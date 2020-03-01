Дани проводит ещё 5 экскурсий

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На один день перенестись в другое тысячелетие

Дани
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Дани – экскурсионное агентство
Одновременно древнее и новое чудо света, Петру, вы найдете во всех списках «увидеть раз в жизни».

В нашем комфортном путешествии вы поймете, в чем значимость розового города цивилизации набатеев, полюбуетесь разноцветными скалами и исследуете великие руины.

Ощутите себя в восточной сказке и раскроете тайны истории.
179 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Эйлате
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Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата

Что вас ожидает

Путь к мечте
После пересечения границы вы окажетесь в пустынных землях Иордании и отправитесь на поиски затерянной в песках Петры. Последнюю часть дороги к розовому городу преодолеем пешком: вас ждет каньон Сик, узкий километровый коридор меж красных скал. Кстати, все сооружения Петры сделаны из этого камня. Этот проход завораживающей красоты — словно портал в древнюю вселенную!

Петра: храм с открыток и не только
Этот город родился, расцвел и оказался забытым еще до нашей эры. Кем были основавшие его набатеи? Как архитекторам тех времен удалось возвести эти постройки? Какие тайны хранит Петра и сегодня? Ответы на эти вопросы истории вы узнаете в понятных и увлекательных рассказах гида. А фоном станут сохранившиеся достопримечательности Петры:

  • Амфитеатр на 8 тысяч зрителей, доказывающий, что город захватывали римляне;
  • Скала жертвоприношений, или гора Джебель Аль-Мадбах, которая упомянута в Библии;
  • Пещеры христиан Мугар Ан-Насара, византийскую церковь с мозаиками и монументальный монастырь-скала Ад-Дейр;
  • Храм крылатых львов — комплекс в священном квартале Петры. Здесь вы познакомитесь с верованиями набатеев, рассмотрите руины жилых помещений и мастерских;
  • Камни джиннов, или «сахридж»: в завершение вы увидите три загадочные глыбы, услышите об их названии и функции.

Организационные детали

Экскурсия пройдет на комфортабельном автобусе с кондиционером и в сопровождении лицензированного русскоговорящего гида.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер по маршруту, входные билеты и обед на территории Петры
  • Дополнительные расходы: пограничный сбор — 65$ с человека, виза в Иорданию — 75$ с человека
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата
Экскурсия в Петру из Эйлата

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Эйлате.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дани
Дани
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда профессиональных гидов, организующая экскурсии по всему Израилю. С радостью покажем все самые знаменитые места страны: святой вечный город Иерусалим, современный Тель-Авив и курортный Эйлат. А еще — Хайфу, Нетанию, Мертвое море и зеленые Голанские высоты. До скорой встречи!
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