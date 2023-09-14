Наиболее подходящие месяцы для посещения Тимны - март, апрель, октябрь и ноябрь. В это время комфортно наслаждаться пешими прогулками и экскурсиями на свежем воздухе, не испытывая сильной жары.

Всего в 25 километрах от Эйлата раскинулись величественные каньоны пустыни Арава, где когда-то находились копи царя Соломона. Это место предлагает путешественникам увидеть уникальные скалы из белого и красного песчаника, а также услышать истории, связанные с этими местами. Посетители смогут насладиться отдыхом у озера Тимна и попробовать кофе по-восточному в бедуинском шатре. Экскурсия подарит незабываемые впечатления и погружение в историю региона

за 1–2 человек или €90 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Парк “Тимна” – это долина, окруженная со всех сторон разноцветными отвесными скалами разных исторических периодов, иногда доходящими до 850 метров в высоту. Тимна – единственное место на земном шаре, где нашли уникальный полудрагоценный камень, «Эйлатский камень». Я вам расскажу об этой породе, ее драматичной истории, о том, как Царь Соломон добывал здесь этот камень и пополнял казну.

Мы увидим невероятные виды, скалы из белого и красного песчаника, гранитные арки и каньоны, стада оленей и горных козлов. Мы также побываем в храме Тимны, посвященном богине Хатхор. Будем подниматься по древней лестнице в гору и через великолепную смотровую площадку спускаться прямо к раскопкам храма.

Озеро Тимна – отдельное развлечение. Дети могут поплавать на педальных лодках, родители могут посетить “Нехуштимну”, где показывают изготовление меди и чеканку медных монет времен царя Соломона, или побывать в бедуинском шатре, где вам предложат кофе по-восточному.

По парку проложено множество пешеходных маршрутов геологической и исторической направленности, но можно совершить прогулку на джипах, и эта поездка среди Соломоновых столбов, через Розовый каньон и Плавильные лагеря будет одним из самых ярких впечатлений об Эйлате. Можно также заказать прогулку по парку на верблюдах. Обязательно полюбуемся на древнюю наскальную живопись.

Организационные детали

Мы заберем вас от того места, где вы остановились и доставим обратно. Но не забудьте удобную обувь, надо взять с собой много воды и головной убор! Еще средство от загара никогда не помешает в этих местах.;)