Самая знаменитая вилла эпохи Возрождения. Шедевр выдающегося архитектора Андреа Палладио.

Вилла Ротонда была построена Андрео Палладио по заказу ватиканского чиновника, поэта и просто ценителя прекрасного, Паоло Альмерико приблизительно в 1570 году. Возвышенная натура заказчика требовала дома -обители муз, места для раздумьев, высокопарных разговоров и не предполагала занятие благородным сельским хозяйством (в отличие от других палладианских вилл). Заручившись полной свободой действий от заказчика в этой уникальной усадьбе Палладио воплощает свое видение «идеального жилища» для человека эпохи Возрождения. Великий архитектор впервые в истории 📖 строит жилой дом в форме античного храма, увенчанного куполом.

Красота виллы, охраняемой как объект культурного наследия ЮНЕСКО, не мыслима без великолепного ландшафта живописной Долины Тишины. Вилла «Ротонда» является частной собственностью семьи Вальмарана и открыта для посещения с 1986 года.

Вилла открыта для посещения снаружи/ парк 🌳 ежедневно: 10. 00 до 12. 00 и с 15. 00 до 18. 00 в летний сезон (с 16 марта по 23 ноября).

В зимний период (с 24 ноября по 15 марта) с 10. 00 до 12. 00 и с 14. 30 до 17. 00

Выходной день -понедельник

Посетить виллу Ротонда внутри/ интерьеры можно только в летний период (с 16 марта по 23 ноября) по средам и субботам с 10. 00 до 12. 00 и с 15. 00 до 18. 00