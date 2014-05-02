Ботанический сад Эйлата - это удивительное место, где природа и искусство сливаются в одно целое.Здесь, на территории бывшей военной базы, создан уникальный оазис с террасами, водопадами и тропическим лесом.Посетители могут

прогуляться по тропическим джунглям, увидеть редкие растения и насладиться видами на Красное море и Эдемские горы. Этот сад - идеальное место для семейного отдыха, где можно не только расслабиться, но и узнать много нового о растительном мире

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сад находится на территории бывшего расположения военной базы, и это лишний раз доказывает, что лучшее для нас и наших детей – мир! Расположенный фактически в пустыне, сад полностью рукотворный — и террасы, вымощенные камнем, и водопад, и пруд, и даже маленькая речка, – все здесь сделано руками человека.

Если этого не знать, то гуляя по саду, можно подумать, будто люди просто удачно украсили райский уголок природы — настолько все искусно выполнено. На древних каменных террасах воссозданы ручьи, озеро, водопады, деревянные и каменные постройки и многое другое. В саду сооружены три обзорные площадки с видом на Красное море и Эдемские горы.

Уникальный экологический ботанический сад, практически не имеющий аналогов в мире, воссоздан в библейском стиле! Собранная здесь коллекция растений со всего мира создает атмосферу джунглей, водопадов и журчащих ручьев. Жемчужина коллекции – тропический лес, в котором идет дождь. Прохлада капель влаги окутывает посетителей этого удивительного места, создавая райский уголок посреди пустыни, в котором вы находите и удобные пешие маршруты для всей семьи, и кафе с натуральными органическими продуктами, и декоративные сувениры, и многое, многое другое.

Организационные детали

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно.

С собой обязательно иметь: