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  3. Ботанический сад Эйлата

Тропические растения, зеленые террасы и настоящие джунгли в сердце пустыни

Vladimir
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Vladimir – ваш гид
Если театр начинается с вешалки, то город Эйлат — с настоящего оазиса в пустыне.

Приглашаю вас прогуляться по удивительному саду, который без преувеличения можно назвать чудом природы.

Проведя пару часов в Ботаническом саду Эйлата, вы увидите баобабы и фруктовые деревья, прогуляетесь под дождем в тропическом лесу, насладитесь буйством красок и ароматами трав!
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Ботанический сад Эйлата
Ботанический сад Эйлата

Что вас ожидает

Сад находится на территории бывшего расположения военной базы, и это лишний раз доказывает, что лучшее для нас и наших детей – мир! Расположенный фактически в пустыне, сад полностью рукотворный — и террасы, вымощенные камнем, и водопад, и пруд, и даже маленькая речка, – все здесь сделано руками человека.

Если этого не знать, то гуляя по саду, можно подумать, будто люди просто удачно украсили райский уголок природы — настолько все искусно выполнено. На древних каменных террасах воссозданы ручьи, озеро, водопады, деревянные и каменные постройки и многое другое. В саду сооружены три обзорные площадки с видом на Красное море и Эдемские горы.

Уникальный экологический ботанический сад, практически не имеющий аналогов в мире, воссоздан в библейском стиле! Собранная здесь коллекция растений со всего мира создает атмосферу джунглей, водопадов и журчащих ручьев. Жемчужина коллекции – тропический лес, в котором идет дождь. Прохлада капель влаги окутывает посетителей этого удивительного места, создавая райский уголок посреди пустыни, в котором вы находите и удобные пешие маршруты для всей семьи, и кафе с натуральными органическими продуктами, и декоративные сувениры, и многое, многое другое.

Организационные детали

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно.
С собой обязательно иметь:

  • Удобную обувь для путешествия в горах
  • Бутылку воды
  • Головной убор
Ботанический сад Эйлата
Ботанический сад Эйлата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Vladimir
Закончил Военно-медицинскую аккадемию в Ленинграде и университет Бен гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток » и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn». С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям. Интересный гид и хороший собеседник.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

елена
2 мая 2014
Большое спасибо за органзацию нашей экскурсии. Все было замечательно.

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