Виченца — город 🏙️, где жил и творил один из самых знаменитых архитекторов мира, Андреа Палладио- основатель целого направления в архитектуре, палладианства.

23 архитектурных обьекта и 3 виллы на территории города являются культурным наследием ЮНЕСКО. В пригородах Виченцы расположены еще 16 вилл Палладио

Главная улица, Корсо Палладио, радует взор своими величественными дворцами из белого камня и ведет к центральной площади Синьоров. Великолепная базилика Андреа Палладио -это белокаменное кружево с серлианами и балюстрадой, украшенной ренессансными статуями, приютила на своей террасе роскошное летнее панорамное кафе и множество ювелирных лавочек.

Рядом расположились Дворец Капитана, церковь ⛪ Св. Винченцо и Монте ди Пьета, городская башня и Палаццо дель Комуне. Знаменитая доминиканская церковь 14 в. «Санта Корона» хранит святую реликвию, шип из тернового венца Иисуса. Для этого богатейшего в свое время монастыря гениальный художник Джованни Беллини написал полотно " Крещение Христа».

В Палаццо Кьерикати арх. Палладио расположена картинная галерея художников представителей венецианской школы живописи (Мантенья, Веронезе, Тьеполо, Тинторетто и т. д. ).

В Виченце находится самый первый крытый театр в мире и один из самых знаменитых проектов Палладио — театр Олимпико. Самый яркий представитель палладианства в царской России Джакомо Кваренги построил Эрмитажный театр по образцу Олимпийского театра в Виченце.

Театр является действующим. Уникальные исторические декорации с эффектом оптической иллюзии до сих пор вдохновляют и сопровождают артистов и музыкантов со всего мира.