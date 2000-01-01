Еще несколько необычных экскурсий в Назарете

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По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.

Игорь С.
Игорь С. – Гид из Назарета
Экскурсия ⛳ по христианским святыням на севере Израиля
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По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.
  • Галилея - Место, в котором рос и совершал свои первые чудеса Иисус Христос. Горы ⛰️, тропинки, Галилейское море 🌊, река Иордан… Это молчаливые свидетели проявления Божественной сути Иисуса в мире. Они помнят, они знают… И они готовы поделиться своим сокровенным знанием, стоит лишь только ступить туда, куда ступал Он, пройти там, где ходил Он…Шаг за шагом, открывая еще неизвестные страницы истории 📖 – Его называли Иисус из Назарета. Именно здесь Он начал открываться людям, но они не поняли, не приняли его учение. И Он был вынужден уйти из города, который любил и в котором вырос. Назарет отверг Иисуса, но навсегда остался отмеченным Божественным присутствием. Церковь ⛪ Благовещения над домом, где проживало Святое Семейство – Благая весть спустилась к Марии на месте этой Церкви. Архангел Гавриил возвестил ей о рождении ребенка, имя которому будет Иисус.
  • Кана Галилейская – Стоит здесь Церковь в честь первого Чудотворения Иисуса на брачном пиру. «И превратил он воду в вино…и явил Славу свою, и уверовали в него ученики его».
  • Табха – Место чуда умножения хлебов. Пятью хлебами и двумя рыбами накормил Иисус пять тысяч своих последователей. Они шли за ним, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Увидев же это чудо сказали: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир».
  • Гора Блаженства – Место провозглашения Нагорной проповеди. Здесь около 2000 лет учил Иисус своих учеников, учил заповедям, тому как надо относиться к людям. И слова соединялись с природой, проникали в сердца и души людей. Стоя сегодня на вершине горы Блаженства, видеть то, что видел Он и Его слова, произнесенные так давно, оживут и останутся в наших сердцах навсегда.
  • Капернаум - Ни один город 🏙️, - ни Вифлеем, ни Назарет, ни даже Иерусалим, - не получили столь почетного звания, как Капернаум: «Его город», - назвали его евангелисты. Иисус любил бывать здесь, Он всегда останавливался в доме тещи апостола Петра. Множество людей ежедневно приходило сюда. Иисус учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении.
  • Иорданит – «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия…и услышал глас с неба глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Крещение в водах Иордана считается благословением на жизненном пути человека и его духовным возрождением.
Что входит
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.
По стопам Иисуса на святой земле. Галилея.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Игорь С.
Игорь С.
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