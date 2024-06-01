1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Полюбить настоящий Тель-Авив: от богемного Неве-Цедек до динамичного рынка Кармель
Погрузитесь в атмосферу молодого и живого Тель-Авива, пройдитесь по его рынкам и кафе, узнайте, почему это пати-столица Ближнего Востока
«Старый Яффо и его многовековая история»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яффо - шкатулка с секретами: уникальное путешествие по Тель-Авиву
Погрузитесь в атмосферу Яффо: от исторических загадок до кулинарных открытий в старом порту Тель-Авива
Начало: площадь у часов в Яффо
«В каждом переулке и закоулке Яффо кроется история или легенда»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны старого Яффо: индивидуальная экскурсия
Старый Яффо - город с историей в 4000 лет. Прогулка по его улочкам раскроет перед вами древние легенды и современные истории
Начало: Тель-Авив, улица Давид Разиэль 23
«Старый Яффо — старый город Тель-Авива, город, которому около 4000 лет»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
История древнего Яффо и старого Тель-Авива
Узнать, как выглядел и чем жил город Яффо более ста лет назад и чем живет теперь
Начало: У часовой башни в яффо
«Мы встретимся у часовой башни в Старом Яффо»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тель-Авив с ветерком: Индивидуальная велосипедная экскурсия по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Тель-Авива, катаясь на велосипеде по его тенистым бульварам, историческим улицам и морским набережным
Начало: У часовой башни в Яффо
«По широкой улице мы доедем до мечети Хасан Бек, минарет, зеленые деревянные двери, ставни и арочные окна которой живописно дополняют панораму древнего поселения Яффо»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по старому Яффо для детей и взрослых
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по старому Яффо с детьми! Легенды, мифы и задания сделают экскурсию незабываемой для всей семьи
Начало: Площадь часов Яффо
«Наша экскурсия задумана как путешествие в мир легенд, связанных с старинным городом Яффо, который расположен рядом с набережной Тель-Авива»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арабский Аджами в Тель-Авиве: от криминального прошлого к туристическому будущему
Погрузитесь в историю и культуру Арабского Аджами, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В порту Яффо
«Я покажу вам другой Тель-Авив: не такой известный, как старый Яффо, но такой же прекрасный»
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
От Старого Яффо к новому Тель-Авиву: индивидуальная экскурсия
Пешая прогулка по Тель-Авиву и Яффо - это возможность узнать их историю и секреты. Откройте для себя прошлое и настоящее Израиля
Начало: У церкви Апостола Петра
«С Яффо — некогда одного из главных портов Израиля — начнётся наша прогулка»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по ночному Яффо
Начало: Башня Часов. Ул. Яфет 1. Яффо
«Яффо – один из древнейших городов мира»
Расписание: Желательно в будние дни. Пятница или суббота - по договоренности.
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яффа, Кесария, Хайфа: путешествие по древним городам Израиля
Погрузитесь в историю древнего Израиля с экскурсией по Яффо, Кесарии и Хайфе. Откройте для себя уникальные археологические находки и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Как много здесь было, и если вы верите, что вода смывает все следы прошлого, Яффо докажет вам обратное»
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Иерусалим Иисуса Христа: путешествие от Ветхого Завета к Евангелиям
Посетите ключевые святыни Иерусалима, следуя путем Иисуса Христа и его апостолов, от Яффо до Золотого Иерусалима
Начало: По договоренности
«Вас ждет увлекательная поездка от “Ворот Святой Земли” – города-порта Яффо до конечной и наиважнейшей цели христианских паломников всех времен и народов – Золотого Иерусалима»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Тель-Авиву и Яффо: путешествие в историю
Погрузитесь в мир истории и культуры с экскурсией по Тель-Авиву и Яффо. Вас ждут незабываемые впечатления и новые открытия
Начало: В Тель-Авиве
«Яффо — церковь Святого Петра и улочки города»
12 июня в 06:00
26 июня в 06:00
€62 за человека
Индивидуальная
9 часов
Искусство вкуса и не только: эксклюзивное путешествие по Тель-Авиву
Познайте вкус Израиля: от домашнего сыра и оливок до экзотической клубники. Ваше путешествие, которое останется в памяти навсегда
Начало: По договоренности
«Прогулялись по ночному Яффо, пропитанному солёным бризом, городу, хранящему тайны тысячелетий, в свете фонарей похожему на театральную декорацию»
Расписание: с понедельника по четверг
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$540 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по святыням Иерусалима
Индивидуальная экскурсия по Иерусалиму: Стена Плача, Храм Гроба Господнего, Елеонская гора и многое другое. Погрузитесь в историю и культуру города
Начало: По договоренности
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$580 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Исторические тайны Яффо и Лода: экскурсия по Тель-Авиву
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Яффо и Лоду, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По договоренности
«Яффо — «и жизнь, и слезы, и любовь…» Яффо, умеющий очаровывать, покорять, влюблять себя безоговорочно и навсегда»
Расписание: Начинается утром, днем и вечером в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Легенды Старого Яффо: аудиопрогулка по историческому Тель-Авиву
Познайте тайны и легенды Старого Яффо в увлекательной аудиоэкскурсии. История, загадки и невероятные открытия ждут вас
Начало: Louis Pasteur St 2
«Яффо — небольшой израильский район Тель Авива, расположенный на побережье Средиземного моря»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Аудиогид
2 часа
«Яффские рассказки»: аудиоэкскурсия по секретным местам Тель-Авива
Погрузитесь в атмосферу старинного Яффо, исследуя его скрытые дворики и уникальные улицы с помощью нашего аудиогида
Начало: Jerusalem Blvd 9 - Театр Гешер
«Прогулка для любителей интересных и нетуристических мест Яффо»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по старому Яффо с посещением музея Иланы Гур
Откройте для себя старый Яффо в Тель-Авиве! Индивидуальная экскурсия с посещением музея Иланы Гур. Узнайте историю древнего портового города и его секреты
Начало: По договоренности
«Сегодня Яффо — это всего лишь маленькая добавка к названию второго по величине города Израиля Тель-Авива»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь время: 5000 лет истории Тель-Авива за 5 часов
Загляните в удивительный мир Тель-Авива, где древний Яффо и современный Неве Цедек соединяются в одно целое
Начало: Яффская часовая башня, Тель-Авив
«Что вас ожидает: Знакомство с Яффо: от султанской башни до апостольского дома Мы начнем наш маршрут у башни, построенной турецким султаном Абдуль Хамидом Вторым, пройдем через останки стен, окружавших в прошлом, древний Яффо»
Расписание: По договоренности (желательно не позже 10.00 утра)
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$330 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Тель-Авив: Историческое путешествие от Яффо до современности
Приглашаем на увлекательное путешествие по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: возле Часовой башни в Яффо
«Поплутаете по извилистым улочкам Старого города Яффо»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие по Тель-Авиву: 5000 лет за 5 часов
Присоединяйтесь к уникальному путешествию по Тель-Авиву, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: в Яффо
«И пройдём через остатки стен, окружавших в прошлом древний Яффо»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июня 2024Прекрасная экскурсия и клиентский сервис! Всё было удобно, комфортно, интересно. Наши пожелания, настроения, состояния, всё учитывалось! По ходу вкусно поели на набережной. По ходу экскурсии было много отсылок к Библии, что очень логично и важно для тех мест. 👌
- TTatiana29 марта 2024Экскурсия очень интересная, насыщенная историческими фактами и в то же время комфортная. Есть возможность остановиться, сделать фото, полюбоваться видами города.
- ММарина29 марта 2024Прогулка понравилась, редкая возможность увидеть историю создания города, вплетенную в канву современного живого и многоликого мегаполиса. Экскурсия Леки строится с учетом интересов путешественников, мы прошли нетуристическими тропами, увидели изнанку города глазами местного жителя.
- ООльга26 марта 2024Я провела с Лёкой два чудесных дня в Тель-Авиве и осталась в полном восторге. Такт, грамотная речь, знание темы, легкая подача, позитивный настрой -все это только малая часть того, что я получила во время экскурсий. Мои наилучшие рекомендации.
- ООльга17 марта 2024Лёка- великолепный гид: отличное знание и подача материала,- как в историческом плане, так и про современность. Маршрут был выстроен оптимально, чтобы
- ЕЕлена28 декабря 2023Благодарим за экскурсию, нам очень понравился индивидуальный подход. Приятно провели время в Старом Яффо.
- ИИлья27 ноября 2023Тель авив очень молод по меркам святой земли, но мы окунулись с Константином вглубь истории создания первого государства эрец Израэль до последних этапов государствоустроения современного Израиля.
- ММария22 октября 2023Очень содержательная, интересная, живая экскурсия. Дети-подростки были увлечены, и мне тоже понравилось. Спасибо!
- ММария2 октября 2023Нам все понравилось, экскурсовод был пунктуален, приветлив. Интересно рассказывал о городе.
- ААнтон20 сентября 2023Это Была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Гали, узнали много новой информации, наша экскурсия прошла на одном дыхании Я всем советую от души
Ответы на вопросы от путешественников по Тель-Авиву в категории «Яффо»
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