Сад находится на территории бывшего расположения военной базы, и это лишний раз доказывает, что лучшее для нас и наших детей – мир! Расположенный фактически в пустыне, сад полностью рукотворный — и террасы, вымощенные камнем, и водопад, и пруд, и даже маленькая речка, – все здесь сделано руками человека.
Если этого не знать, то гуляя по саду, можно подумать, будто люди просто удачно украсили райский уголок природы — настолько все искусно выполнено. На древних каменных террасах воссозданы ручьи, озеро, водопады, деревянные и каменные постройки и многое другое. В саду сооружены три обзорные площадки с видом на Красное море и Эдемские горы.
Уникальный экологический ботанический сад, практически не имеющий аналогов в мире, воссоздан в библейском стиле! Собранная здесь коллекция растений со всего мира создает атмосферу джунглей, водопадов и журчащих ручьев. Жемчужина коллекции – тропический лес, в котором идет дождь. Прохлада капель влаги окутывает посетителей этого удивительного места, создавая райский уголок посреди пустыни, в котором вы находите и удобные пешие маршруты для всей семьи, и кафе с натуральными органическими продуктами, и декоративные сувениры, и многое, многое другое.
Организационные детали
Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь:
Удобную обувь для путешествия в горах
Бутылку воды
Головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladimir — ваш гид в Эйлате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 206 туристов
Закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и университет Бен-Гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток» и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn». читать дальшеуменьшить
С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям.
Интересный гид и хороший собеседник.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.