Замечательная экскурсия ⛳, в ходе которой мы постараемся показать вам, открыть как можно больше интересных мест, значимых святынь и реликвий золотого города под небом голубым.
Впитавший мудрость веков Яффо…
Древний, все повидавший и много переживший на своем веку город… Ему есть, что показать, о чем поведать, какие тайны приоткрыть… И навсегда околдовать, приворожить, покорить, потому что он не оставляет шансов на равнодушное созерцание и безразличие, заставляет задуматься о бренности жизни, затрагивает самые тонкие струны души и аккорды сердца.
Необыкновенный монастырь Латрун
Этот приют монахов-молчальников, с их чрезвычайно строгим и скромным укладом жизни, неизменно привлекает путешественников плодами монашеского труда — лучшими в Израиле винами 🍷, изготовленными по давно забытым старофранцузским рецептам.
Великая гора Елеонская
Высочайшая в гряде Иерусалимских гор ⛰️, помнящая ночные молитвы Иисуса, хранящая место упокоения Пресвятой Богородицы.
Здесь же и много повидавший и переживший на своем веку Гефсиманский сад с почти тысячелетними оливами.
А со смотровой площадки открываются красивейшие 🤩 панорамные виды златоглавого Иерусалима, иорданских гор, Иудейской пустыни.
Знаменитый Старый город
Мощный, завершающий иерусалимскую симфонию, аккорд встречи с прошлым, соприкосновения с историей 📖, осмысления смысла жизни, существования, бытия…
Вы пройдетесь по одетым в камень древним улицам, проникнетесь их особой, неброской красотой, увидите самые сокровенные святыни:
- •Стену Плача — символ трепетной веры, неистовых молитв, исполнения сокровенных просьб, неугасимой надежды на возрождение.
- •Храм Гроба Господнего с пятью последними остановками Скорбного пути, от Голгофы до Кувуклии. И вы непременно ощутите его грандиозную силу, мощнейшую энергетику, оберегающую энергию добра и света.
- •Историческое Александровское подворье — самое близкое к великому Храму русское владение.
- В ходе экскурсии 🧭 предлагается отдохнуть и пообедать в прекрасном ресторане, расположенном в Еврейском квартале. Здесь ежедневно (кроме шабата) предлагают блюда еврейской кухни 🥧 и созерцание замечательных видов Старого города.