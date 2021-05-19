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Полезная информация о Пномпени

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Местное время в Пномпени
02:3444
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаПномпень
По-английскиPhnom Penh
Это столицаПномпень является столицей Камбоджи
Население города1 573 544 чел.
АэропортПокэнтонг PNH
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота20 м. от уровня моря

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