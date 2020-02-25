6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Венеции — на остров Мурано!

Погулять по самому знаменитому острову Венецианской лагуны и раскрыть тайну местных стеклодувов

Anya
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Anya – ваш гид
Вы понаблюдаете за увлекательным процессом изготовления муранского стекла, пройдете по уютным улочкам и заглянете в старинную церковь.

Я расскажу, когда на Мурано появились первые поселения и почему жизнь острова неразрывно связана со стеклопроизводством.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!

Что вас ожидает

Секреты венецианских островов
По пути на Мурано я расскажу историю и легенды чудесных островов Венецианской лагуны: крошечных и больших, обитаемых и покинутых людьми. Вы услышите о знаменитом Сан-Ладзаро-дельи-Армени, умирающей Повелье и острове Лазаретто, от которого произошло слово «лазарет». А еще — о пляже Лидо ди Венеция, на котором останавливались Байрон, Готье и Есенин, и острове, где нашли покой Стравинский, Дягилев, Бродский и Вайль.

Остров Мурано — история и легенды
Вы не спеша прогуляетесь по живописному Мурано и услышите его историю. Посетите базилику святых Марии и Донато VII века, рассмотрите древнейшие золотые мозаики и узнаете о необычной вещи, которую хранят за главным алтарем. Я расскажу, в связи с чем республика Серениссима решила в 1295 году перенести все стекловаренные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения.

Секреты муранских стеклодувов
Вы посетите местную фабрику и увидите, как изготавливают стекло по старинным технологиям. Создание изящных шедевров — очень сложное и часто опасное занятие, ведь мастера раскалывают стекло в огне до 1500 градусов. Вы услышите, почему муранское стекло считается самым ценным в мире, и, по желанию, заглянете в фабричный магазин, где сможете купить оригинальные изделия.

Организационные детали

  • Мы можем продлить экскурсию и посетить также острова Бурано и Торчелло. Это займет дополнительные 2 часа. Доплата составит 90 евро.
  • Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — 7,5 евро с человека в одну сторону, индивидуальный катер — 80 евро в одну сторону. При посещении Бурано и Торчелло рекомендую купить абонемент на один день — 20 евро с человека.
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!
Из Венеции — на остров Мурано!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anya
Anya
Добрый день! Меня зовут Анна, я лицензированный гид с многолетним опытом работы и просто человек, влюбленный в Венецию и свою профессию. Живу в Венеции уже 14 лет, большую часть из которых работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия, свадебные церемонии и этногастрономические туры. Для меня как гида самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать вам, где лучше остановится и как провести время в Венеции, окажу телефонную поддержку и помощь в любых вопросах, касающихся вашей поездки. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эмилия
25 февраля 2020
Всё было по договорённости, Анна прекрасная экскурсовод, мы даже не почувствовали, как прошло время. Её рассказы были многообразные, план экскурсии хорошо продуман и на каждый вопрос получили ответ. Все было очень интересно, без экскурсовода только погуляли бы не чувствуя историю и атмосферу острова Мурано! Анна милая и терпеливая женщина, она выделила для нас достаточно времени, мы были очень довольны и долго будем жить воспоминаниями!))
12 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Анной. Грамотная, отзывчивая, приятная, харизматичная. Знает и красиво излагает легенды, на все наши вопросы отвечала легко, не задумываясь. Желаем ей удачи в работе и личной жизни, а туристам рекомендуем её экскурсии!!!
9 февраля 2020
Отличная, легкая экскурсия Анна прекрасный рассказчик! Кто уже был в Венеции и хочет посмотреть что нибудь больше рекомендую!!
22 октября 2019
Очень интересная экскурсия! Всем очень советую :)
2 сентября 2019
Спасибо огромное Анне за прекрасно проведённую экскурсию. Мы получили огромное удовольствие от прогулки. Маршрут составлен очень грамотно. 2,5 часа пролетели незаметно. Анна отличный экскурсовод, очень любит свой город, очень много может про него рассказать, ответила на все наши вопросы. Рекомендую всем.
19 июля 2019
Это был наш заключительный день отпуска. С Анной он прошёл на УРА!!! Огромное спасибо Вам за экскурсию!!!

Anya проводит ещё 7 экскурсий

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