Приглашаю вас отправиться на остров Мурано — родину знаменитого стекла. Мы заглянем в мастерскую, где волшебство будет происходить прямо на наших глазах. И раскроем некоторые секреты муранского ремесла.
А ещё нас ждёт древний собор с византийскими мозаиками и атмосферная набережная с ремесленными лавочками и остериями.
Описание экскурсии
Фабрика по производству изделий из стекла
Мы увидим муранских стеклодувов за работой. Я объясню, как и почему лучшее в мире стекло производилось именно на Мурано.
Собор Санта-Мария-э-Донато
Рассмотрим древние произведения искусства и святые реликвии. Пол собора покрыт древними мозаиками. Попытаемся расшифровать эти таинственные символы.
Главная улица Мурано
Затем прогуляемся по набережной, вдоль которой тянутся магазинчики с изделиями из муранского стекла. По пути я покажу традиционные остерии, где вы сможете попробовать блюда местной кухни.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: билет на вапоретто — €9,5 за чел. в одну сторону, посещение фабрики — €5 за чел., билет в собор — €3,5 за чел., обед — по желанию
- Дорога из Венеции до Мурано занимает 10 минут. На острове мы проведём 2 часа
- Могу организовать трансфер на индивидуальном катере — €100 в одну сторону за группу
- Можем включить в экскурсию посещение других фабрик/мастерских по производству стекла, прогулку по нетуристическому Мурано, посещение острова Святого Михаила (венецианское кладбище) — €60 за 1 час работы гида
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€38
|Дети 8-16 лет
|€25
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Венеции Nove (Fondamente Nove)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 748 туристов
Живу в Венеции с 2014 года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 ноя 2025
Елена очень располагающий к себе человек. Мы несколько раз меняли время начала, подстраиваясь под наш групповой тур. Лена помогла купить билеты и понять что выгодно, дала все советы ао Венеции
