Путешествие в Красный каньон

Красный каньон, расположенный недалеко от Эйлата, предлагает путешественникам уникальные «марсианские» ландшафты и захватывающие горные панорамы. Путешествие проходит через узкие скалы и широкие ущелья, созданные ветровой и водной эрозией. Этот маршрут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные пейзажи
- 👟 Подходит для всех возрастов
- 📸 Отличные ракурсы для фото
- 🚶♂️ Удобный маршрут
- 🚌 Трансфер от гостиницы
Что можно увидеть
- Красный каньон
Описание экскурсии
Каньон начнется не сразу, сначала будет что-то вроде русла пересохшей реки. Но когда он начнется, вы не пожалеете, что сюда приехали. Ветровая и водная эрозия сотворила с мягкой красной породой песчаника такое, что трудно себе вообразить. Вы будете двигаться то в широком ущелье, то почти в пещере, то сползать с пересохших «водопадов», то протискиваться между узкими скалами. В некоторых местах, где проход особенно затруднен, в скалы вбиты скобы-ступени или даже сделаны железные перила. Поэтому пройти этот недлинный маршрут (несколько сотен метров) могут все, кто способен самостоятельно ходить, включая маленьких детей и пожилых людей.
Мы забираем вас от гостиницы и доставляем обратно. С собой обязательно иметь:
- Удобную обувь для путешествия в горах
- Бутылку воды
- Головной убор
- Хорошее настроение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vladimir — ваш гид в Эйлате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 206 туристов
Закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде и университет Бен-Гуриона в Израиле. Автор нескольких интересных туристических маршрутов и организатор международного фестиваля авторской песни — «Перекресток» и фестиваля русского шансона — «Шанс -Оn».
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Огромное спасибо экскурсоводу за отличное начало дня!) мы зарядились положительными эмоциями и хорошо провели время! Было очень круто!) всем Советую!!!!!
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П
Буквально пару слов)Этота прогулка была на соточку)гид-знает свое дело,с отличным чувством юмора,хорошей базой знаний,отличной подачей истории,фактов,предположений!!! очень рекомендую к посещению!!!
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Экскурсия очень понравилась. Я узнала много исторических фактов, поездка в Тимну была замечательной. Обязательно воспользуюсь услугами гида Владимира ещё раз.
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Я заменил экскурсию на путешествие в парк Тимна. Для путешествия в Красный каньон нужна специальная экипировка. У меня и моей спутницы ее не было. Путешествие в парк Тимна было просто
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М
К сожалению, красный каньон закрыт и я решила взять экскурсию в Тимна парк. Ни разу не пожалела! Марианские пейзажи,отличное место для отдыха душой от городской суеты. Людей нету, тихо и
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К
Рекомендую! Благодарю за экскурсию, все супер! Диана спасибо за фото получились как из пинтерест 💖💖
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