Представьте: вы плывёте по венецианской воде. Мимо скользят роскошные палаццо, звучит волнующая баркарола… Это не мечта, а реальность нашей экскурсии! Мы окунёмся в историю главного символа города, увидим все этапы его изготовления и поймём, как отличить гондолу от трагетто. Раскроем секреты облачения гондольеров и насладимся их мастерством на получасовой прогулке.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Для начала мы посетим мастерскую, где с 16 века изготавливают гондолы. Вы увидите все этапы производства и узнаете:

Почему каждая гондола — неповторима

Какие особенности её конструкции делают гондолу таким удобным средством передвижения по каналам Венеции

Почему при этом местные жители не любят пользоваться гондолами

О чём может рассказать специальная форма одежды гондольеров

И многое другое!

А затем вы прокатитесь по каналам на настоящей гондоле и погрузитесь в атмосферу венецианской романтики: услышите волнующие баркаролы, исполняемые талантливыми гондольерами, и узнаете, как отличить гондолу от трагетто.

Организационные детали