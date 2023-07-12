15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы начнём со Славянской набережной — когда-то здесь был крупнейший средневековый порт. Вы узнаете, почему она носит такое название и как здесь разгружали корабли со всего Средиземноморья.
Пройдём к легендарному Hotel Danieli и вспомним съёмки фильма «Турист».
Заглянем в древний монастырь Сан Заккария. Вы узнаете, почему дож приходил сюда на пасхальный обед и зачем носил не корону, а рожок — corno ducale.
На набережной Озмарин поговорим о Венецианском карнавале и значении масок. Затем увидим мистический мост Дьявола и обсудим его легенды.
В районе Кастелло вас ждёт православная Сан Джорджо деи Гречи — редкость для католической Венеции. Здесь же пройдём по жилым кварталам, где живут обычные венецианцы, и обсудим, как город справляется с наводнениями.
Затем выйдем к мосту Риальто — символу города, и поговорим о его истории. У Большого канала разберёмся, почему его называют самой красивой дорогой мира.
Завершим прогулку на площади Сан-Марко — главной сцене венецианской истории. Вы увидите:
Собор Святого Марка с античной квадригой
Дворец дожей — центр власти Республики
Часовую башню
Колонны Святого Марка и Святого Теодора — символические врата города
Кампаниле — самую высокую башню Венеции
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваша команда гидов в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1060 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вероника. Я родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Италии. Я — лицензированный гид по Венеции с высшим гуманитарным образованием. Всей душой читать дальшеуменьшить
люблю Венецию и готова вместе с командой гидов составить для вас самую яркую и разнообразную программу по городу и его лучшим музеям. Венеция удивляет и околдовывает снова и снова, сколько бы вы ни приезжали сюда. Приглашаем открыть ее вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
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3
–
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1
–
Svetlana
Большое спасибо Веронике за прекрасно проведенную экскурсию! Хороший маршрут, интересный рассказ. Прекрасная возможность за короткое время узнать много интересных фактов об истории города, архитектуре и пройти в сопровождении гида интересным маршрутом. Также мы попросили продлить нашу экскурсию на 30 мин и прокатились на гондоле. Рекомендуем Веронику, как прекрасного гида!
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Н
Наталия
Спасибо Веронике!!! Очень интересно, увлекательно!!! Чёткая дикция, провод по билетам без очереди - все остались довольными!!!
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Е
Елена
Экскурсия у нас не очень задалась. У нас была гид Мария. Сначала мы 15 минут ждали трех человек, которые в итоге не пришли, при этом, Мария ничего не рассказывала о читать дальшеуменьшить
Венеции за эти 15 минут, а общалась с другими гидами, что стояли рядом, по прошествии 15 минут сказала, что экскурсию для двух человек проводить не будет. Хотя в такой же ситуации гид во Флоренции провела для нас прекрасную экскурсию. В итоге мы ждали еще час, чтобы нас присоединили к другой группе. Нас взяла гид Вероника и провела интересную экскурсию, понравился и маршрут, и рассказ. Но минус был в том, что нас присоединили к группе школьников из 30 человек, что не способствовалу хорошему времяпрепровождению.
Вероника
Ответ организатора:
Уважаемая Елена! Очень жаль, что другие заявленные участники не пришли и вам пришлось подождать. Но мы за это во- первых, перед читать дальшеуменьшить
вами извинились и,во- вторых, сделали вам скидку 50% за экскурсию, как извинения за неудобства! Вместо оговоренных 40 евро на месте вы заплатили 20! Так что проблема уже была разрешена. Насчет подростков, мы не знаем заранее какая возрастная категория туристов будет на экскурсии.
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Андрей
Спасибо Кристине за экстра содержательную экскурсию) человек с архитектурным образованием реально разбирается в том о чем говорит! Очень интересно обращено внимание на детали зданий, путь через узкие улочки Венеции и множество полезной информации! Все было на высоте! Берите эту экскурсию… нас было на ней всего двое, так что можно сказать личный подход гарантирован)
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A
Andrian
Мы очень остались довольны Вероникой. Она рассказала про Вегецию, не нудно, и без какой-то спешки. Порекомендовала очень хороший ресторан, и на второй день были на острове Мурано, для нас на фабрике показывали как делают стекло и тур по фабрике после этого поехали на Бурано тоже все рассказывала. Очень понравилось, рекомендую.
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А
Андрей
Спасибо большое Вашему ресурсу и замечательному гиду Веронике за начало знакомства с чудесной Венецией. Вероника оперативно поддерживала связь, предложила ряд вариантов, понятно и наглядно организовала встречу. И, конечно же, провела замечательную и познавательную экскурсию. Ещё раз всем спасибо!