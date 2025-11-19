Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Незабываемый и насыщенный день в Венеции.

Оксана Ваш гид в Венеции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии … от моста Академия, с которого открывается прекрасный вид на Гран Канал и церковь Здоровья, двинемся в направлении мыса Таможни к Chiesa della Salute (Церкви Здовья). Эта церковь удивительным образом сочетает в себе христианскую идею с элементами язычества, кабалы и ордена розы креста. По пути к этой барочной церви нам встретится средневековый монастырь Св. Грегория, обогнём Punta della dogana — Мыс Таможни — где выгружали свой товар и платили пошлину коммерческие суда, прибывающие в Венецию. Именно отсюда открывается один самых красивых видов на пл. Св. Марка. Продолжим нашу прогулку по фондамента дельи инкурабили, которую описал в своих произведениях Иосиф Бродский, к набережной Дзаттере, где можно отдохнуть в одном из многочисленных баров и кафе или съесть вкусное мороженое. Свернув на в одну из самых узких улочек Венеции, найдём подтверждение того, как много интересного можно увидеть, удалившись от излюбленных туристами троп: на первый взгляд незаметный византийский крест 5 века, часть жилого дома, скультрурные композиции 15–16 веков, имеющие функциональное применение в домах венецианцев и… тишина венецианских улиц… Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

