читать дальше замечательного поэта, поняли - надеюсь - почему он ТАК о них писал… А еще узнали массу нового и интересного о Венеции и жизни в ней… Елена -настоящий профессионал, знающий и любящий свое дело и этот удивительный город! Нам очень повезло. Советуем всем.

Огромное спасибо Елене за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно все то время, что мы провели с Еленой. Увидели любимые места