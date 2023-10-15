Фотосессия в Венеции

Узнать город получше и получить профессиональные снимки

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Ответы на вопросы
Венеция — идеальное место для фотосессии.

Здесь есть всё, что нужно для удачных кадров: старинная архитектура, уютные извилистые улочки, гондолы, итальянское великолепие во всём его проявлении. Я поймаю в объектив самые искренние и эмоциональные моменты вашего знакомства с городом. Вы узнаете Венецию чуть ближе и оставите себе на память душевные фотографии.
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наша прогулка начнётся от старинного моста Риальто, откуда по живописным улочкам мы отправимся в самое сердце города. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова. Посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слёз, чем улыбок. И по желанию поплаваете на гондоле.

Я подберу самые интересные локации для съёмки и сделаю фотографии с лучшего ракурса. Расскажу, как правильно позировать, а предварительно даже могу дать рекомендации по выбору одежды. Если пойдёт дождь, я принесу фотогеничный зонт. Или мы переместимся в крытые локации. Но долгих дождей в Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!

Организационные детали

  • В течение 2 недель после прогулки вы получите 70–100 фотографий в цветокоррекции ссылкой на файлообменник
  • Мы можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок
  • По желанию вы можете арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро. Маски и аксессуары прилагаются.
  • Если вам нужно больше материала или вы хотите фотосессию на венецианских островах, в Падуе, Вероне или других локациях, пишите заранее
  • Дополнительные расходы — прогулка на гондоле, личные покупки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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