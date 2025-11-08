Приглашаю вас отправиться на остров Мурано — родину знаменитого стекла. Мы заглянем в мастерскую, где волшебство будет происходить прямо на наших глазах. И раскроем некоторые секреты муранского ремесла. А ещё нас ждёт древний собор с византийскими мозаиками и атмосферная набережная с ремесленными лавочками и остериями.

за 1–3 человек или €38 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Фабрика по производству изделий из стекла

Мы увидим муранских стеклодувов за работой. Я объясню, как и почему лучшее в мире стекло производилось именно на Мурано.

Собор Санта-Мария-э-Донато

Рассмотрим древние произведения искусства и святые реликвии. Пол собора покрыт древними мозаиками. Попытаемся расшифровать эти таинственные символы.

Главная улица Мурано

Затем прогуляемся по набережной, вдоль которой тянутся магазинчики с изделиями из муранского стекла. По пути я покажу традиционные остерии, где вы сможете попробовать блюда местной кухни.

Организационные детали