Погрузитесь в мир знаменитого муранского стекла на живописном острове Мурано.
Прокатитесь на корабле, прогуляйтесь по узким улочкам и каналам, посетите старинную базилику или церковь, загляните на стекольный завод, где мастера творят из раскалённого стекла настоящие шедевры.
Узнайте секреты древних технологий, насладитесь атмосферой ремесленных лавок и, при желании, отведайте блюда в уютной траттории у канала.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Уже 700 лет на острове Мурано производится самое знаменитое стекло в Европе, Муранское. Наш маршрут:
- посадка на корабль до Мурано;
- посещение острова Мурано с каналами, мастерскими и сувенирными лавками;
- посещение базилики Святых Марии и Донато, известной своими византийскими мозаиками или церкви Сан-Пьетро-Мартире;
- посещение стекольного завода, где вы познакомьтесь с искусством изготовления стекла и откройте для себя историю и технологии производства муранского стекла;
- Свободное время; посетите местные магазины и бутики с ремесленниками и стеклодувами. По вашему желанию ассистент покажет, где можно пообедать в местной траттории с блюдами из морепродуктов и с венецианской кухней. Ассистент покажет, как садится обратно на корабль, если вы захотите остаться на острове пообедать или погулять. Важная информация: Экскурсия на частном катере или общественном транспорте.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги ассистента
Что не входит в цену
- Транспорт: 20 евро на человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamente Nuove или San Marco
Завершение: Fondamente Nuove или Мурано
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
