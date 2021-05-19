Полезная информация о Пномпени
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Местное время в Пномпени
02:3444
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇭 Камбоджа
|Название города
|Пномпень
|По-английски
|Phnom Penh
|Это столица
|Пномпень является столицей Камбоджи
|Население города
|1 573 544 чел.
|Аэропорт
|Покэнтонг PNH
|Часовой пояс
|Asia/Phnom_Penh
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Пномпень на карте
Пномпень