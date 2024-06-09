По Венецианской лагуне мы отправимся на тихий остров — место, идеально подходящее тем, кто хочет скрыться от туристического хаоса и побыть в пространстве, полном умиротворения и красоты. Вы убедитесь, что время на Мурано течёт иначе, чем в Венеции.
А вокруг так много вдохновения, что становится понятно: ремесло стеклодувов не могло не превратиться здесь в искусство.
А вокруг так много вдохновения, что становится понятно: ремесло стеклодувов не могло не превратиться здесь в искусство.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Посещение стеклодувной. Вы понаблюдаете за процессом создания муранского стекла и узнаете о тонкостях этого ремесла
- Собор, посвящённый святым Марии и Донато, который считается одним из величайших образцов романско-лагунного архитектурного стиля. Внутри собора — необыкновенная мозаика с изображением молящейся Мадонны
- Музей муранского стекла, где вы услышите его историю и сможете приобрести стеклянный сувенир
- Церковь Сан-Пьетро-Мартире, в которой хранятся произведения искусства, спасённые от набегов Наполеона Бонапарта
- Часовая башня — один из символов острова
- Муранский маяк, построенный в 1912 году
Вы узнаете:
- Как Мурано стал стеклянным островом
- Почему ремесло стеклодувов такое сложное
- Как выдувное стекло и алхимические процессы взаимодействовали в лабораториях
- В какой момент между тяжёлым ручным трудом и экспериментами зародилось настоящее искусство
И многое другое!
Организационные детали
- Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — €9,5 за человека в одну сторону
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:30 и 13:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€62
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Виктору Эммануилу II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 164 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Италии. Мы делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране для того, чтобы вы могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
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