Экскурсия подойдёт как тем, кто впервые посещает Венецию, так и тем, кто уже бывал здесь и хотел бы расширить своё знакомство с городом за пределы узкого круга «дежурных» достопримечательностей.Мы с

вами попытаемся выяснить, что же такое Венеция с её собственной «физикой, географией и геометрией». Вы сами убедитесь, что в этом городе можно потеряться в отражениях и начать видеть сны с открытыми глазами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я уверен: не существует какой-то одной точки, из которой обязательно следует начинать знакомство с Венецией, главное — делать это с удовольствием. Поэтому место нашей встречи мы определим исходя исходя из соображений вашего удобства. Маршрут — ориентировочный и может меняться в соответствии с вашими пожеланиями. В числе основных пунктов программы:

Площадь Св. Марка с её монументальным архитектурным ансамблем — базиликой Св. Марка, дворцом Дожей, Прокурациями и библиотекой Св. Марка, Часовой башней, Новыми тюрьмами и мостом Вздохов

с её монументальным архитектурным ансамблем — базиликой Св. Марка, дворцом Дожей, Прокурациями и библиотекой Св. Марка, Часовой башней, Новыми тюрьмами и мостом Вздохов Мост Риальто — когда-то центр деловой жизни Венецианской Республики и знаковое место, связанное с важными вехами её истории

— когда-то центр деловой жизни Венецианской Республики и знаковое место, связанное с важными вехами её истории Церковь Св. Пантелеймона , в которой находится «Мученичество и торжество Св. Пантелеймона» кисти Дж. Фумиани — шедевр барочной венецианской живописи и второе по величине живописное полотно в мире

, в которой находится «Мученичество и торжество Св. Пантелеймона» кисти Дж. Фумиани — шедевр барочной венецианской живописи и второе по величине живописное полотно в мире Кулачный мост и некоторые другие места, помогающие открыть интересные подробности о политической и повседневной жизни Венеции в период её расцвета

и некоторые другие места, помогающие открыть интересные подробности о политической и повседневной жизни Венеции в период её расцвета Мост Академии , откуда открываются замечательные виды на Большой канал и прилегающие кварталы, в том числе на тот район, где родился и вырос Джакомо Казанова

, откуда открываются замечательные виды на Большой канал и прилегающие кварталы, в том числе на тот район, где родился и вырос Джакомо Казанова Памятные места, связанные с именами людей, занимающих особое место в истории Венеции, — Марко Поло, Франческо Морозини, Никколо Томмазео, Даниэле Манина и других

Множество живописных уголков, расположенных вдоль всего маршрута, позволят вам увидеть нетуристическую Венецию, почувствовать её атмосферу и насладиться историями и легендами, связанными с этими местами.

Во время прогулки вы узнаете:

Как и почему появилась Венеция и что делает её городом, во многом противоречащим привычной логике

Какие продукты местных художественных ремёсел стали неотъемлемыми элементами образа Венеции

Как развивалось венецианское искусство на протяжении веков

Как городу удалось взойти на вершину могущества, богатства и славы

Кто подарил миру такие слова, как «чао», «арсенал», «лазарет»

Почему именно в Венецианской Республике были приняты первые в истории человечества законы, защищающие авторские права, а также изобрели точку с запятой и курсивный печатный шрифт

Организационные детали