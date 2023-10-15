Венеция — идеальное место для фотосессии. Здесь есть всё, что нужно для удачных кадров: старинная архитектура, уютные извилистые улочки, гондолы, итальянское великолепие во всём его проявлении. Я поймаю в объектив самые искренние и эмоциональные моменты вашего знакомства с городом. Вы узнаете Венецию чуть ближе и оставите себе на память душевные фотографии.

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Описание

Что вас ожидает

Наша прогулка начнётся от старинного моста Риальто, откуда по живописным улочкам мы отправимся в самое сердце города. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова. Посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слёз, чем улыбок. И по желанию поплаваете на гондоле.

Я подберу самые интересные локации для съёмки и сделаю фотографии с лучшего ракурса. Расскажу, как правильно позировать, а предварительно даже могу дать рекомендации по выбору одежды. Если пойдёт дождь, я принесу фотогеничный зонт. Или мы переместимся в крытые локации. Но долгих дождей в Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!

Организационные детали