Путешествуйте по Венеции без ограничений и очередей.
Один проездной открывает доступ к знаменитым вапоретто, автобусам Местре и Маргеры, а также к живописным островам лагуны.
Описание билетаУдобство и свобода в каждом маршруте С этим проездным вы избежите очередей за билетами и сможете пользоваться общественным транспортом Венеции без ограничений. Поднимитесь на борт знаменитого вапоретто и отправьтесь исследовать город с воды, наслаждаясь его неповторимой атмосферой. Начните путешествие с любой остановки. Купив билет, отправляйтесь на одном из водных автобусов к нужному пункту назначения. Прокатитесь по Венеции и осмотрите достопримечательности в своём темпе — будь то один день или целая неделя, всё зависит от выбранного билета. Путешествие по всей лагуне Используйте проездной на максимум. Путешествуйте к островам Лидо, Мурано, Бурано и Торчелло, а также добирайтесь до Местре и Маргеры на автобусе. Один билет — и вся Венеция у вас на ладони. Важная информация:
- Не допускается: негабаритный багаж.
- Вы можете использовать свой билет в любой день, необязательно в день покупки по календарю.
- Ваш билет действует с момента первой проверки на борту водного автобуса или автобуса. Билеты необходимо проверять при каждой посадке.
- Дети до шести лет ездят бесплатно.
- Сумки, общая длина которых превышает 150 сантиметров, провозить запрещено.
- Билеты недействительны для проезда по линиям Alilaguna, Casinò, а также по маршрутам 16, 19 и 21.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на общественный транспорт
- 3 единицы багажа (суммарные габариты которых не должны превышать 150 сантиметров)
- Действует на островах Венеция, Лидо, Мурано, Бурано и Торчелло, а также на автобусах в Местре и Маргере
Что не входит в цену
- Трансфер из аэропорта Марко Поло и обратно
- Маршруты 16, 19, 21, маршрут Казино
- Билеты недействительны на линиях Alilaguna
Место начала и завершения?
30100 Venice, Metropolitan City of Venice, Italy
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Не допускается: негабаритный багаж
- Вы можете использовать свой билет в любой день, необязательно в день покупки по календарю
- Ваш билет действует с момента первой проверки на борту водного автобуса или автобуса. Билеты необходимо проверять при каждой посадке
- Дети до шести лет ездят бесплатно
- Сумки, общая длина которых превышает 150 сантиметров, провозить запрещено
- Билеты недействительны для проезда по линиям Alilaguna, Casinò, а также по маршрутам 16, 19 и 21
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лев
16 авг 2025
Очень удобно! Взяли проездной на 48 часов и могли садиться и выходить сколько угодно раз
А
Ариана
22 мая 2025
Отличный опыт — катались на вапоретто по Венеции и воспользовались обратным автобусом, всё прошло замечательно
м
матвей
13 окт 2024
Прекрасный способ увидеть Венецию в своём ритме. Очень просто — можно садиться и выходить на любой остановке!
