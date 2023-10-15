Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Венеция — идеальное место для фотосессии.
Здесь есть всё, что нужно для удачных кадров: старинная архитектура, уютные извилистые улочки, гондолы, итальянское великолепие во всём его проявлении. Я поймаю в объектив самые искренние и эмоциональные моменты вашего знакомства с городом. Вы узнаете Венецию чуть ближе и оставите себе на память душевные фотографии.
Здесь есть всё, что нужно для удачных кадров: старинная архитектура, уютные извилистые улочки, гондолы, итальянское великолепие во всём его проявлении. Я поймаю в объектив самые искренние и эмоциональные моменты вашего знакомства с городом. Вы узнаете Венецию чуть ближе и оставите себе на память душевные фотографии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша прогулка начнётся от старинного моста Риальто, откуда по живописным улочкам мы отправимся в самое сердце города. Вы увидите Базилику Сан-Марко, Дворец дожей и набережную с видом на острова. Посмотрите на знаменитый Мост Вздохов, который видел больше слёз, чем улыбок. И по желанию поплаваете на гондоле.
Я подберу самые интересные локации для съёмки и сделаю фотографии с лучшего ракурса. Расскажу, как правильно позировать, а предварительно даже могу дать рекомендации по выбору одежды. Если пойдёт дождь, я принесу фотогеничный зонт. Или мы переместимся в крытые локации. Но долгих дождей в Италии почти нет, а фотки в пасмурную погоду получаются просто бомбические!
Организационные детали
- В течение 2 недель после прогулки вы получите 70–100 фотографий в цветокоррекции ссылкой на файлообменник
- Мы можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съёмок
- По желанию вы можете арендовать женские и мужские наряды — от 50 евро. Маски и аксессуары прилагаются.
- Если вам нужно больше материала или вы хотите фотосессию на венецианских островах, в Падуе, Вероне или других локациях, пишите заранее
- Дополнительные расходы — прогулка на гондоле, личные покупки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Венеции
Провёл экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рад приоткрыть вам настроение Вечного города, показать его многоликость и рассказать об истории тех мест, которые мы посетим. Также я провожу профессиональные фотосессии про всей Италии более пяти лет.
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