Еще несколько необычных экскурсий в Назарете

Галилея - Место, в котором рос и совершал свои первые чудеса Иисус Христос. Горы ⛰️, тропинки, Галилейское море 🌊, река Иордан… Это молчаливые свидетели проявления Божественной сути Иисуса в мире. Они помнят, они знают… И они готовы поделиться своим сокровенным знанием, стоит лишь только ступить туда, куда ступал Он, пройти там, где ходил Он…Шаг за шагом, открывая еще неизвестные страницы истории 📖 – Его называли Иисус из Назарета. Именно здесь Он начал открываться людям, но они не поняли, не приняли его учение. И Он был вынужден уйти из города, который любил и в котором вырос. Назарет отверг Иисуса, но навсегда остался отмеченным Божественным присутствием. Церковь ⛪ Благовещения над домом, где проживало Святое Семейство – Благая весть спустилась к Марии на месте этой Церкви. Архангел Гавриил возвестил ей о рождении ребенка, имя которому будет Иисус.
Кана Галилейская – Стоит здесь Церковь в честь первого Чудотворения Иисуса на брачном пиру. «И превратил он воду в вино…и явил Славу свою, и уверовали в него ученики его».
Табха – Место чуда умножения хлебов. Пятью хлебами и двумя рыбами накормил Иисус пять тысяч своих последователей. Они шли за ним, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Увидев же это чудо сказали: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир».
Гора Блаженства – Место провозглашения Нагорной проповеди. Здесь около 2000 лет учил Иисус своих учеников, учил заповедям, тому как надо относиться к людям. И слова соединялись с природой, проникали в сердца и души людей. Стоя сегодня на вершине горы Блаженства, видеть то, что видел Он и Его слова, произнесенные так давно, оживут и останутся в наших сердцах навсегда.
Капернаум - Ни один город 🏙️, - ни Вифлеем, ни Назарет, ни даже Иерусалим, - не получили столь почетного звания, как Капернаум: «Его город», - назвали его евангелисты. Иисус любил бывать здесь, Он всегда останавливался в доме тещи апостола Петра. Множество людей ежедневно приходило сюда. Иисус учил их, и сила Господа проявлялась в исцелении.
Иорданит – «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия…и услышал глас с неба глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Крещение в водах Иордана считается благословением на жизненном пути человека и его духовным возрождением.
Что входит
транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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