7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешая экскурсия по главным местам библейского сюжета

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
Верующие со всего света приезжают в Иерусалим, чтобы пройти дорогой последних земных испытаний Христа.

Принято считать, что это исключительно паломнический маршрут и повторение Крестного Пути — акт людей религиозных.

Однако знаменитые 14 остановок на Виа Долороса — дорога, по которой стоит пройти ради того, чтобы прикоснуться к событиям, лежащим в основе современной христианской цивилизации.

Я помогу вам разобраться в запутанных историях Святой Земли и войти в библейский сюжет последней недели жизни Христа, заново его переосмыслив и прочувствовав.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа

Что вас ожидает

Тропой Иисуса Христа
Вы начнете путешествие с Масличной горы и пройдете его поэтапно, как шел Иисус Христос: зайдете в Старый Город через Львиные ворота и остановитесь на всех 14 станциях Виа Долороса. По пути вы узнаете о событиях последнего дня жизни Спасителя, посетите место Тайной Вечери, Гефсиманский сад и, конечно, Храм Гроба Господня — место, где Иисуса распяли (Голгофа), похоронили (Кувуклия) и где он воскрес из мертвых на третий день. Я познакомлю вас с историей Святой Земли и расскажу, почему ее почитают и христиане, и иудеи, и мусульмане.

Тайны Храма Гроба Господня
Вы узнаете, почему апсида первого Храма, построенного Константином Великим, была обращена не на восток, как обычно принято в церквях, а на запад. Мы поднимемся на Голгофу, где я вам расскажу, почему по традиции считается, что под Голгофой похоронены кости Адама и каким образом они туда попали. Вы сможете прикоснуться к Камню Миропомазания и освятить вещи, а так же обжечь свечи от Благодатного огня, который снисходит в Пасху в Кувуклие. И, разумеется, вы зайдете в саму Усыпальницу, ибо это цель каждого паломника на Святой Земле!

Духовное переживание
Рассказ будет строится таким образом, что библейские сюжеты буквально оживут перед вашими глазами, а атмосфера и энергетика святых мест погрузят в совершенно особое эмоциональное состояние, ради которого сюда приезжает большинство путешественников. Факты, о которых вы узнаете на экскурсии, помогут вам сложить известные, но, возможно, несколько разрозненные события в единое звено — понятное, логичное и наполненное глубинным смыслом.

Организационные детали

  • Начало маршрута: Масличная гора. Завершение: территория Храма Гроба Господня.
  • До смотровой площадки Масличной горы вы доедете на автомобиле.
  • По желанию можно скорректировать детали маршрута: время и место встречи.
  • Бонус: возможно посещение дополнительных объектов.
  • Экскурсия предполагает перерыв на обед и свободное время.
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа
Последняя неделя жизни Христа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле! Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Огромное спасибо Светлане за профессионализм! Все четко по организации начиная с первой минуты контакта, когда мы за месяц до поездки решили обратиться к ней, до последней, когда уставшие и умиротворенные мы простились с ней у Храма Гроба Господня. И это при том, что заказав одну экскурсию и придя на нее, мы смогли осуществить и внезапно появившееся желание посетить и Вифлием. Полное погружение в историю, причем постепенно, осознанно, так что даже мы, не очень просвещенные и воцерковленные смогли приблизится к страстям Христовым. Светлана грамотно подстраивается под собеседников, и я уверена, что с каким бы вопросом к ней не обратился самый въедливый экскурсант она сможет ответить, приведя цитаты из Библии, исторических и филосовских трудов. Подскажет ответы и на простые бытовые вопросы, которые обычно интересуют туристов. Если вы едете в Иерусалим и хотите не просто побродить по его историческим и религиозным местам, а прикоснуться к тысячелетней истории человечества, то вам следует обратиться к Светлане.
8 января 2020
Светлана, профессионал своего дела!
прекрасно знает историю и философию.
мы опоздали на пол часа, т к добирались из другого города, но весь маршрут экскурсии прошли до конца и задержались, за что отдельное спасибо!
хорошое настроение, беседа и погружение - довольны на 💯
2 апреля 2019
Несмотря на дождливую погоду и холод, Светлана грамотно перестроила маршрут и отлично рассказала и показала нам христианские места Иерусалима. Точно это была не последняя ее экскурсия с нами!
5 ноября 2018
«Святой город» (Неем.11:1) Иерусалим - «град Бога нашего» (Пс.47:2) и «город истины» (Зах.8:3), откуда по словам Пророка Исаии распространится Слово Господне (Ис.2:3). Познать Истину - значит познать Бога, приблизиться к нему. Человека, помогающего прочувствовать глубину и духовную связь Слова Божьего со Святой Землей, сложно назвать просто гидом или экскурсоводом. Такой человек является проводником в духовный мир, открывающий сокровенные тайны Красоты и Бытия Святой земли. Нам посчастливилось встретить такого человека. Спасибо Богу за возможность познакомиться со Светланой , увидеть, узнать, полюбить и прочувствовать Иерусалим благодаря её глубоким знаниям и способностью создать особенную атмосферу. Высокий профессионализм Светланы сочетается с удивительными человеческими качествами, энергетикой, харизмой, чувством юмора и близким нам внутренним миром. Это человек, в каждом слове которого невероятным образом чувствуется любовь к своему городу, к своей стране и к работе! Со всей теплотой и любовью благодарим Вас, Светлана, за проведенное с нами время!
P.S. если вы наткнулись на мое сообщение, смело прекращайте листать ленту с отзывами! Заказывайте экскурсию у Светланы. Эмоции, чувства и духовная радость от пережитых мгновений остаются навсегда!

С любовью,
Марина и Вадим
31 августа 2018
Заявленные шесть часов экскурсии прошли незаметно. Всё, что было анонсировано,все увидели, услышали интересный рассказ, подкреплённый грамотно подобранными фактами. Настолько нас заинтересовал гид, что захотелось вернуться в Иерусалим ещё, и встретившись со Светланой посетить Вифлеем и другие Святые места. Спасибо за путешествие.
Роман
10 июля 2018
Бронировали экскурсию в последний момент - в день перед поездкой в Иерусалим. Тем не менее, оранизовали и договорились быстро. Сама экскурсия была очень насыщенной и интересной. Светлана - великолепный гид, профессионал своего дела. Она рассказвает очень вовлеченно и детально, всегда подробно отвечает на любые вопросы, прекрасно знает город и даже некоторые неочевидные места - точки обзора, тропинки, которые самостоятельно было бы сложно найти. Экскурсия произвела на всех нас очень положительное впечатление, поэтому рекомендуем всем!
24 января 2018
Будучи 2 дня в Иерусалиме и уже пройдя групповую экскурсию, мы все же решили, что информации не вполне достаточно. Обратились к Светлане за индивидуальной экскурсией.
Светлана провела нас по всем значимым и святым местам Старого Города и не только. Мы побывали на всех остановках Крестного пути Христа с подробным описанием каждой.
Экскурсия была пешая и длилась 8 часов, однако мы совсем не устали и остались очень довольны. Рекомендуем!

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