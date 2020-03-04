7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тропой Иисуса Христа

Вы начнете путешествие с Масличной горы и пройдете его поэтапно, как шел Иисус Христос: зайдете в Старый Город через Львиные ворота и остановитесь на всех 14 станциях Виа Долороса. По пути вы узнаете о событиях последнего дня жизни Спасителя, посетите место Тайной Вечери, Гефсиманский сад и, конечно, Храм Гроба Господня — место, где Иисуса распяли (Голгофа), похоронили (Кувуклия) и где он воскрес из мертвых на третий день. Я познакомлю вас с историей Святой Земли и расскажу, почему ее почитают и христиане, и иудеи, и мусульмане.

Тайны Храма Гроба Господня

Вы узнаете, почему апсида первого Храма, построенного Константином Великим, была обращена не на восток, как обычно принято в церквях, а на запад. Мы поднимемся на Голгофу, где я вам расскажу, почему по традиции считается, что под Голгофой похоронены кости Адама и каким образом они туда попали. Вы сможете прикоснуться к Камню Миропомазания и освятить вещи, а так же обжечь свечи от Благодатного огня, который снисходит в Пасху в Кувуклие. И, разумеется, вы зайдете в саму Усыпальницу, ибо это цель каждого паломника на Святой Земле!

Духовное переживание

Рассказ будет строится таким образом, что библейские сюжеты буквально оживут перед вашими глазами, а атмосфера и энергетика святых мест погрузят в совершенно особое эмоциональное состояние, ради которого сюда приезжает большинство путешественников. Факты, о которых вы узнаете на экскурсии, помогут вам сложить известные, но, возможно, несколько разрозненные события в единое звено — понятное, логичное и наполненное глубинным смыслом.