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Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио

Светлана
Светлана – Гид из Виченцы
Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио
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Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио
Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио

Что вы увидите

  • Вилла Ротонда
  • Заповедник Долины Тишины
  • Вилла Вальмарана
  • Базилика Монте Берико
  • Панорамная площадь на холме Монте Берико
Самая знаменитая вилла эпохи Возрождения. Шедевр выдающегося архитектора Андреа Палладио.
Вилла Ротонда была построена Андрео Палладио по заказу ватиканского чиновника, поэта и просто ценителя прекрасного, Паоло Альмерико приблизительно в 1570 году. Возвышенная натура заказчика требовала дома -обители муз, места для раздумьев, высокопарных разговоров и не предполагала занятие благородным сельским хозяйством (в отличие от других палладианских вилл). Заручившись полной свободой действий от заказчика в этой уникальной усадьбе Палладио воплощает свое видение «идеального жилища» для человека эпохи Возрождения. Великий архитектор впервые в истории 📖 строит жилой дом в форме античного храма, увенчанного куполом.
Красота виллы, охраняемой как объект культурного наследия ЮНЕСКО, не мыслима без великолепного ландшафта живописной Долины Тишины. Вилла «Ротонда» является частной собственностью семьи Вальмарана и открыта для посещения с 1986 года.
Вилла открыта для посещения снаружи/ парк 🌳 ежедневно: 10. 00 до 12. 00 и с 15. 00 до 18. 00 в летний сезон (с 16 марта по 23 ноября).
В зимний период (с 24 ноября по 15 марта) с 10. 00 до 12. 00 и с 14. 30 до 17. 00
Выходной день -понедельник
Посетить виллу Ротонда внутри/ интерьеры можно только в летний период (с 16 марта по 23 ноября) по средам и субботам с 10. 00 до 12. 00 и с 15. 00 до 18. 00
Что не входит
  • Входной билет в парк -5 евро
  • Входной билет на виллу и парк -10 евро
Начало и место завершения
🚩 Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио
Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио
Вилла "Ротонда"— шедевр Андреа Палладио

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Светлана
Светлана
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