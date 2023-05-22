Иерусалим — город загадок и тайн, замкнутых в своих каменных стенах. Воздух пронизан чарующим духом и магией прошлого, вызывающим у нас желание раскрыть все его загадки.
Этот город приглашает нас сделать невероятное путешествие в глубину времени, чтобы отыскать потерянные фрагменты его истории и воссоздать удивительные картины прошлого.
Этот город приглашает нас сделать невероятное путешествие в глубину времени, чтобы отыскать потерянные фрагменты его истории и воссоздать удивительные картины прошлого.
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Описание
Что вас ожидает:
- Город вечности и тайн.
- Город Давида — место, где всё начиналось. Является частью древнего Иерусалима, упоминаемого в Библии, представляет собой место, где произошла часть известных библейских событий (помазанье Соломона, история Версавий). В городе Давида было написано около половины книг Библии, а рассказы о библейском Иерусалиме с которым все знакомы, происходят именно в этом месте.
- Город Давида — место, которое раскапывалось самым большим количеством ученых экспедиции в истории, и здесь удалось найти просто огромное количество информации. Тем, не менее, только четверть окрестностей города Давида было раскопано до настоящего времени и всё ещё гораздо более скрыто, нежели обнаружено.
- Парк «Центр Дэвидсон» — археологический музей под открытым небом, вблизи Мусорных ворот. Раскопки начинавшиеся ещё в 1867 году благодаря английскому археологу Чарльзу Уоренну. Многие поколения трудились над созданием образа старого Иерусалима. В центре возможно посмотреть макет города, который раскрывает навсегда потерянный для нас мир прошлого. Макет передаёт невероятные ощущения, переносит нас в Иерусалим периода Второго Храма. Здесь так же можно увидеть остатки зданий Византийской эпохи, развалины дворцов династии Омейядов. Перед нами проносится-двухтысячелетняя история Храмовой Горы.
- Туннель Западной Стены. Одно из самых загадочных сооружений —огромное длинное помещение расположенное под землёй вдоль всей Стены Плача. Сегодня экскурсии по туннелям очень популярны среди туристов. Но в первый раз, когда это сооружение было обнаружено в 1867 году, оно было просто канализационными туннелями.
- Иорданской квартал. Разрушенный римлянами древний Иерусалим, с течением времени был скрыт от людских взоров, наносами грунта и постройками следующих веков. Только по прошествии почти двух тысячелетий археологические раскопки вскрыли остатки зданий, возведенных в период Второго Храма. Подземный музей, а он расположен на глубине до 7 метров от уровня современных улиц, даёт возможность воочию ознакомится с жизнью и бытом аристократии времён Иисуса Христа.
Сожжённый дом. Посвящён наиболее трагической истории Иерусалима-разрушению великого города римлянами в 70 году. Флавий писал: «Солнце взошло над дымящимися развалинами… Иерусалим был уничтожен…»
Улица Кардо — знает много интересных истории. Вы можете узнать их проходя по камням, по которым ступали ноги римлян, разглядывая великолепные античные колонны, на которых держится крыша, защищавшая византийцев от ближневосточного зноя, прикоснувшись к стенам, построенных ещё во времена Первого Храма благочестивым иудейским царём Езекией. Кардо особенно прекрасен вечером. Когда сумерки опускаются на Старый Город здесь по особому чувствуется история этого места. Вот именно так в античном городе много столетий назад, солнце пряталось за Масличной горой, торговцы закрывали свои лавки, умолкали последние разговоры людей.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.
По заказу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Масличная гора, ИерусалимЗавершение: По программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: По заказуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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