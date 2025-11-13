Мои заказы

Венеция - квартал Дорсодуро

Приглашаю Вас в увлекательную неспешную прогулку по незабываемому и впечатляющему кварталу Дорсодуро.
Описание экскурсии

В ходе экскурсии сможем увидеть величественную церковь ордена францисканцев Санта Мария Глориоза деи Фрари, с которой связано множество историй, проливающих свет на жизнь и творчество Антонио Канова, Тициана, выдающегося дожа Венецианской Республики Франческо Фоскари, влиятельного венецианского семейства Пезаро. После насыщения эстетического и интеллектуального аппетита присядем отдохнуть в одном из любимых венецианцами кафе, где можно отведать орзотто с каракатицей, вкусную выпечку с хорошим чаем. Подкрепившись, отправимся в Университет Венеции — Ка Фоскари, который находится в великолепном дворце на Большом Канале, когда-то приобретенном уже упомянутым Дожем Франческо Фоскари. Следующая остановка — мастерская по изготовлению масок (при предварительной договоренности возможен мастер класс), одним из клиентов является известный режиссер Стенли Кубрик, использующий Венецианские маски в своих фильмах. Проходя по площади Святого Варнавы попробуем вкусное (на мой, и не только на мой взгляд) мороженное Гром и выйдем к просторному каналу Джудекка. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

В любой день, с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Венеция
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

