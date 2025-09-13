6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
На острове Мурано вы сможете наблюдать за увлекательным процессом изготовления муранского стекла, прогуляться по уютным улочкам и заглянуть в старинную церковь. Экскурсия включает рассказ о первых поселениях на Мурано и читать дальшеуменьшить
истории стеклопроизводства. По пути на остров гид расскажет о легендах Венецианской лагуны, знаменитых островах и их обитателях.
На Мурано вы посетите базилику святых Марии и Донато VII века, увидите древние мозаики и узнаете о секретах стеклодувов. Также вы сможете посетить местную фабрику и увидеть, как создаются изящные стеклянные шедевры. Экскурсия может быть продлена для посещения острова Бурано за дополнительную плату
🌟 Уникальная возможность увидеть процесс изготовления муранского стекла
🏝️ Прогулка по живописным улочкам Мурано
🕍 Посещение старинной базилики святых Марии и Донато
🔥 Узнать секреты муранских стеклодувов
🛍️ Возможность приобрести оригинальные изделия из муранского стекла
Что можно увидеть
Сан-Ладзаро-дельи-Армени
Повелья
Лазаретто
Лидо ди Венеция
Базилика святых Марии и Донато
Описание экскурсии
Секреты венецианских островов
По пути на Мурано я расскажу историю и легенды чудесных островов Венецианской лагуны: крошечных и больших, обитаемых и покинутых людьми. Вы услышите о знаменитом Сан-Ладзаро-дельи-Армени, умирающей Повелье и острове Лазаретто, от которого произошло слово «лазарет». А еще — о пляже Лидо ди Венеция, на котором останавливались Байрон, Готье и Есенин, и острове, где нашли покой Стравинский, Дягилев, Бродский и Вайль.
Остров Мурано — история и легенды
Вы не спеша прогуляетесь по живописному Мурано и услышите его историю. Посетите базилику святых Марии и Донато VII века, рассмотрите древнейшие золотые мозаики и узнаете о необычной вещи, которую хранят за главным алтарем. Я расскажу, в связи с чем республика Серениссима решила в 1295 году перенести все стекловаренные печи на остров Мурано, почему стеклодувы были вынуждены жить на острове и могли покинуть Венецию только после получения специального разрешения.
Секреты муранских стеклодувов
Вы посетите местную фабрику и увидите, как изготавливают стекло по старинным технологиям. Создание изящных шедевров — очень сложное и часто опасное занятие, ведь мастера раскалывают стекло в огне до 1500 градусов. Вы услышите, почему муранское стекло считается самым ценным в мире, и, по желанию, заглянете в фабричный магазин, где сможете купить оригинальные изделия.
Организационные детали
Мы можем продлить экскурсию и посетить также остров Бурано. Это займет дополнительные 2 часа. Доплата составит 140 евро.
Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — 9,5 евро с человека в одну сторону, индивидуальный катер — 85 евро в одну сторону. При посещении Бурано и Торчелло рекомендую купить абонемент на один день — 25 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 4054 туристов
Я лицензированный гид с многолетним опытом работы и человек, влюблённый в Венецию и свою профессию. Живу здесь с 2005 года, часть этого времени работала в туристической компании, составляя индивидуальные путешествия.
После читать дальшеуменьшить
окончания Венецианского университета Ca’ Foscari, где получила степень магистра искусств и гуманитарных наук, и после глубокого изучения истории Венецианской Республики, стараюсь делиться своими знаниями с гостями города.
Для меня, как для гида, самое большое удовольствие — открывать Венецию для путешественников, видеть, как рождается интерес к этому волшебному городу, влюблять в него и передавать то неуловимое, что обычно ускользает от взгляда туриста. Я помогу увидеть город на воде глазами поэтов, художников, мыслителей и, конечно же, простых венецианцев.
Буду рада посоветовать, где лучше остановиться и как провести время в Венеции, окажу поддержку и помощь в любых вопросах. Жду вас с нетерпением у нас в гостях и обещаю, что вы будете очарованы Венецией!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Борис
Анна - подарила нам прекрасную прогулку -экскурсию но остров Мурано. Чудесное путешествие на катере в мир мастеров стеклянного дела. Мы видели процесс изготовления изделий в разных техниках с лучшего ракурса, провела нас к настоящим произведениям искусства, куда не допускают группы туристов.
Мы очень рекомендуем!!!!
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Жанна
Поездка на острова Мурано, Бурано и Торчелло была нашей второй экскурсией с Анной. Дважды Анна покорила нас своей пунктуальностью, вниманием к нашим желаниям. Ее эрудиция и глубокие знания -выше всяких читать дальшеуменьшить
похвал!!! Куда бы ни « уходила « наша беседа и наши вопросы - Анна везде показывала глубокие знания в любом вопросе! А самое главное, что она просто заряжает своей любовью к Венеции и прекрасной Италии! Вся наша семья желает Анне успехов в работе, позитива и новых встреч!! Мы не прощаемся)))
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Мария
Огромное спасибо Анне! Изначально мы заказали одну экскурсию, но она так интересно и увлекательно рассказывала, что в итоге в течение нашего отдыха мы съездили аж на три экскурсии именно с читать дальшеуменьшить
Анной. Мы много путешествуем, слушали множество гидов и смело можем назвать Анну лучшим гидом из тех, у кого мы были. Экскурсии были насыщенными, интересными и понятными и для взрослых и для моих детей. Полагаю, что Анна адаптирует информацию под каждого клиента. Нам были интересны и история и жизнь Венеции и мы очень довольны результатом. А ещё Анна нам помогала уже вне экскурсий, когда нам нужно было найти магазин/транспорт и тп и спасла нас, когда мы заблудились и потеряли время, опаздывая в аэропорт))). Если бы не она, самолет улетел бы без нас. .)))
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Антон
Великолепная экскурсия! Очень информативно и хорошо организована. Рекомендую всем кто хочет посмотреть как создаются шедевры.
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Юлия
Приятное путешествие по островам Мурано,Бурано и Мазорбо. Благодарим Анну за чудесную экскурсию. Было захватывающе послушать историю этих островов посмотреть на культуру,с чего все начиналось. Анна сделала нашу экскурсию максимально комфортной и Лёгкой в особенности в передвижении между островами. Очень советуем!
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Denis
Огромное спасибо Анне за экскурсию, все было чудесно. Мы сплавали на два острова Мурано и Бурано. Так же Анна рассказала нам об истории Венеции по пути. Очень рекомендую.
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