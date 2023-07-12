15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предназначена для всех: кто в Венеции впервые или, напротив, бывал здесь уже много раз. Вы увидите как самые знаменитые городские места — площадь Сан-Марко, мост Риальто, Большой канал, Дворец Дожей, так и колоритные жилые районы, набережные, секретные улочки и церкви. После этой прогулки Венеция перестанет быть городом с открытки — вы увидите её живой, сложной и по-настоящему притягательной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы начнём со Славянской набережной — когда-то здесь был крупнейший средневековый порт. Вы узнаете, почему она носит такое название и как здесь разгружали корабли со всего Средиземноморья.

Пройдём к легендарному Hotel Danieli и вспомним съёмки фильма «Турист».

Заглянем в древний монастырь Сан Заккария. Вы узнаете, почему дож приходил сюда на пасхальный обед и зачем носил не корону, а рожок — corno ducale.

На набережной Озмарин поговорим о Венецианском карнавале и значении масок. Затем увидим мистический мост Дьявола и обсудим его легенды.

В районе Кастелло вас ждёт православная Сан Джорджо деи Гречи — редкость для католической Венеции. Здесь же пройдём по жилым кварталам, где живут обычные венецианцы, и обсудим, как город справляется с наводнениями.

Затем выйдем к мосту Риальто — символу города, и поговорим о его истории. У Большого канала разберёмся, почему его называют самой красивой дорогой мира.

Завершим прогулку на площади Сан-Марко — главной сцене венецианской истории. Вы увидите:

Собор Святого Марка с античной квадригой

Дворец дожей — центр власти Республики

Часовую башню

Колонны Святого Марка и Святого Теодора — символические врата города

Кампаниле — самую высокую башню Венеции

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.