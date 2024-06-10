Представьте: вы плывёте по венецианской воде.
Мимо скользят роскошные палаццо, звучит волнующая баркарола… Это не мечта, а реальность нашей экскурсии! Мы окунёмся в историю главного символа города, увидим все этапы его изготовления и поймём, как отличить гондолу от трагетто. Раскроем секреты облачения гондольеров и насладимся их мастерством на получасовой прогулке.
Мимо скользят роскошные палаццо, звучит волнующая баркарола… Это не мечта, а реальность нашей экскурсии! Мы окунёмся в историю главного символа города, увидим все этапы его изготовления и поймём, как отличить гондолу от трагетто. Раскроем секреты облачения гондольеров и насладимся их мастерством на получасовой прогулке.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Для начала мы посетим мастерскую, где с 16 века изготавливают гондолы. Вы увидите все этапы производства и узнаете:
- Почему каждая гондола — неповторима
- Какие особенности её конструкции делают гондолу таким удобным средством передвижения по каналам Венеции
- Почему при этом местные жители не любят пользоваться гондолами
- О чём может рассказать специальная форма одежды гондольеров
И многое другое!
А затем вы прокатитесь по каналам на настоящей гондоле и погрузитесь в атмосферу венецианской романтики: услышите волнующие баркаролы, исполняемые талантливыми гондольерами, и узнаете, как отличить гондолу от трагетто.
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, посещение мастерской, 30-минутная поездка на гондоле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022,Задать вопрос
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