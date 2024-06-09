Экскурсия подойдёт как тем, кто впервые посещает Венецию, так и тем, кто уже бывал здесь и хотел бы расширить своё знакомство с городом за пределы узкого круга «дежурных» достопримечательностей.
Мы с
Мы с
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я уверен: не существует какой-то одной точки, из которой обязательно следует начинать знакомство с Венецией, главное — делать это с удовольствием. Поэтому место нашей встречи мы определим исходя исходя из соображений вашего удобства. Маршрут — ориентировочный и может меняться в соответствии с вашими пожеланиями. В числе основных пунктов программы:
- Площадь Св. Марка с её монументальным архитектурным ансамблем — базиликой Св. Марка, дворцом Дожей, Прокурациями и библиотекой Св. Марка, Часовой башней, Новыми тюрьмами и мостом Вздохов
- Мост Риальто — когда-то центр деловой жизни Венецианской Республики и знаковое место, связанное с важными вехами её истории
- Церковь Св. Пантелеймона, в которой находится «Мученичество и торжество Св. Пантелеймона» кисти Дж. Фумиани — шедевр барочной венецианской живописи и второе по величине живописное полотно в мире
- Кулачный мост и некоторые другие места, помогающие открыть интересные подробности о политической и повседневной жизни Венеции в период её расцвета
- Мост Академии, откуда открываются замечательные виды на Большой канал и прилегающие кварталы, в том числе на тот район, где родился и вырос Джакомо Казанова
- Памятные места, связанные с именами людей, занимающих особое место в истории Венеции, — Марко Поло, Франческо Морозини, Никколо Томмазео, Даниэле Манина и других
Множество живописных уголков, расположенных вдоль всего маршрута, позволят вам увидеть нетуристическую Венецию, почувствовать её атмосферу и насладиться историями и легендами, связанными с этими местами.
Во время прогулки вы узнаете:
- Как и почему появилась Венеция и что делает её городом, во многом противоречащим привычной логике
- Какие продукты местных художественных ремёсел стали неотъемлемыми элементами образа Венеции
- Как развивалось венецианское искусство на протяжении веков
- Как городу удалось взойти на вершину могущества, богатства и славы
- Кто подарил миру такие слова, как «чао», «арсенал», «лазарет»
- Почему именно в Венецианской Республике были приняты первые в истории человечества законы, защищающие авторские права, а также изобрели точку с запятой и курсивный печатный шрифт
Организационные детали
- Церкви посещаем по желанию. Вход в них разрешён только в одежде, прикрывающей плечи и колени
- Мы будем пересекать мосты, многие из которых не снабжены пандусами, что может создать затруднения для людей с ограниченными возможностями
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Можем встретиться у вашего отеля, на ж/д или автовокзале. Место завершения — как правило, площадь Св. Марка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Венеции
Профессиональный переводчик, лицензированный гид. В Италии уже более 20 лет, за это время исколесил почти всю страну, побывал во множестве городов, соприкасаясь с культурой и обычаями разных регионов. В настоящееЗадать вопрос
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