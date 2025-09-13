6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Венеции - на остров Мурано

Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
На острове Мурано вы сможете наблюдать за увлекательным процессом изготовления муранского стекла, прогуляться по уютным улочкам и заглянуть в старинную церковь. Экскурсия включает рассказ о первых поселениях на Мурано и
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истории стеклопроизводства. По пути на остров гид расскажет о легендах Венецианской лагуны, знаменитых островах и их обитателях.

На Мурано вы посетите базилику святых Марии и Донато VII века, увидите древние мозаики и узнаете о секретах стеклодувов. Также вы сможете посетить местную фабрику и увидеть, как создаются изящные стеклянные шедевры. Экскурсия может быть продлена для посещения острова Бурано за дополнительную плату

4.9
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть процесс изготовления муранского стекла
  • 🏝️ Прогулка по живописным улочкам Мурано
  • 🕍 Посещение старинной базилики святых Марии и Донато
  • 🔥 Узнать секреты муранских стеклодувов
  • 🛍️ Возможность приобрести оригинальные изделия из муранского стекла
Из Венеции - на остров Мурано
Из Венеции - на остров Мурано
Из Венеции - на остров Мурано

Что можно увидеть

  • Сан-Ладзаро-дельи-Армени
  • Повелья
  • Лазаретто
  • Лидо ди Венеция
  • Базилика святых Марии и Донато

Описание экскурсии

Секреты венецианских островов

По пути на Мурано я расскажу историю и легенды чудесных островов Венецианской лагуны: крошечных и больших, обитаемых и покинутых людьми. Вы услышите о знаменитом Сан-Ладзаро-дельи-Армени, умирающей Повелье и острове Лазаретто, от которого произошло слово «лазарет». А еще — о пляже Лидо ди Венеция, на котором останавливались Байрон, Готье и Есенин, и острове, где нашли покой Стравинский, Дягилев, Бродский и Вайль.

Остров Мурано — история и легенды

Вы не спеша прогуляетесь по живописному Мурано и услышите его историю. Посетите базилику святых Марии и Донато VII века, рассмотрите древнейшие золотые мозаики и узнаете о необычной вещи, которую хранят за главным алтарем. Я расскажу, в связи с чем республика Серениссима решила в 1295 году перенести все стекловаренные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения.

Секреты муранских стеклодувов

Вы посетите местную фабрику и увидите, как изготавливают стекло по старинным технологиям. Создание изящных шедевров — очень сложное и часто опасное занятие, ведь мастера раскалывают стекло в огне до 1500 градусов. Вы услышите, почему муранское стекло считается самым ценным в мире, и, по желанию, заглянете в фабричный магазин, где сможете купить оригинальные изделия.

Организационные детали

  • Мы можем продлить экскурсию и посетить также остров Бурано. Это займет дополнительные 2 часа. Доплата составит 140 евро.
  • Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — 9,5 евро с человека в одну сторону, индивидуальный катер — 85 евро в одну сторону. При посещении Бурано и Торчелло рекомендую купить абонемент на один день — 25 евро с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4054 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия. После
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окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города. Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев. Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
3
2
1
1
Борис
Анна - подарила нам прекрасную прогулку -экскурсию но остров Мурано. Чудесное путешествие на катере в мир мастеров стеклянного дела. Мы видели процесс изготовления изделий в разных техниках с лучшего ракурса, провела нас к настоящим произведениям искусства, куда не допускают группы туристов.

Мы очень рекомендуем!!!!
Анна - подарила нам прекрасную прогулку -экскурсию но остров Мурано. Чудесное путешествие на катере в мир
Анна - подарила нам прекрасную прогулку -экскурсию но остров Мурано. Чудесное путешествие на катере в мир
Анна - подарила нам прекрасную прогулку -экскурсию но остров Мурано. Чудесное путешествие на катере в мир
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Жанна
Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких
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похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии!
Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!!
Мы не прощаемся)))

Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила
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Мария
Огромное спасибо Анне! Изначально мы заказали одну экскурсию, но она так интересно и увлекательно рассказывала, что в итоге в течение нашего отдыха мы съездили аж на три экскурсии именно с
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Анной. Мы много путешествуем, слушали множество гидов и смело можем назвать Анну лучшим гидом из тех, у кого мы были. Экскурсии были насыщенными, интересными и понятными и для взрослых и для моих детей. Полагаю, что Анна адаптирует информацию под каждого клиента. Нам были интересны и история и жизнь Венеции и мы очень довольны результатом. А ещё Анна нам помогала уже вне экскурсий, когда нам нужно было найти магазин/транспорт и тп и спасла нас, когда мы заблудились и потеряли время, опаздывая в аэропорт))). Если бы не она, самолет улетел бы без нас. .)))

Огромное спасибо Анне! Изначально мы заказали одну экскурсию, но она так интересно и увлекательно рассказывала, что
Огромное спасибо Анне! Изначально мы заказали одну экскурсию, но она так интересно и увлекательно рассказывала, что
Огромное спасибо Анне! Изначально мы заказали одну экскурсию, но она так интересно и увлекательно рассказывала, что
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Антон
Великолепная экскурсия! Очень информативно и хорошо организована. Рекомендую всем кто хочет посмотреть как создаются шедевры.
Великолепная экскурсия! Очень информативно и хорошо организована. Рекомендую всем кто хочет посмотреть как создаются шедевры.
Великолепная экскурсия! Очень информативно и хорошо организована. Рекомендую всем кто хочет посмотреть как создаются шедевры.
Великолепная экскурсия! Очень информативно и хорошо организована. Рекомендую всем кто хочет посмотреть как создаются шедевры.
Великолепная экскурсия! Очень информативно и хорошо организована. Рекомендую всем кто хочет посмотреть как создаются шедевры.
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Юлия
Приятное путешествие по островам Мурано,Бурано и Мазорбо. Благодарим Анну за чудесную экскурсию. Было захватывающе послушать историю этих островов посмотреть на культуру,с чего все начиналось. Анна сделала нашу экскурсию максимально комфортной и Лёгкой в особенности в передвижении между островами. Очень советуем!
Приятное путешествие по островам Мурано,Бурано и Мазорбо. Благодарим Анну за чудесную экскурсию. Было захватывающе послушать историю
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D
Огромное спасибо Анне за экскурсию, все было чудесно. Мы сплавали на два острова Мурано и Бурано. Так же Анна рассказала нам об истории Венеции по пути. Очень рекомендую.
Огромное спасибо Анне за экскурсию, все было чудесно. Мы сплавали на два острова Мурано и Бурано.
Огромное спасибо Анне за экскурсию, все было чудесно. Мы сплавали на два острова Мурано и Бурано.
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