отличать от других зданий синагоги, узнаете, какие знаменитые евреи жили в этом районе Венеции и что здесь происходит сегодня. Тут вы увидите венецианские небоскрёбы и постараетесь угадать, какой шекспировский герой «бродил» по местным улицам несколько столетий назад и судьба какого известного учёного связана с гетто. История этого небольшого города в городе расскажет вам о Венеции то, о чём вы наверняка не подозревали.

Район Каннареджо
После прогулки по гетто вы попадёте в старый район Каннареджо, где увидите купцов, обратившихся в камень, палаццо с верблюдом и церковь Мадонны в огороде. Я расскажу, откуда у церкви такое название, как она связана с личностью Тинторетто и где находится дом великого художника. На берегу Бухты Милосердия, которая прячется в районе Каннареджо, вы увидите Домик Духов и прозрачные воды лагуны. Посмотрите на остров Св. Михаила — венецианское кладбище, а потом заглянете на настоящее немецкое подворье XIV века; на его крыше есть смотровая площадка, куда можно подняться. Пройдя мимо моста Риальто, вы выйдете на площадь Сан-Марко, в самое сердце города, который к этому моменту откроет вам другую сторону своего богатого и яркого прошлого.

Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Меня зовут Алла. Я - лицензированный гид и туристический сопровождающий. Живя в Италии с 2000-го года, искренне влюбилась и в страну и, конечно же, в её жемчужину-Венецию. Надеюсь, что и Вы, посетив этот город, хоть чуточку, влюбитесь в него! Возникли проблемы, хотите поменять маршрут или дату-пишите/звоните и мы вместе подберём оптимальное решение. А также-любая информативная и языковая поддержка на расстоянии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 июля 2018
Большое спасибо Алле за увлекательный рассказ. Время пролетело незаметно. За время экскурсии мы стали друзьями. Очень рекомендую.
23 марта 2018
Алла - действительно очень профессиональный и опытный гид, слушать её было удовольствием. Провела нас через значительную часть города до гетто, рассказывая по пути много как общих, так и малоизвестных деталей про жизнь и историю его жителей, в т.ч. и не связанных с гетто. История гетто тоже интересна и заслуживает внимания, добавляет дополнительные краски к общему впечатлению от города.
Алла очень внимательна к индивидуальным запросам и вопросам, адаптируется под ритм и уровень осведомленности участников экскурсии. С удовольствием вернёмся на экскурсию с ней ещё!

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