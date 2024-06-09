На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе

Посетить место, где зародилось одно из главных ремёсел Венеции
По Венецианской лагуне мы отправимся на тихий остров — место, идеально подходящее тем, кто хочет скрыться от туристического хаоса и побыть в пространстве, полном умиротворения и красоты. Вы убедитесь, что время на Мурано течёт иначе, чем в Венеции.

А вокруг так много вдохновения, что становится понятно: ремесло стеклодувов не могло не превратиться здесь в искусство.
На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе
На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе
На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Посещение стеклодувной. Вы понаблюдаете за процессом создания муранского стекла и узнаете о тонкостях этого ремесла
  • Собор, посвящённый святым Марии и Донато, который считается одним из величайших образцов романско-лагунного архитектурного стиля. Внутри собора — необыкновенная мозаика с изображением молящейся Мадонны
  • Музей муранского стекла, где вы услышите его историю и сможете приобрести стеклянный сувенир
  • Церковь Сан-Пьетро-Мартире, в которой хранятся произведения искусства, спасённые от набегов Наполеона Бонапарта
  • Часовая башня — один из символов острова
  • Муранский маяк, построенный в 1912 году

Вы узнаете:

  • Как Мурано стал стеклянным островом
  • Почему ремесло стеклодувов такое сложное
  • Как выдувное стекло и алхимические процессы взаимодействовали в лабораториях
  • В какой момент между тяжёлым ручным трудом и экспериментами зародилось настоящее искусство

И многое другое!

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость экскурсии: вапоретто на Мурано — €9,5 за человека в одну сторону
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:30 и 13:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€62
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Виктору Эммануилу II
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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