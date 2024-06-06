Обзорные и познавательные экскурсии Иерусалима

Найдено 10 экскурсий в категории «Обзорные» в Иерусалиме на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узнать Иерусалим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Знакомство с Иерусалимом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
225 за всё до 6 чел.
Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Открыть Иерусалим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
257 за всё до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
321 за всё до 10 чел.
Дом на улице Пророков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Cтарый город эконом-классом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Иерусалим Христианский с выбором программы
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Описанная выше экскурсия обзорная»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
В поисках сакрального
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
«Главное, чтобы вы были в «теме», то есть проявляли интерес к истории религий, ставили перед собой вопросы, связанные с проявлением Божественного в мире»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    6 июня 2024
    Знакомство с Иерусалимом
    Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
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    диалога, а не радио. Особенно классно, что маршрут можно было построить с учетом заданного времени и пожеланий. Причем, про пожелания спросили не просто так, а с предложением вариантов - это очень ценно, когда есть нормальные подсказки, если вдруг растерялся и в голову сразу не пришло ничего! Спасибо за экскурсию, спасибо за одну исполненную мечту - попробовать настоящий местный стрит-фуд и успехов в организации новых туров!

  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • Т
    Таня
    10 апреля 2024
    Знакомство с Иерусалимом
    Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
  • Р
    Раиса
    2 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
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    специалиста. Хотелось погрузиться в атмосферу этого волнующего места, задать вопросы о том, как и где всё случилось в этом вечном городе. Посчастливилось попасть на экскурсию к Светлане! Прошло 2 недели после прогулки, а впечатления ярки до сих пор. Прежде всего запомнилось, что Светлана очень глубоко и подробно знает историю еврейского народа, историю иудаизма и христианства, Ветхий и Новый Завет. Это значит, что любые вопросы о библейских сюжетах не останутся без ответа. Что, например, Башня Давида может рассказать об Ироде, что Царица Савская без спроса взяла у Царя Соломона и как за это поплатилась, как связаны Котель и Девятое ава, почему и зачем на фасаде Храма Гроба Господнего много столетий стоит деревянная лестница, как и для чего у подножья Голгофы оказался череп Адама, что находится сегодня на месте суда, где был осуждён Христос и как туда пройти. Светлана провела нас малолюдными улицами старого города (да, есть и такие), показала тайное подземелье и секретную смотровую площадку, где нет никого кроме захватывающего дух вида на святые места. Остаётся стоять, смотреть и не верить своим глазам… С нами были дети непоседливые дети 7 и 9 лет, слушали Светлану с огромным интересом, особенно понравилось им пролазить сквозь "игольное ушко" (Светлана рассказывала и об этом). В общем - ВОСТОРГ!

  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
  • Л
    Лина
    13 марта 2024
    Иерусалим «почти без ступенек» за 4 часа
    Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Весь Иерусалим пешком
    Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
  • В
    Виктория
    4 октября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Хотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
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    достопримечательности, но и погрузиться в их историю, Григорий – идеальный выбор. За три дня, проведенных в Израиле, у нас было три незабываемые экскурсии - Вифлеем, Кейсария-Хайфа-Акко, Тель Авив-Яффа. Образованный, умный и внимательный Григорий – настоящий знаток, который любит историю страны, делится знаниями с гостями. Экскурсия с ним как путешествие на машине времени. Если планируете дальнюю экскурсию, в вашем распоряжении будет удобный минивэн, где можно отдохнуть с комфортом между городами, а в это время гид продолжит рассказывать вам о непростой истории народа Израиля. Рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    3 октября 2023
    Весь Иерусалим пешком
    Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
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    рассказывала Ольга. Такого послевкусия от экскурсии - не ожидал! Ольга, замечательный рассказчик. Маршрут составлен так, что без Ольги мы бы во многих местах просто не побывали. Город с огромной историей и переплетены не только религии и времена правления, кажется, что Ольга может рассказывать о каждом здании, которе встречается на пути. А еще Ольга, очень душевный человек! Все время старалась во время остановок поставить нас в тень, находила скамеечки, что бы мы отдохнули и следила, что бы пили воду. И это не считая того, что подсказала где лучше запаковать машину, где посмотреть сувениры и т. п. Кажется, что мы влюбились в Иерусалим так же как любит его Ольга. Так приятно встретить не просто профессионала в своем деле с большой буквы, но и в одном лице, рассказика, которая может с одной стороны все так просто и понятно раскатывать, а с другой стороны оперировать кучей фактов, дат, имен. Как буду то мы перенеслись на машине времени. Даже сейчас, пишу этот отзыв и вспоминаю тот чудесный день! Возможно, написал на эмоциях и по этому немного сумбурно, но лично для нас, лучшего гида по Иерусалиму не могу представить! Обязательно вернемся и пойдем на другие экскурсии с Ольгой!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Обзорные»

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  4. Храмовая гора
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  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Обзорные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 180 до 550. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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