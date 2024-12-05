Фотосессия в Венеции - это уникальная возможность запечатлеть самые красивые и эмоциональные моменты в одном из самых живописных городов мира.Прогулка начнётся от старинного моста Риальто и пройдёт через Базилику Сан-Марко,

Дворец дожей и набережную с видом на острова. Вы увидите знаменитый Мост Вздохов и сможете поплавать на гондоле. Подберутся самые интересные локации для съёмки, даны рекомендации по позированию и выбору одежды. В случае дождя предусмотрены фотогеничный зонт или крытые локации. В течение 2 недель после прогулки получите 70-100 фотографий в цветокоррекции. Возможна аренда нарядов и аксессуаров. Дополнительные расходы включают прогулку на гондоле и личные покупки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Наша прогулка начнётся от старинного моста Риальто, откуда по живописным улочкам мы отправимся в самое сердце города. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова. Посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слёз, чем улыбок. И по желанию поплаваете на гондоле.

Я подберу самые интересные локации для съёмки и сделаю фотографии с лучшего ракурса. Расскажу, как правильно позировать, а предварительно даже могу дать рекомендации по выбору одежды. Если пойдёт дождь, я принесу фотогеничный зонт. Или мы переместимся в крытые локации. Но долгих дождей в Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!

Организационные детали