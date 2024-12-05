Фотосессия в Венеции - это уникальная возможность запечатлеть самые красивые и эмоциональные моменты в одном из самых живописных городов мира.
Прогулка начнётся от старинного моста Риальто и пройдёт через Базилику Сан-Марко,
Прогулка начнётся от старинного моста Риальто и пройдёт через Базилику Сан-Марко,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Уникальные локации
- 🚤 Возможность поплавать на гондоле
- 📅 Гибкость в выборе времени и места
- 📷 70-100 обработанных фотографий
Что можно увидеть
- Мост Риальто
- Базилика Сан-Марко
- Дворец дожей
- Мост Вздохов
Описание фото-прогулки
Наша прогулка начнётся от старинного моста Риальто, откуда по живописным улочкам мы отправимся в самое сердце города. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова. Посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слёз, чем улыбок. И по желанию поплаваете на гондоле.
Я подберу самые интересные локации для съёмки и сделаю фотографии с лучшего ракурса. Расскажу, как правильно позировать, а предварительно даже могу дать рекомендации по выбору одежды. Если пойдёт дождь, я принесу фотогеничный зонт. Или мы переместимся в крытые локации. Но долгих дождей в Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
Организационные детали
- В течение 2 недель после прогулки вы получите 70–100 фотографий в цветокоррекции ссылкой на файлообменник
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha A9 II или аналогичный
- Мы можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок
- По желанию вы можете арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро. Маски и аксессуары прилагаются
- Если вам нужно больше материала или вы хотите фотосессию на венецианских островах, в Падуе, Вероне или других локациях, пишите заранее
- Дополнительные расходы — прогулка на гондоле, личные покупки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 210 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарно, чуть померзла пока позировала, но оно того стоило. Если не хотите везти объемные наряды, посмотрите у Жени в инсте, что есть для съемок. Доплата за платье была вполне разумной. Оставлю фото:) Евгению огромное спасибо, приятных клиентов:)
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А
Евгений настоящий профи и приятный человек, мы чудесно провели время, гуляли по Венеции, катались в гондоле, Женя показывал интересные ракурсы и локации, фотки пришли быстрее обещанного, очень понравились, рекомендуем!
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И
Добрый день. Наш прекрасный год под именем Евгений,был очень пунктуальным,очень вежливым. Определенно знает свою работу и с большой любовью и терпением нас фоткал в разных местах в разных фонах. Заинтересовал
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Д
Все прошло отлично!
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