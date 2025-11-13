Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю Вас в увлекательную неспешную прогулку по незабываемому и впечатляющему кварталу Дорсодуро.

Оксана Ваш гид в Венеции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

итальянский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда В любой день, с 9:00 до 17:00 €180 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии В ходе экскурсии сможем увидеть величественную церковь ордена францисканцев Санта Мария Глориоза деи Фрари, с которой связано множество историй, проливающих свет на жизнь и творчество Антонио Канова, Тициана, выдающегося дожа Венецианской Республики Франческо Фоскари, влиятельного венецианского семейства Пезаро. После насыщения эстетического и интеллектуального аппетита присядем отдохнуть в одном из любимых венецианцами кафе, где можно отведать орзотто с каракатицей, вкусную выпечку с хорошим чаем. Подкрепившись, отправимся в Университет Венеции — Ка Фоскари, который находится в великолепном дворце на Большом Канале, когда-то приобретенном уже упомянутым Дожем Франческо Фоскари. Следующая остановка — мастерская по изготовлению масок (при предварительной договоренности возможен мастер класс), одним из клиентов является известный режиссер Стенли Кубрик, использующий Венецианские маски в своих фильмах. Проходя по площади Святого Варнавы попробуем вкусное (на мой, и не только на мой взгляд) мороженное Гром и выйдем к просторному каналу Джудекка. Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

