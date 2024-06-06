1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«На прогулке мы охватим главные достопримечательности Старого города: вы услышите историю Храма Гроба Господня, увидите Стену Плача и Храмовую гору, а также пройдете через самобытные мусульманский, христианский, еврейский и армянский кварталы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Это ознакомительная экскурсия по Иерусалиму, маршрут которой рассчитан на семьи с детьми, пожилых людей и тех, кто хочет охватить как можно больше за короткий срок»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в историю Иерусалима: Уникальный тур для одного
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где история каждого камня рассказывает о сосуществовании разных культур и религий
Начало: У Яффских ворот Старого города
«Знакомство с Иерусалимом начнется у Яффских ворот»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим Христианский: от Старого города до Мертвого моря
Погрузитесь в атмосферу одного из самых святых городов мира, посетив его знаковые места и уникальные святыни
«• Купол Скалы и мечеть Аль-Акса — вид с обзорной площади»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $550 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
«Описанная выше экскурсия обзорная»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
В поисках сакрального: уникальное путешествие по святым местам Иерусалима
Загадки древних религий, тайны Храмовой горы и Храма Гроба Господня ждут вас в увлекательной экскурсии по Иерусалиму
Начало: По договоренности
«Главное, чтобы вы были в «теме», то есть проявляли интерес к истории религий, ставили перед собой вопросы, связанные с проявлением Божественного в мире»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк6 июня 2024Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- ТТаня10 апреля 2024Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ВВиктория4 октября 2023Иерусалим + ВифлеемХотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
- ЮЮрий3 октября 2023Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Обзорные»
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