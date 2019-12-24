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  3. Град Давида — исток Иерусалима

Вообразить библейские события наяву, узнать о мудрости Соломона и пройти по воде в подземном тоннеле

Svetlana
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Svetlana – ваш гид
Иерусалим, колыбель мировой цивилизации, существует около 7 тысяч лет, а город Давида — самая древняя его часть.

Вы посетите места, откуда началась история Земли Обетованной, и прикоснётесь к истокам в буквальном смысле: пройдёте под землёй там, где протекал Гихон — иерусалимский источник и залог существования города.

Ведь где вода — там жизнь! Погрузившись в события из Священного Писания, вы перенесётесь на тысячи лет назад и получите редкий духовный опыт.
150 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Град Давида — исток Иерусалима
Град Давида — исток Иерусалима

Что вас ожидает

Новый царь — новая столица
Вспомнив строки Священного Писания, поговорим о том, как Давид захватил Иерусалим, принадлежавший иевусеям, и сделал его столицей еврейского царства. Я покажу вам «особняки» того времени и руины предполагаемого монаршего дворца — с высоты его могучих стен Давид однажды увидел будущую мать Соломона, Вирсавию. Вы увидите и царский архив, а после спуститесь к невероятным подземным тоннелям. Их в граде Давида два, и по обоим текли воды Гихона: в прохладную погоду я проведу вас по сухому иевусейскому тоннелю, построенному ещё в 1800-ых годах до н.э., а в жару выберем второй, «мокрый», где придётся шагать по колено в воде, освещая себе путь фонариком — это станет ярким духовным опытом.

Библейские истории
Открытие археологами града Давида — история, достойная экранизации в виде приключенческого боевика. Я обязательно расскажу, как это произошло, и отведу к Силоамской купели, где Иисус исцелил слепого. Мы сравним мудрость царей Давида и Соломона и порассуждаем, почему Соломон именно в Иерусалиме построил свой храм. А покинем мы город через старый дренажный тоннель, который протянулся прямо под улицей, ведущей к храму.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия подходит людям всех возрастных категорий, главное условие, чтобы вы не испытывали трудностей в хождении.

Организационные детали

Возьмите головной убор, солнцезащитные очки, воду, удобную спортивную обувь, сменную обувь для хождения по водному тоннелю или водостойкую обувь, ну и, конечно, бодрый настрой!

Град Давида — исток Иерусалима
Град Давида — исток Иерусалима
Град Давида — исток Иерусалима
Град Давида — исток Иерусалима
Град Давида — исток Иерусалима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Svetlana
Svetlana
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать» И. Бунин. Приветствую вас на Святой Земле! Я дипломированный гид и счастливый человек: люблю свою работу, люблю Израиль, люблю людей, путешествую и помогаю вам путешествовать и открывать новое! Каждый день я благодарю Бога за радость общения с людьми в столь благодатном месте – Израиле! Если вы ищите индивидуальный подход, неординарность и дружескую атмосферу, то вы по адресу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
В августе уходящего года мы с другом летали отдыхать в Израиль на семь дней. Наверное, даже в русском языке сложно будет подобрать слова, которые могли бы в точности и в красках описать весь спектр моих впечатлений от поездки. Страна - Сказка. Страна - Мечта.
Во многом нам помогла насладиться Израилем наш гид - Светлана.
Светлана - профессионал с Большой буквы, настоящая Находка.
К поездке я готовилась чуть больше месяца - искала интересные места и выстраивала сложные маршруты. Поскольку поездка намечалось непродолжительная, мне было важно "охватить" как можно больше достопримечательностей. "Стандартный" перечень автобусных экскурсий меня расстроил, поэтому, чтобы выстроить собственный маршрут, я стала искать частного гида. Поиск занял у меня много времени, но результат превзошел все ожидания.
Я всегда задаю много вопросов. Часто спрашиваю глупые вещи, но Светлана терпеливо, с большой добротой и всегда отвечала мне на все вопросы (даже те, которые выходили за рамки нашего плана экскурсии).
Светлана сделала наш первый день в Израиле по-настоящему Волшебным. Наш гид отвечала на любые вопросы, водила нас какими-то своими "тропами" по красивейшим непримечательным улочкам и пятачкам внутри Иерусалима, рассказывала интереснейшие истории и байки. И, что очень важно для меня, она всегда делала большой акцент на археологической составляющей каждого памятника.
Светлана - человек невероятно интересный. Ее эрудиция и кругозор впечатляют, а огромнейшей любовью к своему делу покоряет. Мы с ней проделали большое путешествие по Израилю и были просто неприлично счастливы. Когда я приеду в Израиль в следующий раз, я обязательно договорюсь заранее о встрече со Светланой. Экскурсии с ней - это волшебный мир без границ, как и сам Израиль.
30 декабря 2018
Светлана - очень знающий гид. Задавать ей вопросы можно "с любого места", тут же включается.
Мгновенно корректируется под уровень слушателей. Чувствуется огромное количество переработанного материала, который "пропущен через себя". Академическая подача материала перемежается с современными ассоциациями, и поэтому слушать очень интересно и
совсем не утомительно. Изложение воспринимается легко и с удовольствием. Оказывается, три часа- это не так уж много для экскурсии, хочется послушать еще!

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