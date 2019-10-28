15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Групповая обзорная прогулка: главные достопримечательности и секретные уголки

Вероника
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Вероника – представитель гидов
Экскурсия предназначена для всех: кто в Венеции впервые или, напротив, был здесь уже много раз.

Вы увидите как самые знаменитые городские места — площадь Сан-Марко, мост Риальто, Большой канал, Дворец Дожей, так и не очень известные и оттого еще более колоритные жилые районы, набережные, секретные улочки и церкви.

Я помогу вам почувствовать неповторимую атмосферу загадочной Венеции и расскажу удивительные городские истории и легенды.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Сан Марко
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У этой экскурсии15 отзывов
4.33
Легендарная Венеция
Легендарная Венеция

Что вас ожидает

Культовые достопримечательности и тайные места
Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения. Итак, в программе экскурсии:

  • Славянская набережная — крупнейший средневековый порт. Я расскажу, как в старину здесь разгружали корабли говорившие на разных языках матросы и отвечу на вопрос, почему набережная называется «Славянской».
  • Окрестности отеля Даниели — именно здесь проходили съемки знаменитого фильма «Турист».
  • Древнейший женский монастырь Сан Заккария — вы узнаете, почему именно сюда дож со своей свитой приходили на пасхальный обед и как получилось, что дож носил не корону, а рожок «corno ducale».
  • Колоритная набережная Озмарин, где находятся лучшие лавочки масок. Я раскрою тайну Венецианского карнавала и значение масок.
  • Мост Дьявола — вы увидите самое мистическое место в городе и познакомитесь с его легендами.
  • Греческая церковь Сан Джорджио, украшающая собой район Кастелло — особенностью этой церкви является то, что она православная, в отличие от большинства других венецианских монастырей и храмов.
  • Кампо Санта Мария Формоза — вы почувствуете дух одной из самых больших и в то же время уютных площадей Венеции.
  • Колоритный жилой район Кастелло — его традиционно населяют простые венецианцы. Я приоткрою тайну бытовой жизни местного населения и расскажу, как оно борется с наводнениями.
  • Райская арка — одно из «секретных» венецианских мест, которым я с радостью с вами поделюсь.
  • Мост Риальто — вы узнаете истории и легенды, пожалуй, главного символа Венеции, запечатленного на миллионах открыток.
  • Большой канал — я расскажу, почему его называют «самой красивой дорогой мира».
  • Оживленная Мерчерия — вы погуляете по торговой улице, или «улице ремесленников».

Загадки главной городской площади
Экскурсия завершится в самом сердце Венеции, на площади Сан-Марко. Именно здесь в старину находились «офисы» и апартаменты могущественных прокураторов Республики. Я расскажу историю легендарной площади и покажу ее знаковые строения: великолепный Собор Сан-Марко со знаменитой античной Квадригой на фасаде, Часовую башню, таинственный Дворец Дожей, Колонны Святого Марка и Святого Теодора — символические врата города, колокольню Кампаниле — самую высокую башню Венеции. Вы узнаете, какую роль исторически играла площадь Сан-Марко в Венеции, каким образом она вымощена и другие интересные детали.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из команды профессиональных гидов
  • Время проведения экскурсии может быть изменено
  • Экскурсия состоится при минимальном наборе 4 участников. Если группа из 4 не собирается, вы обязательно будете распределены в группу на другое, на ваш выбор, время. В таком случай работает скидка и вы платите на месте не 20, а 15 евро с человека!
Легендарная Венеция
Легендарная Венеция
Легендарная Венеция
Легендарная Венеция
Легендарная Венеция
Легендарная Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Сан Марко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вероника. Я родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Италии. Я — лицензированный гид по Венеции с высшим гуманитарным образованием. Всей душой люблю Венецию и готова вместе с командой гидов составить для вас самую яркую и разнообразную программу по городу и его лучшим музеям. Венеция удивляет и околдовывает снова и снова, сколько бы вы ни приезжали сюда. Приглашаем открыть ее вместе с нами!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Спасибо замечательному гиду Владимиру за прекрасный рассказ о Венеции. Мы попросили сделать экскурсию ориентированную на детей и Владимир прекрасно справился с задачей.
27 октября 2019
Экскурсия очень понравилась!!!! Наш гид был Владимир. Очень интересно все рассказывал, ответил на все наши вопросы. С нами были ребёнок 7 лет. Думали, что ему будет не интересно, но он в восторге от нашего гида и все запомнил) Владимир, спасибо вам большое за интересную и легкую экскурсию!!!
18 сентября 2019
За 130 Евро за полтора часа ожидал нормальную индивидуальную экскурсию. В итоге получил малосодержательную прогулку. ГИД давала информацию без интереса, сухо. Было ощущение, что ей нужно побыстрее закончить и забрать деньги. Закончили раньше на 5 минут, хотя начали позже (по нашей вине).
Лучше бы за эти деньги купил долнительные эйподс и включил аудиогид))
12 сентября 2019
Отличная экскурсия для первого посещения Венеции!!! Очень приятный экскурсовод, всё прошло в формате беседы и рассказа (а не как обычно заученного, занудного текста). Отлично провели время, интересный маршрут! Полтора часа пролетели незаметно! Отдельное спасибо за некоторые наводки и советы от нашего экскурсовода!!!
12 августа 2019
Отличная экскурсия, всё очень понравилось. Рассказ гида заинтересовал с первого слова. Время пролетело незаметно!!
11 июля 2019
Экскурсия у нас не очень задалась. У нас была гид Мария. Сначала мы 15 минут ждали трех человек, которые в итоге не пришли, при этом, Мария ничего не рассказывала о Венеции за эти 15 минут, а общалась с другими гидами, что стояли рядом, по прошествии 15 минут сказала, что экскурсию для двух человек проводить не будет. Хотя в такой же ситуации гид во Флоренции провела для нас прекрасную экскурсию. В итоге мы ждали еще час, чтобы нас присоединили к другой группе. Нас взяла гид Вероника и провела интересную экскурсию, понравился и маршрут, и рассказ. Но минус был в том, что нас присоединили к группе школьников из 30 человек, что не способствовалу хорошему времяпрепровождению.
5 июля 2019
Спасибо большое Вашему ресурсу и замечательному гиду Веронике за начало знакомства с чудесной Венецией. Вероника оперативно поддерживала связь, предложила ряд вариантов, понятно и наглядно организовала встречу. И, конечно же, провела замечательную и познавательную экскурсию. Ещё раз всем спасибо!
5 июля 2019
Очень поверхностная экскурсия
5 июня 2019
Посетили экскурсию , которую провела гид Вероника . Нам повезло , группа была небольшая и экскурсия прошла в формате неторопливой и познавательной прогулки по главным точкам Венеции. Вероника - с тонким чувством юмора и знанием своего дела. Нам понравилось . Спасибо .
Андрей
25 мая 2019
Спасибо Кристине за экстра содержательную экскурсию) человек с архитектурным образованием реально разбирается в том о чем говорит! Очень интересно обращено внимание на детали зданий, путь через узкие улочки Венеции и множество полезной информации! Все было на высоте! Берите эту экскурсию... нас было на ней всего двое, так что можно сказать личный подход гарантирован)
Ещё 5 отзывов

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