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Вилла Вальмарана "У карликов". Фрески Тьеполо в Виченце

Светлана
Светлана – Гид из Виченцы
Вилла Вальмарана "У карликов".

Фрески Тьеполо в Виченце
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Вилла Вальмарана "У карликов". Фрески Тьеполо в Виченце
Вилла Вальмарана "У карликов". Фрески Тьеполо в Виченце

Что вы увидите

  • Вилла Вальмарана
  • Базилика Монте Берико
  • Панорамная площадь на холме Монте Берико
  • Вилла Ротонда
  • Заповедник Долины Тишины
Вилла Вальмарана «у карликов» в Виченце является еще одной жемчужиной той самой настоящей Италии, которую прославляли в своих произведениях великие писатели-гуманисты. Забавные фигурки 17 каменных карликов на ограде поместья напоминают о бедной принцессе — карлице Лайане и ее несчастной любви. Владелец поместья, Джустино Вальмарана, приглашает расписать свое родовое гнездо самого выдающегося художника «эпохи Казановы» Джованни Баттиста Тьеполо с сыном Доменико. Интересно, что фрески посвящены любимым книгам заказчика и иллюстрируют вечный конфликт между любовью и долгом. Великолепные монументальные фрески, где архитектура, отважные герои, природа, античные божества, животные в полный рост заполняют собой все пространство и смотрят на тебя со стен, потолка, выглядывают из -за колоннады, погружают зрителя в какое-то театральное действие.
Не менее прекрасным является и дом для гостей, где любители искусства смогут оценить и сравнить мастерство сына, Доменико Тьеполо. Вас не оставит равнодушным «диковинная» китайская спальня, обеденный зал с иллюзорной лесницей, с веселым мавром с шоколадом, сцены карнавала и мирные будни венецианской деревни.
Все эти прекрасные залы согреты домашним теплом: обжиты семейными фотографиями, фамильными реликвиями и повседневными предметами интерьера.
Что не входит
  • Входной билет -10 Евро
  • Подросткам 12 -25 лет - 6 Евро
  • Детям до 12 лет- бесплатно
Начало и место завершения
🚩 Viale Venezia, 14/b, 36100 Vicenza VI
Вилла Вальмарана "У карликов". Фрески Тьеполо в Виченце
Вилла Вальмарана "У карликов". Фрески Тьеполо в Виченце

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Светлана
Светлана
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