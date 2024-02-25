Индивидуальная
до 1 чел.
По следам богемы XX века
Начало: Возле входа в галерею Академии
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€145 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Местечки Иосифа Бродского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетуристическая Венеция: сердце города
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€189 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina25 февраля 2024Очень классная Елена! Под впечатлением от прогулки и экскурсии
- ААлександр10 марта 2023Огромное спасибо Елене за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно все то время, что мы провели с Еленой. Увидели любимые места
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Квартал Дорсодуро»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
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