Вилла Вальмарана «у карликов» в Виченце является еще одной жемчужиной той самой настоящей Италии, которую прославляли в своих произведениях великие писатели-гуманисты. Забавные фигурки 17 каменных карликов на ограде поместья напоминают о бедной принцессе — карлице Лайане и ее несчастной любви. Владелец поместья, Джустино Вальмарана, приглашает расписать свое родовое гнездо самого выдающегося художника «эпохи Казановы» Джованни Баттиста Тьеполо с сыном Доменико. Интересно, что фрески посвящены любимым книгам заказчика и иллюстрируют вечный конфликт между любовью и долгом. Великолепные монументальные фрески, где архитектура, отважные герои, природа, античные божества, животные в полный рост заполняют собой все пространство и смотрят на тебя со стен, потолка, выглядывают из -за колоннады, погружают зрителя в какое-то театральное действие.

Не менее прекрасным является и дом для гостей, где любители искусства смогут оценить и сравнить мастерство сына, Доменико Тьеполо. Вас не оставит равнодушным «диковинная» китайская спальня, обеденный зал с иллюзорной лесницей, с веселым мавром с шоколадом, сцены карнавала и мирные будни венецианской деревни.

Все эти прекрасные залы согреты домашним теплом: обжиты семейными фотографиями, фамильными реликвиями и повседневными предметами интерьера.