Замечательная экскурсия ⛳, в ходе которой мы постараемся показать вам, открыть как можно больше интересных мест, значимых святынь и реликвий золотого города под небом голубым.

Впитавший мудрость веков Яффо…

Древний, все повидавший и много переживший на своем веку город… Ему есть, что показать, о чем поведать, какие тайны приоткрыть… И навсегда околдовать, приворожить, покорить, потому что он не оставляет шансов на равнодушное созерцание и безразличие, заставляет задуматься о бренности жизни, затрагивает самые тонкие струны души и аккорды сердца.

Необыкновенный монастырь Латрун

Этот приют монахов-молчальников, с их чрезвычайно строгим и скромным укладом жизни, неизменно привлекает путешественников плодами монашеского труда — лучшими в Израиле винами 🍷, изготовленными по давно забытым старофранцузским рецептам.

Великая гора Елеонская

Высочайшая в гряде Иерусалимских гор ⛰️, помнящая ночные молитвы Иисуса, хранящая место упокоения Пресвятой Богородицы.

Здесь же и много повидавший и переживший на своем веку Гефсиманский сад с почти тысячелетними оливами.

А со смотровой площадки открываются красивейшие 🤩 панорамные виды златоглавого Иерусалима, иорданских гор, Иудейской пустыни.

Знаменитый Старый город

Мощный, завершающий иерусалимскую симфонию, аккорд встречи с прошлым, соприкосновения с историей 📖, осмысления смысла жизни, существования, бытия…

Вы пройдетесь по одетым в камень древним улицам, проникнетесь их особой, неброской красотой, увидите самые сокровенные святыни: