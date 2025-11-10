Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Погрузитесь в мир знаменитого муранского стекла на живописном острове Мурано.



Прокатитесь на корабле, прогуляйтесь по узким улочкам и каналам, посетите старинную базилику или церковь, загляните на стекольный завод, где мастера творят из раскалённого стекла настоящие шедевры.



Узнайте секреты древних технологий, насладитесь атмосферой ремесленных лавок и, при желании, отведайте блюда в уютной траттории у канала.