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Иерусалим — великий и непобедимый град христианский

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Тель-Авива
Иерусалим — великий и непобедимый град христианский
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $580 за экскурсию

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Иерусалим — великий и непобедимый град христианский
Иерусалим — великий и непобедимый град христианский

Что вы увидите

  • Древний Яффо
  • Гефсиманский сад
  • могила Богородицы на Масличной горе
  • Русское подворье в Иерусалиме
  • Дорога Скорби
  • Храм Гроба Господня
  • Стена Плача.
Замечательная экскурсия ⛳, в ходе которой мы постараемся показать вам, открыть как можно больше интересных мест, значимых святынь и реликвий золотого города под небом голубым.
Впитавший мудрость веков Яффо…
Древний, все повидавший и много переживший на своем веку город… Ему есть, что показать, о чем поведать, какие тайны приоткрыть… И навсегда околдовать, приворожить, покорить, потому что он не оставляет шансов на равнодушное созерцание и безразличие, заставляет задуматься о бренности жизни, затрагивает самые тонкие струны души и аккорды сердца.
Необыкновенный монастырь Латрун
Этот приют монахов-молчальников, с их чрезвычайно строгим и скромным укладом жизни, неизменно привлекает путешественников плодами монашеского труда — лучшими в Израиле винами 🍷, изготовленными по давно забытым старофранцузским рецептам.
Великая гора Елеонская
Высочайшая в гряде Иерусалимских гор ⛰️, помнящая ночные молитвы Иисуса, хранящая место упокоения Пресвятой Богородицы.
Здесь же и много повидавший и переживший на своем веку Гефсиманский сад с почти тысячелетними оливами.
А со смотровой площадки открываются красивейшие 🤩 панорамные виды златоглавого Иерусалима, иорданских гор, Иудейской пустыни.
Знаменитый Старый город
Мощный, завершающий иерусалимскую симфонию, аккорд встречи с прошлым, соприкосновения с историей 📖, осмысления смысла жизни, существования, бытия…

Вы пройдетесь по одетым в камень древним улицам, проникнетесь их особой, неброской красотой, увидите самые сокровенные святыни:

  • •Стену Плача — символ трепетной веры, неистовых молитв, исполнения сокровенных просьб, неугасимой надежды на возрождение.
  • •Храм Гроба Господнего с пятью последними остановками Скорбного пути, от Голгофы до Кувуклии. И вы непременно ощутите его грандиозную силу, мощнейшую энергетику, оберегающую энергию добра и света.
  • •Историческое Александровское подворье — самое близкое к великому Храму русское владение.
  • В ходе экскурсии 🧭 предлагается отдохнуть и пообедать в прекрасном ресторане, расположенном в Еврейском квартале. Здесь ежедневно (кроме шабата) предлагают блюда еврейской кухни 🥧 и созерцание замечательных видов Старого города.
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Иерусалим — великий и непобедимый град христианский
Иерусалим — великий и непобедимый град христианский
Иерусалим — великий и непобедимый град христианский
Иерусалим — великий и непобедимый град христианский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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