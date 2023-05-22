Что вас ожидает:

Город вечности и тайн.

Город Давида — место, где всё начиналось. Является частью древнего Иерусалима, упоминаемого в Библии, представляет собой место, где произошла часть известных библейских событий (помазанье Соломона, история Версавий). В городе Давида было написано около половины книг Библии, а рассказы о библейском Иерусалиме с которым все знакомы, происходят именно в этом месте.

Город Давида — место, которое раскапывалось самым большим количеством ученых экспедиции в истории, и здесь удалось найти просто огромное количество информации. Тем, не менее, только четверть окрестностей города Давида было раскопано до настоящего времени и всё ещё гораздо более скрыто, нежели обнаружено.

Парк «Центр Дэвидсон» — археологический музей под открытым небом, вблизи Мусорных ворот. Раскопки начинавшиеся ещё в 1867 году благодаря английскому археологу Чарльзу Уоренну. Многие поколения трудились над созданием образа старого Иерусалима. В центре возможно посмотреть макет города, который раскрывает навсегда потерянный для нас мир прошлого. Макет передаёт невероятные ощущения, переносит нас в Иерусалим периода Второго Храма. Здесь так же можно увидеть остатки зданий Византийской эпохи, развалины дворцов династии Омейядов. Перед нами проносится-двухтысячелетняя история Храмовой Горы.

Туннель Западной Стены. Одно из самых загадочных сооружений —огромное длинное помещение расположенное под землёй вдоль всей Стены Плача. Сегодня экскурсии по туннелям очень популярны среди туристов. Но в первый раз, когда это сооружение было обнаружено в 1867 году, оно было просто канализационными туннелями.

Иорданской квартал. Разрушенный римлянами древний Иерусалим, с течением времени был скрыт от людских взоров, наносами грунта и постройками следующих веков. Только по прошествии почти двух тысячелетий археологические раскопки вскрыли остатки зданий, возведенных в период Второго Храма. Подземный музей, а он расположен на глубине до 7 метров от уровня современных улиц, даёт возможность воочию ознакомится с жизнью и бытом аристократии времён Иисуса Христа.

Сожжённый дом. Посвящён наиболее трагической истории Иерусалима-разрушению великого города римлянами в 70 году. Флавий писал: «Солнце взошло над дымящимися развалинами… Иерусалим был уничтожен…»

Улица Кардо — знает много интересных истории. Вы можете узнать их проходя по камням, по которым ступали ноги римлян, разглядывая великолепные античные колонны, на которых держится крыша, защищавшая византийцев от ближневосточного зноя, прикоснувшись к стенам, построенных ещё во времена Первого Храма благочестивым иудейским царём Езекией. Кардо особенно прекрасен вечером. Когда сумерки опускаются на Старый Город здесь по особому чувствуется история этого места. Вот именно так в античном городе много столетий назад, солнце пряталось за Масличной горой, торговцы закрывали свои лавки, умолкали последние разговоры людей.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой воду и головной убор.