Парк “Тимна” – это долина, окруженная со всех сторон разноцветными отвесными скалами разных исторических периодов, иногда доходящими до 850 метров в высоту. Тимна – единственное место на земном шаре, где нашли уникальный полудрагоценный камень, «Эйлатский камень». Я вам расскажу об этой породе, ее драматичной истории, о том, как Царь Соломон добывал здесь этот камень и пополнял казну.
Мы увидим невероятные виды, скалы из белого и красного песчаника, гранитные арки и каньоны, стада оленей и горных козлов. Мы также побываем в храме Тимны, посвященном богине Хатхор. Будем подниматься по древней лестнице в гору и через великолепную смотровую площадку спускаться прямо к раскопкам храма.
Озеро Тимна – отдельное развлечение. Дети могут поплавать на педальных лодках, родители могут посетить “Нехуштимну”, где показывают изготовление меди и чеканку медных монет времен царя Соломона, или побывать в бедуинском шатре, где вам предложат кофе по-восточному.
По парку проложено множество пешеходных маршрутов геологической и исторической направленности, но можно совершить прогулку на джипах, и эта поездка среди Соломоновых столбов, через Розовый каньон и Плавильные лагеря будет одним из самых ярких впечатлений об Эйлате. Можно также заказать прогулку по парку на верблюдах. Обязательно полюбуемся на древнюю наскальную живопись.
Организационные детали
Мы заберем вас от того места, где вы остановились и доставим обратно. Но не забудьте удобную обувь, надо взять с собой много воды и головной убор! Еще средство от загара никогда не помешает в этих местах.;)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladimir — ваш гид в Эйлате
Провёл экскурсии для 196 туристов
Закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и университет Бен-Гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток» и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn». читать дальше
С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям.
Интересный гид и хороший собеседник.
Н
Нэлли
14 сен 2023
Все было отлично. Спасибо большое Володе. Необычность и креативность его личности замечательное дополнение к путешествию
Татьяна
8 июн 2023
Прекрасный день провели с Владимиром в Тимна парке. Сначала, стоит отметить, что экскурсией мы заинтересовались накануне, в 8 вечера. Тем не менее, организовано все было очень оперативно, все наши пожелания были читать дальше
учтены. Нас забрали из отеля на комфортабельном кондиционированном авто. В пути до парка узнали обо всем что растет, производится и историческую справку местности. Все в доступной, интересной, смешной форме. Хотя в этот день была песчаная буря, Владимир уделил достаточное время и столпам Соломона с храмом Хатхор, и миражам, магазину сувениров и самостоятельной подготовке сувенира из цветной крошки местных камней. Исторический фильм в парке так же стоит посмотреть. Этот парк - захватывающее место для многократного посещения. Конечно, только с Владимиром. Непосредственный участник раскопок и увлеченный человек, умеющий интересно рассказать, а так же внимательный к туристу, сделал нашу поездку незабываемой и полной впечатлений. Огромная благодарность!
Николай
22 апр 2023
Интересный тур в парк Тимна на машине Владимира и с его сопровождением. Рассказчик он интересный, с современным чувством юмора и большим знанием темы. В начале экскурсии хороший 3- или 4-D фильм, потом три остановки на значимых местах и время полазить по скалам и т. п. В общем неплохая альтернатива взять на прокат машину и посмотреть все самим.
В
Виолетта
5 апр 2023
Очень интересно, познавательно и увлекательно
Е
Евгений
1 авг 2022
Мы с женой посетили Эйлат в надежде устроить себе активный отдых. Это нам удалось благодаря экскурсоводу Владимиру. С ним мы посетили уникальный парк Тимна. Получили огромное удовольствие. Это необычная долина, читать дальше
которую окружают отвесные скалы самых разных оттенков и разных временных периодов образования, местами они достигают в высоту 850 метров. Причудливые сочетания первобытных ландшафтов в виде огромной птицы, сфинкса или гриба, образованных из разных минеральных пород, дают представление об истории долины, которая являлась в свое время медной копью царя Соломона. Владимир -человек. увлеченный своим делом, с хорошим чувством юмора, в непринужденной форме рассказал нам интересные исторические факты. Нам было дано время на самостоятельное изучение скал. Мы смогли подняться вверх и сделать классные фотографии. А вечером нас ждал еще один сюрприз. Владимир предложил нам посетить музей эротики. Это картинная галерея. Где можно увидеть красивые фотографии и рукописные работы. Живая с юмором проведенная экскурсия внесла "изюминку" для лучшего восприятие работ. Спасибо огромное за отлично проведенное время!
И
Инара
12 июл 2022
Заказали экскурсию у Владимира! Остались очень довольны! Владимир обладает глубокими знаниями, знает много интересных фактов. Видно, что человек любит дело, которым занимается… рассказывал с воодушевлением… ещё Он организовал нам дополнительно читать дальше
(по нашей просьбе) экскурсию в Скинию…. поэтому смело, если у вас есть места, которые вы желаете посетить, но они труднодоступны для вас или не входят в экскурсию - пишите заранее Владимиру, Он всё организует на высшем уровне! Советуем! Владимир, спасибо Вам за незабываемые день в Тимна парке!
Т
Татьяна
3 фев 2020
Нам очень понравилась экскурсия, спасибо большое Владимиру! Сам парк просто потрясающе красив!
Е
Елена
1 янв 2020
Парк Тимна обязательно нужно увидеть! Это очень впечатляющее место.
Ю
Юрий
29 мар 2019
Все было организовано очень хорошо 👌
А
Алла
9 янв 2019
мало было новой информации. Несколько библейских историй и возможность самостоятельно полазить по горам и сделать селфи. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать об экскурсии.
Наталия
29 дек 2018
Вместо Владимира - преподавателя, выпускника академии и университета к нам приехала девушка Диана. Вместо согласовпнгой индивидуальной экскурсии на двух человек нас оказалось четверо туристов, еле умещались в машине. Заранее о замене и соседях никто не предупредил, стоимость не разделили на всех, взяли с каждой пары. Организация неудовлетворительная. А вот парк интересный и красивый
С
Светлана
7 июл 2018
Прекрасная экскурсия. Харизматичный гид, увлеченный, прекрасно знающий тему и увлекательно ее подающий. Путешествие по пустыне завораживает, конечно, 3-часовой экскурсии нам было недостаточно. Это лишь обзор. Там надо пробыть достаточно долго. Надеемся еще вернуться
Анна
15 янв 2017
Познавательно, интересно и легко Владимир проводит экскурсии. Отлично разбирается в вопросе, легко и с юмором излагает информацию, отлично ориентируется на местности! Спасибо мы отлично провели время:)