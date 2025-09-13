6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На острове Мурано вы сможете наблюдать за увлекательным процессом изготовления муранского стекла, прогуляться по уютным улочкам и заглянуть в старинную церковь. Экскурсия включает рассказ о первых поселениях на Мурано и

истории стеклопроизводства. По пути на остров гид расскажет о легендах Венецианской лагуны, знаменитых островах и их обитателях. На Мурано вы посетите базилику святых Марии и Донато VII века, увидите древние мозаики и узнаете о секретах стеклодувов. Также вы сможете посетить местную фабрику и увидеть, как создаются изящные стеклянные шедевры. Экскурсия может быть продлена для посещения острова Бурано за дополнительную плату

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты венецианских островов

По пути на Мурано я расскажу историю и легенды чудесных островов Венецианской лагуны: крошечных и больших, обитаемых и покинутых людьми. Вы услышите о знаменитом Сан-Ладзаро-дельи-Армени, умирающей Повелье и острове Лазаретто, от которого произошло слово «лазарет». А еще — о пляже Лидо ди Венеция, на котором останавливались Байрон, Готье и Есенин, и острове, где нашли покой Стравинский, Дягилев, Бродский и Вайль.

Остров Мурано — история и легенды

Вы не спеша прогуляетесь по живописному Мурано и услышите его историю. Посетите базилику святых Марии и Донато VII века, рассмотрите древнейшие золотые мозаики и узнаете о необычной вещи, которую хранят за главным алтарем. Я расскажу, в связи с чем республика Серениссима решила в 1295 году перенести все стекловаренные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения.

Секреты муранских стеклодувов

Вы посетите местную фабрику и увидите, как изготавливают стекло по старинным технологиям. Создание изящных шедевров — очень сложное и часто опасное занятие, ведь мастера раскалывают стекло в огне до 1500 градусов. Вы услышите, почему муранское стекло считается самым ценным в мире, и, по желанию, заглянете в фабричный магазин, где сможете купить оригинальные изделия.

Организационные детали