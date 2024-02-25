Квартал Дорсодуро – экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «Квартал Дорсодуро» в Венеции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По следам богемы XX века
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам богемы XX века
Начало: Возле входа в галерею Академии
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за экскурсию
Местечки Иосифа Бродского
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Местечки Иосифа Бродского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Нетуристическая Венеция: сердце города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетуристическая Венеция: сердце города
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€189 за экскурсию
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    25 февраля 2024
    Местечки Иосифа Бродского
    Очень классная Елена! Под впечатлением от прогулки и экскурсии
  • А
    Александр
    10 марта 2023
    Местечки Иосифа Бродского
    Огромное спасибо Елене за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно все то время, что мы провели с Еленой. Увидели любимые места
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    замечательного поэта, поняли - надеюсь - почему он ТАК о них писал… А еще узнали массу нового и интересного о Венеции и жизни в ней… Елена -настоящий профессионал, знающий и любящий свое дело и этот удивительный город! Нам очень повезло. Советуем всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Квартал Дорсодуро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По следам богемы XX века
  2. Местечки Иосифа Бродского
  3. Нетуристическая Венеция: сердце города
  4. Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Квартал Дорсодуро" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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