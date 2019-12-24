Иерусалим, колыбель цивилизации, хранит в себе тайны тысячелетий. В Граде Давида, древнейшей части города, можно увидеть руины монаршего дворца и царский архив. Пройдя по подземным тоннелям, где текли воды Гихона, вы прикоснётесь к истокам истории. Визит к Силоамской купели, где Иисус исцелил слепого, и прогулка по старому дренажному тоннелю подарят незабываемые впечатления. Экскурсия подходит для всех, кто готов к пешим прогулкам

Описание экскурсии

Новый царь — новая столица

Вспомнив строки Священного Писания, поговорим о том, как Давид захватил Иерусалим, принадлежавший иевусеям, и сделал его столицей еврейского царства. Я покажу вам «особняки» того времени и руины предполагаемого монаршего дворца — с высоты его могучих стен Давид однажды увидел будущую мать Соломона, Вирсавию. Вы увидите и царский архив, а после спуститесь к невероятным подземным тоннелям. Их в граде Давида два, и по обоим текли воды Гихона: в прохладную погоду я проведу вас по сухому иевусейскому тоннелю, построенному ещё в 1800-ых годах до н. э., а в жару выберем второй, «мокрый», где придётся шагать по колено в воде, освещая себе путь фонариком — это станет ярким духовным опытом.

Библейские истории

Открытие археологами града Давида — история, достойная экранизации в виде приключенческого боевика. Я обязательно расскажу, как это произошло, и отведу к Силоамской купели, где Иисус исцелил слепого. Мы сравним мудрость царей Давида и Соломона и порассуждаем, почему Соломон именно в Иерусалиме построил свой храм. А покинем мы город через старый дренажный тоннель, который протянулся прямо под улицей, ведущей к храму.

Кому подходит экскурсия

Экскурсия подходит людям всех возрастных категорий, главное условие, чтобы вы не испытывали трудностей в хождении.

Организационные детали