Путешествие в Красный каньон

Красный каньон недалеко от города Эйлат поразит вас «марсианскими» ландшафтами и невероятными горными панорамами. Это будет захватывающее видовое путешествие: вы пройдете между узких скал ущелья из мягкой красной породы, найдете потрясающие ракурсы для фотографий и встретитесь с фантастической природой Израиля.

Что вас ожидает

Каньон начнется не сразу, сначала будет что-то вроде русла пересохшей реки. Но когда он начнется, вы не пожалеете, что сюда приехали. Ветровая и водная эрозия сотворила с мягкой красной породой песчаника такое, что трудно себе вообразить. Вы будете двигаться то в широком ущелье, то почти в пещере, то сползать с пересохших «водопадов», то протискиваться между узкими скалами. В некоторых местах, где проход особенно затруднен, в скалы вбиты скобы-ступени или даже сделаны железные перила. Поэтому пройти этот недлинный маршрут (несколько сотен метров) могут все, кто способен самостоятельно ходить, включая маленьких детей и пожилых людей.

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь :