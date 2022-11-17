Путешествие в Красный каньон

Красный каньон, расположенный недалеко от Эйлата, предлагает путешественникам уникальные «марсианские» ландшафты и захватывающие горные панорамы. Путешествие проходит через узкие скалы и широкие ущелья, созданные ветровой и водной эрозией. Этот маршрут

подходит для всех, включая детей и пожилых людей, благодаря удобным скобам и перилам. Не забудьте удобную обувь, воду и головной убор. Путешествие начинается и заканчивается у вашей гостиницы, что делает его удобным и комфортным

Описание экскурсии

Каньон начнется не сразу, сначала будет что-то вроде русла пересохшей реки. Но когда он начнется, вы не пожалеете, что сюда приехали. Ветровая и водная эрозия сотворила с мягкой красной породой песчаника такое, что трудно себе вообразить. Вы будете двигаться то в широком ущелье, то почти в пещере, то сползать с пересохших «водопадов», то протискиваться между узкими скалами. В некоторых местах, где проход особенно затруднен, в скалы вбиты скобы-ступени или даже сделаны железные перила. Поэтому пройти этот недлинный маршрут (несколько сотен метров) могут все, кто способен самостоятельно ходить, включая маленьких детей и пожилых людей.

Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь: