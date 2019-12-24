Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив Град Давида. Уникальная возможность пройти по подземным тоннелям и узнать библейские истории
Иерусалим, колыбель цивилизации, хранит в себе тайны тысячелетий. В Граде Давида, древнейшей части города, можно увидеть руины монаршего дворца и царский архив. Пройдя по подземным тоннелям, где текли воды Гихона, вы прикоснётесь к истокам истории.
Визит к Силоамской купели, где Иисус исцелил слепого, и прогулка по старому дренажному тоннелю подарят незабываемые впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто готов к пешим прогулкам
Вспомнив строки Священного Писания, поговорим о том, как Давид захватил Иерусалим, принадлежавший иевусеям, и сделал его столицей еврейского царства. Я покажу вам «особняки» того времени и руины предполагаемого монаршего дворца — с высоты его могучих стен Давид однажды увидел будущую мать Соломона, Вирсавию. Вы увидите и царский архив, а после спуститесь к невероятным подземным тоннелям. Их в граде Давида два, и по обоим текли воды Гихона: в прохладную погоду я проведу вас по сухому иевусейскому тоннелю, построенному ещё в 1800-ых годах до н. э., а в жару выберем второй, «мокрый», где придётся шагать по колено в воде, освещая себе путь фонариком — это станет ярким духовным опытом.
Библейские истории
Открытие археологами града Давида — история, достойная экранизации в виде приключенческого боевика. Я обязательно расскажу, как это произошло, и отведу к Силоамской купели, где Иисус исцелил слепого. Мы сравним мудрость царей Давида и Соломона и порассуждаем, почему Соломон именно в Иерусалиме построил свой храм. А покинем мы город через старый дренажный тоннель, который протянулся прямо под улицей, ведущей к храму.
Кому подходит экскурсия
Экскурсия подходит людям всех возрастных категорий, главное условие, чтобы вы не испытывали трудностей в хождении.
Организационные детали
Возьмите головной убор, солнцезащитные очки, воду, удобную спортивную обувь, сменную обувь для хождения по водному тоннелю или водостойкую обувь, ну и, конечно, бодрый настрой!
За 2-3 дня до даты экскурсии обязательно сообщите гиду о любых изменениях и подтвердите экскурсию, иначе гид может отменить вашу бронь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1034 туристов
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю читать дальшеуменьшить
людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле!
Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
В августе уходящего года мы с другом летали отдыхать в Израиль на семь дней. Наверное, даже в русском языке сложно будет подобрать слова, которые могли бы в точности и в читать дальшеуменьшить
красках описать весь спектр моих впечатлений от поездки. Страна - Сказка. Страна - Мечта. Во многом нам помогла насладиться Израилем наш гид - Светлана. Светлана - профессионал с Большой буквы, настоящая Находка. К поездке я готовилась чуть больше месяца - искала интересные места и выстраивала сложные маршруты. Поскольку поездка намечалось непродолжительная, мне было важно "охватить" как можно больше достопримечательностей."Стандартный" перечень автобусных экскурсий меня расстроил, поэтому, чтобы выстроить собственный маршрут, я стала искать частного гида. Поиск занял у меня много времени, но результат превзошел все ожидания. Я всегда задаю много вопросов. Часто спрашиваю глупые вещи, но Светлана терпеливо, с большой добротой и всегда отвечала мне на все вопросы (даже те, которые выходили за рамки нашего плана экскурсии). Светлана сделала наш первый день в Израиле по-настоящему Волшебным. Наш гид отвечала на любые вопросы, водила нас какими-то своими "тропами" по красивейшим непримечательным улочкам и пятачкам внутри Иерусалима, рассказывала интереснейшие истории и байки. И, что очень важно для меня, она всегда делала большой акцент на археологической составляющей каждого памятника. Светлана - человек невероятно интересный. Ее эрудиция и кругозор впечатляют, а огромнейшей любовью к своему делу покоряет. Мы с ней проделали большое путешествие по Израилю и были просто неприлично счастливы. Когда я приеду в Израиль в следующий раз, я обязательно договорюсь заранее о встрече со Светланой. Экскурсии с ней - это волшебный мир без границ, как и сам Израиль.
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Е
Елена
Светлана - очень знающий гид. Задавать ей вопросы можно "с любого места", тут же включается. Мгновенно корректируется под уровень слушателей. Чувствуется огромное количество переработанного материала, который "пропущен через себя". Академическая подача читать дальшеуменьшить
материала перемежается с современными ассоциациями, и поэтому слушать очень интересно и совсем не утомительно. Изложение воспринимается легко и с удовольствием. Оказывается, три часа- это не так уж много для экскурсии, хочется послушать еще!
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М
Михаил
Прошли сутки,а мы до сих пор под впечатлением от экскурсии. Все было продумано до мелочей,информация подавалась легко,в доступной форме Узнали много нового. в общем остались очень довольны Рекомендую,не пожалеете
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия Светланы, настоящий профессионал! Узнали много интересного. Была пешая экскурсия с детьми и родителями, погрузились в волшебный мир Иерусалима, переплетения христианства и иудаизма.
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Таня
Большое спасибо Светлане, интересный знающий гид. Экскурсия понравилась, мы остались очень довольны. Рекомендую.
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М
Михаил
Экскурсия отличная
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