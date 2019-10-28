15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Культовые достопримечательности и тайные места
Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения. Итак, в программе экскурсии:
Загадки главной городской площади
Экскурсия завершится в самом сердце Венеции, на площади Сан-Марко. Именно здесь в старину находились «офисы» и апартаменты могущественных прокураторов Республики. Я расскажу историю легендарной площади и покажу ее знаковые строения: великолепный Собор Сан-Марко со знаменитой античной Квадригой на фасаде, Часовую башню, таинственный Дворец Дожей, Колонны Святого Марка и Святого Теодора — символические врата города, колокольню Кампаниле — самую высокую башню Венеции. Вы узнаете, какую роль исторически играла площадь Сан-Марко в Венеции, каким образом она вымощена и другие интересные детали.