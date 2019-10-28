15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Культовые достопримечательности и тайные места

Вы погуляете по живописным набережным и улицам, ощутите настоящий венецианский дух, узнаете историю города на воде и любопытные особенности жизни местного населения. Итак, в программе экскурсии:

Славянская набережная — крупнейший средневековый порт. Я расскажу, как в старину здесь разгружали корабли говорившие на разных языках матросы и отвечу на вопрос, почему набережная называется «Славянской».

— крупнейший средневековый порт. Я расскажу, как в старину здесь разгружали корабли говорившие на разных языках матросы и отвечу на вопрос, почему набережная называется «Славянской». Окрестности отеля Даниели — именно здесь проходили съемки знаменитого фильма «Турист».

— именно здесь проходили съемки знаменитого фильма «Турист». Древнейший женский монастырь Сан Заккария — вы узнаете, почему именно сюда дож со своей свитой приходили на пасхальный обед и как получилось, что дож носил не корону, а рожок «corno ducale».

— вы узнаете, почему именно сюда дож со своей свитой приходили на пасхальный обед и как получилось, что дож носил не корону, а рожок «corno ducale». Колоритная набережная Озмарин , где находятся лучшие лавочки масок. Я раскрою тайну Венецианского карнавала и значение масок.

, где находятся лучшие лавочки масок. Я раскрою тайну Венецианского карнавала и значение масок. Мост Дьявола — вы увидите самое мистическое место в городе и познакомитесь с его легендами.

— вы увидите самое мистическое место в городе и познакомитесь с его легендами. Греческая церковь Сан Джорджио , украшающая собой район Кастелло — особенностью этой церкви является то, что она православная, в отличие от большинства других венецианских монастырей и храмов.

, украшающая собой район Кастелло — особенностью этой церкви является то, что она православная, в отличие от большинства других венецианских монастырей и храмов. Кампо Санта Мария Формоза — вы почувствуете дух одной из самых больших и в то же время уютных площадей Венеции.

— вы почувствуете дух одной из самых больших и в то же время уютных площадей Венеции. Колоритный жилой район Кастелло — его традиционно населяют простые венецианцы. Я приоткрою тайну бытовой жизни местного населения и расскажу, как оно борется с наводнениями.

— его традиционно населяют простые венецианцы. Я приоткрою тайну бытовой жизни местного населения и расскажу, как оно борется с наводнениями. Райская арка — одно из «секретных» венецианских мест, которым я с радостью с вами поделюсь.

— одно из «секретных» венецианских мест, которым я с радостью с вами поделюсь. Мост Риальто — вы узнаете истории и легенды, пожалуй, главного символа Венеции, запечатленного на миллионах открыток.

— вы узнаете истории и легенды, пожалуй, главного символа Венеции, запечатленного на миллионах открыток. Большой канал — я расскажу, почему его называют «самой красивой дорогой мира».

— я расскажу, почему его называют «самой красивой дорогой мира». Оживленная Мерчерия — вы погуляете по торговой улице, или «улице ремесленников».

Загадки главной городской площади

Экскурсия завершится в самом сердце Венеции, на площади Сан-Марко. Именно здесь в старину находились «офисы» и апартаменты могущественных прокураторов Республики. Я расскажу историю легендарной площади и покажу ее знаковые строения: великолепный Собор Сан-Марко со знаменитой античной Квадригой на фасаде, Часовую башню, таинственный Дворец Дожей, Колонны Святого Марка и Святого Теодора — символические врата города, колокольню Кампаниле — самую высокую башню Венеции. Вы узнаете, какую роль исторически играла площадь Сан-Марко в Венеции, каким образом она вымощена и другие интересные детали.