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Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио.

Светлана
Светлана – Гид из Виченцы
Экскурсия в Виченце.

По следам Андреа Палладио.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €130 за экскурсию

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Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио.
Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио.

Что вы увидите

  • Театро Олимпико ( посещение театра), Церковь Санта Корона ( посещение церкви), Базилика Андреа Палладио, Площадь Синьории, Дворец Бонин-Лонгаре, Дом путешественника Пигафетты, Дворец Капитана, Кафедральный собор, Дворец Вальмарана - Брага, Палаццо Кьерикати, Палаццо Пояна
Виченца — город 🏙️, где жил и творил один из самых знаменитых архитекторов мира, Андреа Палладио- основатель целого направления в архитектуре, палладианства.
23 архитектурных обьекта и 3 виллы на территории города являются культурным наследием ЮНЕСКО. В пригородах Виченцы расположены еще 16 вилл Палладио
Главная улица, Корсо Палладио, радует взор своими величественными дворцами из белого камня и ведет к центральной площади Синьоров. Великолепная базилика Андреа Палладио -это белокаменное кружево с серлианами и балюстрадой, украшенной ренессансными статуями, приютила на своей террасе роскошное летнее панорамное кафе и множество ювелирных лавочек.
Рядом расположились Дворец Капитана, церковь ⛪ Св. Винченцо и Монте ди Пьета, городская башня и Палаццо дель Комуне. Знаменитая доминиканская церковь 14 в. «Санта Корона» хранит святую реликвию, шип из тернового венца Иисуса. Для этого богатейшего в свое время монастыря гениальный художник Джованни Беллини написал полотно " Крещение Христа».
В Палаццо Кьерикати арх. Палладио расположена картинная галерея художников представителей венецианской школы живописи (Мантенья, Веронезе, Тьеполо, Тинторетто и т. д. ).
В Виченце находится самый первый крытый театр в мире и один из самых знаменитых проектов Палладио — театр Олимпико. Самый яркий представитель палладианства в царской России Джакомо Кваренги построил Эрмитажный театр по образцу Олимпийского театра в Виченце.
Театр является действующим. Уникальные исторические декорации с эффектом оптической иллюзии до сих пор вдохновляют и сопровождают артистов и музыкантов со всего мира.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • единый билет в музеи Виченцы
Начало
🚩 Виценца, Piazza Castello.
Место завершения
🏁 Виченца, Piazza dei Signori
Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио.
Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио.
Экскурсия в Виченце. По следам Андреа Палладио.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана
Светлана
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