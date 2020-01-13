Путешествие в Красный каньон

Посетить главную природную достопримечательность Эйлатских гор
Vladimir – ваш гид
Красный каньон недалеко от города Эйлат поразит вас «марсианскими» ландшафтами и невероятными горными панорамами.
Это будет захватывающее видовое путешествие: вы пройдете между узких скал ущелья из мягкой красной породы, найдете потрясающие ракурсы для фотографий и встретитесь с фантастической природой Израиля.
Это будет захватывающее видовое путешествие: вы пройдете между узких скал ущелья из мягкой красной породы, найдете потрясающие ракурсы для фотографий и встретитесь с фантастической природой Израиля.
От €120 за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человекЗабронировать экскурсию
Что вас ожидает
Каньон начнется не сразу, сначала будет что-то вроде русла пересохшей реки. Но когда он начнется, вы не пожалеете, что сюда приехали. Ветровая и водная эрозия сотворила с мягкой красной породой песчаника такое, что трудно себе вообразить. Вы будете двигаться то в широком ущелье, то почти в пещере, то сползать с пересохших «водопадов», то протискиваться между узкими скалами. В некоторых местах, где проход особенно затруднен, в скалы вбиты скобы-ступени или даже сделаны железные перила. Поэтому пройти этот недлинный маршрут (несколько сотен метров) могут все, кто способен самостоятельно ходить, включая маленьких детей и пожилых людей.
Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь :
- Удобную обувь для путешествия в горах
- Бутылку воды
- Головной убор
- Хорошее настроение
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vladimir
Закончил Военно-медицинскую аккадемию в Ленинграде и университет Бен гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток » и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn». С 2000 года преподавал в гимназии предмет «ШЕЛАХ» — природа, обществоведение, история страны. В рамках предмета провожу постоянные экскурсии по всему Израилю, по всем уголкам и весям. Интересный гид и хороший собеседник.Напишите мне
3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Дмирий
13 января 2020
Очень хорошо все получилось - интересное место, отличный рассказ и замечательное настроение!
Олег
4 октября 2018
Я заменил экскурсию на путешествие в парк Тимна. Для путешествия в Красный каньон нужна специальная экипировка. У меня и моей спутницы ее не было. Путешествие в парк Тимна было просто волшебным. Экзотические пейзажи, больше похожие на марсианские. Все в таком медно-красном цвете. С гидом Владимиром было очень интересно. Подробные пояснения. Он провел нас пл самым интересным местам парка. Спасибо Владимиру. Олег и Полина.
Эвелина
9 марта 2018
Большое спасибо за экскурсию. Экскурсовод Диана нас просто поразила в хорошем смысле слова:)
Vladimir проводит ещё 1 экскурсию
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