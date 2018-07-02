2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вся история гетто Первое в мире гетто появилось в Венеции не случайно, и я расскажу вам, почему так произошло и что вообще обозначает слово «гетто». В ходе прогулки вы научитесь отличать от других зданий синагоги, узнаете, какие знаменитые евреи жили в этом районе Венеции и что здесь происходит сегодня. Тут вы увидите венецианские небоскрёбы и постараетесь угадать, какой шекспировский герой «бродил» по местным улицам несколько столетий назад и судьба какого известного учёного связана с гетто. История этого небольшого города в городе расскажет вам о Венеции то, о чём вы наверняка не подозревали.
Район Каннареджо После прогулки по гетто вы попадёте в старый район Каннареджо, где увидите купцов, обратившихся в камень, палаццо с верблюдом и церковь Мадонны в огороде. Я расскажу, откуда у церкви такое название, как она связана с личностью Тинторетто и где находится дом великого художника. На берегу Бухты Милосердия, которая прячется в районе Каннареджо, вы увидите Домик Духов и прозрачные воды лагуны. Посмотрите на остров Св. Михаила — венецианское кладбище, а потом заглянете на настоящее немецкое подворье XIV века; на его крыше есть смотровая площадка, куда можно подняться. Пройдя мимо моста Риальто, вы выйдете на площадь Сан-Марко, в самое сердце города, который к этому моменту откроет вам другую сторону своего богатого и яркого прошлого.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Алла. Я - лицензированный гид и туристический сопровождающий. Живя в Италии с 2000-го года, искренне влюбилась и в страну и, конечно же, в её жемчужину-Венецию. Надеюсь, что и Вы, посетив этот город, хоть чуточку, влюбитесь в него!
Возникли проблемы, хотите поменять маршрут или дату-пишите/звоните и мы вместе подберём оптимальное решение. А также-любая информативная и языковая поддержка на расстоянии.
Большое спасибо Алле за увлекательный рассказ. Время пролетело незаметно. За время экскурсии мы стали друзьями. Очень рекомендую.
Александра
23 марта 2018
Алла - действительно очень профессиональный и опытный гид, слушать её было удовольствием. Провела нас через значительную часть города до гетто, рассказывая по пути много как общих, так и малоизвестных деталей про жизнь и историю его жителей, в т.ч. и не связанных с гетто. История гетто тоже интересна и заслуживает внимания, добавляет дополнительные краски к общему впечатлению от города.
Алла очень внимательна к индивидуальным запросам и вопросам, адаптируется под ритм и уровень осведомленности участников экскурсии. С удовольствием вернёмся на экскурсию с ней ещё!
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Загадочная и прекрасная, жизнерадостная и печальная, возникшая на болотных кочках среди лагуны, существует уже много столетий в постоянной угрозе погрузиться в море...
«Стержнем» этой ознакомительной прогулки выступают не истории о памятниках архитектуры и стилях живописи, а городские легенды.
Средневековый, изящный, хрупкий — пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
Город-легенда, один из самых популярных на планете — Венеция! Как понять её и ощутить подлинный дух, когда здесь концентрируется невероятное количество туристов? Заглянуть в кварталы, в которых жизнь не подвергается наплывам чужестранцев. Я проведу вас по нетуристическим районам города и с большой любовью к Венеции поделюсь историями о ней.
Узнать о прошлом города и запечатлеть его настоящее
Моя дружеская прогулка — это секретные места города, нескучные рассказы об истории, наблюдения из жизни венецианцев и, конечно, самые фотогеничные локации. Вы найдете «открыточные» мосты и дворики, пройдете по самобытному венецианскому гетто и сможете недорого прокатиться на гондоле, а я дам полезные советы, которые помогут узнать и полюбить город. В итоге вы получите отличные снимки и местного друга в Венеции!
Узнать, как устроен город на воде, и насладиться его «ускользающей красотой»
Вы часто слышите: «Венеция погружается в воду и скоро исчезнет совсем». Техническая сторона жизни города — не менее интересная тема, чем его архитектурное наследие. В непринужденном и увлекательном формате я расскажу, как устроена Венеция: о маяках приливов и отливов, водопроводе, дамбе, колодцах и канализации. Вы узнаете, как местные жители борются с наводнениями и пытаются сохранить уникальный город. А еще посетите мастерские масок и гондол, увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды.
Познакомиться с историей карнавала, его главного аксессуара и раскрасить изделие своими руками
Карнавальные маски можно купить в Венеции на каждом углу, но гораздо интереснее сотворить сувенир самим! На воркшопе вы узнаете, какой путь прошел карнавал с древнеримского торжества в честь Сатурна до культурного символа города, услышите историю дизайна его атрибутов и под руководством мастера распишете традиционную маску, изготовленную в технике papier mache.
Открыть секреты главного символа Венеции и создать традиционную маску под руководством художника
Если понадобится отыскать самый венецианский сувенир, каждый путешественник непременно выберет карнавальную маску. Вам предстоит не просто прикоснуться к истории главного символа Венеции, но и создать его своими руками! В мастерской под руководством художника вы изготовите, раскрасите темперами и декорируете перьями и лентами традиционную маску. А с моей помощью разберетесь в её разновидностях и узнаете, какие истории, интриги, тайны и символы связаны с культовым венецианским аксессуаром.
Увидеть город с воды, земли, с высоты птичьего полета — и посетить знаковые и нетуристические места
Появившаяся из-за страха смерти, из-за надежды на спасение, Венеция стала величайшим шедевром человечества. На моей экскурсии вы рассмотрите её достопримечательности с самых разных ракурсов. Мы поднимемся на колокольню, посетим смотровые площадки, полюбуемся Большим каналом с моста Риальто, прокатимся на вапоретто и увидим малоизвестные жемчужины города. Я расскажу историю Венеции, её зданий и жителей — самые интересные факты и необычные легенды развлекут вас и помогут составить целостное представление о городе.