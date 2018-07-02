2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы хотите увидеть нетуристические места старой Венеции, то вам — в еврейское гетто и район Каннареджо. Эти маленькие города в городе хранят истории о знаменитых евреях, великом художнике и фольклорных и литературных персонажах. Прогуливаясь по гетто и Каннареджо, вы узнаете, что такое скуолы, Каско и Мурано и погрузитесь в ту часть венецианского прошлого, которое окутает вас своей таинственностью и магией повседневности былых времён.

Что вас ожидает

Вся история гетто

Первое в мире гетто появилось в Венеции не случайно, и я расскажу вам, почему так произошло и что вообще обозначает слово «гетто». В ходе прогулки вы научитесь отличать от других зданий синагоги, узнаете, какие знаменитые евреи жили в этом районе Венеции и что здесь происходит сегодня. Тут вы увидите венецианские небоскрёбы и постараетесь угадать, какой шекспировский герой «бродил» по местным улицам несколько столетий назад и судьба какого известного учёного связана с гетто. История этого небольшого города в городе расскажет вам о Венеции то, о чём вы наверняка не подозревали.

Район Каннареджо

После прогулки по гетто вы попадёте в старый район Каннареджо, где увидите купцов, обратившихся в камень, палаццо с верблюдом и церковь Мадонны в огороде. Я расскажу, откуда у церкви такое название, как она связана с личностью Тинторетто и где находится дом великого художника. На берегу Бухты Милосердия, которая прячется в районе Каннареджо, вы увидите Домик Духов и прозрачные воды лагуны. Посмотрите на остров Св. Михаила — венецианское кладбище, а потом заглянете на настоящее немецкое подворье XIV века; на его крыше есть смотровая площадка, куда можно подняться. Пройдя мимо моста Риальто, вы выйдете на площадь Сан-Марко, в самое сердце города, который к этому моменту откроет вам другую сторону своего богатого и яркого прошлого.