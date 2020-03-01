Дани проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Путь к мечте

После пересечения границы вы окажетесь в пустынных землях Иордании и отправитесь на поиски затерянной в песках Петры. Последнюю часть дороги к розовому городу преодолеем пешком: вас ждет каньон Сик, узкий километровый коридор меж красных скал. Кстати, все сооружения Петры сделаны из этого камня. Этот проход завораживающей красоты — словно портал в древнюю вселенную!

Петра: храм с открыток и не только

Этот город родился, расцвел и оказался забытым еще до нашей эры. Кем были основавшие его набатеи? Как архитекторам тех времен удалось возвести эти постройки? Какие тайны хранит Петра и сегодня? Ответы на эти вопросы истории вы узнаете в понятных и увлекательных рассказах гида. А фоном станут сохранившиеся достопримечательности Петры: