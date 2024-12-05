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Фотосессия в Венеции

Венеция - идеальное место для фотосессии. Поймайте самые искренние моменты на фоне старинной архитектуры и уютных улочек. Уникальные фотографии на память
Фотосессия в Венеции - это уникальная возможность запечатлеть самые красивые и эмоциональные моменты в одном из самых живописных городов мира.

Прогулка начнётся от старинного моста Риальто и пройдёт через Базилику Сан-Марко,
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Дворец дожей и набережную с видом на острова. Вы увидите знаменитый Мост Вздохов и сможете поплавать на гондоле. Подберутся самые интересные локации для съёмки, даны рекомендации по позированию и выбору одежды. В случае дождя предусмотрены фотогеничный зонт или крытые локации. В течение 2 недель после прогулки получите 70-100 фотографий в цветокоррекции. Возможна аренда нарядов и аксессуаров. Дополнительные расходы включают прогулку на гондоле и личные покупки

5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🏛 Уникальные локации
  • 🚤 Возможность поплавать на гондоле
  • 📅 Гибкость в выборе времени и места
  • 📷 70-100 обработанных фотографий
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции
Фотосессия в Венеции

Что можно увидеть

  • Мост Риальто
  • Базилика Сан-Марко
  • Дворец дожей
  • Мост Вздохов

Описание фото-прогулки

Наша прогулка начнётся от старинного моста Риальто, откуда по живописным улочкам мы отправимся в самое сердце города. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова. Посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слёз, чем улыбок. И по желанию поплаваете на гондоле.

Я подберу самые интересные локации для съёмки и сделаю фотографии с лучшего ракурса. Расскажу, как правильно позировать, а предварительно даже могу дать рекомендации по выбору одежды. Если пойдёт дождь, я принесу фотогеничный зонт. Или мы переместимся в крытые локации. Но долгих дождей в Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!

Организационные детали

  • В течение 2 недель после прогулки вы получите 70–100 фотографий в цветокоррекции ссылкой на файлообменник
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha A9 II или аналогичный
  • Мы можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок
  • По желанию вы можете арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро. Маски и аксессуары прилагаются
  • Если вам нужно больше материала или вы хотите фотосессию на венецианских островах, в Падуе, Вероне или других локациях, пишите заранее
  • Дополнительные расходы — прогулка на гондоле, личные покупки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 210 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.
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Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим. Также я провожу профессиональные фотосессии про всей Италии более пяти лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Марина
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите у Жени в инсте, что есть для съемок. Доплата за платье была вполне разумной. Оставлю фото:) Евгению огромное спасибо, приятных клиентов:)
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите
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А
Евгений настоящий профи и приятный человек, мы чудесно провели время, гуляли по Венеции, катались в гондоле, Женя показывал интересные ракурсы и локации, фотки пришли быстрее обещанного, очень понравились, рекомендуем!
Евгений настоящий профи и приятный человек, мы чудесно провели время, гуляли по Венеции, катались в гондоле,
Евгений настоящий профи и приятный человек, мы чудесно провели время, гуляли по Венеции, катались в гондоле,
Евгений настоящий профи и приятный человек, мы чудесно провели время, гуляли по Венеции, катались в гондоле,
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И
Добрый день. Наш прекрасный год под именем Евгений,был очень пунктуальным,очень вежливым. Определенно знает свою работу и с большой любовью и терпением нас фоткал в разных местах в разных фонах. Заинтересовал
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рассказом про церковь святого Марка,очень приятный молодой профессиональный. Еше раз бы его выбрала. Фотки обработанные очень быстро поступали к нам на почту. все качественно и профессионально! Спасибо и вам большое за такой выбор! И цена доступная для группы. Все было сказочно красиво с таким фотографом! Буду советовать всем путешественникам только его!

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Д
Все прошло отлично!
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