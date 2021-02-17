  1. Камбоджа

Летим в Пномпень

Как добраться до Пномпени на самолёте

В Пномпени 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phnom Penh International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пномпени

  1. Покэнтонг PNH
    Phnom Penh International Airport

Самые дешёвые билеты в Пномпень из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.02.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура2 6091ч 50м
04.03.2021из 🇹🇭Бангкока4 6061ч 15м
18.10.2020из 🇰🇭Сиемреапа6 71050м
19.02.2021из 🇸🇬Сингапура7 2234ч 50м (⇵1)
17.02.2021из 🇻🇳Хошимина7 44716ч 30м (⇵1)
15.04.2021из 🇹🇭Пхукета8 1249ч 55м (⇵1)
02.02.2021из 🇲🇲Мандалая9 8968ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇻🇳Нячанга11 67731ч 50м (⇵2)
20.03.2021из 🇹🇼Тайбэй12 51322ч 10м (⇵2)
03.12.2020из 🇹🇭Сураттхани14 23710ч 5м (⇵1)
17.02.2021из 🇨🇳Шанхая15 35324ч 5м (⇵2)
30.11.2020из Сеула16 23019ч 50м (⇵2)
03.12.2020из 🇹🇭Ранонга17 02111ч 30м (⇵1)
25.10.2020из Гонконга17 50325ч 10м (⇵1)
17.02.2021из 🇧🇩Дакки17 81020ч 50м (⇵2)
12.04.2021из 🇯🇵Токио18 95336ч 5м (⇵2)
22.01.2021из 🇷🇺Новосибирска22 38418ч 30м (⇵1)
19.02.2021из 🇷🇺Владивостока23 76531ч (⇵1)
01.02.2021из 🇷🇺Москвы24 37339ч 15м (⇵2)
31.01.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону26 76137ч 5м (⇵2)
06.11.2020из 🇹🇭Чиангмая26 84010ч 50м (⇵2)
17.02.2021из 🇷🇺Омска26 91928ч 30м (⇵2)
12.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга27 16037ч 55м (⇵2)
22.01.2021из 🇷🇺Красноярска27 31627ч 15м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Сургута28 00634ч 25м (⇵2)
10.12.2020из 🇳🇵Катманду28 71132ч (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Перми28 96521ч 45м (⇵2)
01.08.2021из 🇦🇺Мельбурна29 57711ч 25м (⇵1)
10.06.2021из 🇷🇺Уфы30 63136ч 25м (⇵2)
04.02.2021из 🇷🇺Челябинска30 68727ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇳Куньмина31 25026ч 10м (⇵2)
15.01.2021из 🇷🇺Тюмени32 11028ч 25м (⇵2)
14.01.2021из 🇮🇳Ахмадабада32 34832ч 5м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Хабаровска32 78816ч 40м (⇵2)
04.02.2021из 🇷🇺Самары32 83127ч 50м (⇵2)
13.05.2021из 🇷🇺Краснодара32 95145ч 40м (⇵2)
20.01.2021из Ялты34 02023ч 45м (⇵2)
17.06.2021из 🇧🇾Минска34 12542ч 55м (⇵2)
06.09.2021из 🇵🇱Гданьска34 50430ч 20м (⇵2)
18.05.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода34 98839ч 5м (⇵2)
08.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу35 02816ч 20м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇸Сан-Франциско35 36924ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу35 54225ч 35м (⇵2)
14.11.2020из 🇨🇳Сямыни35 56726ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇰Исламабада35 96635ч 40м (⇵2)
04.11.2020из 🇺🇸Окленда36 38624ч 5м (⇵2)
30.01.2021из 🇹🇷Стамбула36 52237ч 25м (⇵2)
01.02.2021из 🇱🇻Риги36 90620ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇦Торонто39 16331ч (⇵2)
27.11.2020из 🇳🇱Амстердама39 27220ч (⇵2)
17.04.2021из 🇺🇦Киева39 81727ч 10м (⇵2)
10.03.2021из 🇬🇧Лондона39 86433ч 30м (⇵2)
31.01.2021из 🇨🇭Базеля40 19121ч 25м (⇵2)
09.08.2021из 🇮🇪Дублина40 44625ч 50м (⇵2)
01.08.2021из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)40 48126ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Ласа-Вегаса41 00458ч 28м (⇵2)
10.12.2020из 🇰🇿Алматы41 06026ч 50м (⇵2)
03.01.2021из 🇺🇦Одессы41 19835ч 55м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Иркутска41 51033ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Камчатки41 65117ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇯🇵Фукуоки41 69015ч 15м (⇵2)
20.12.2020из 🇵🇱Варшавы41 96252ч (⇵2)
13.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне43 90619ч 50м (⇵2)
10.02.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)44 61128ч 10м (⇵2)
20.12.2020из 🇨🇿Праги45 77340ч 55м (⇵2)
03.11.2020из 🇺🇸Бостона46 70328ч 20м (⇵2)
29.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга46 92232ч 35м (⇵2)
11.11.2020из 🇮🇳Мумбаи47 41518ч 45м (⇵2)
08.01.2021из 🇷🇺Ижевска48 59435ч 20м (⇵2)
25.04.2021из 🇺🇦Харькова48 84027ч 35м (⇵2)
06.12.2020из 🇯🇴Аммана49 35941ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Берлина50 13243ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇦Джидды52 15742ч 5м (⇵2)
09.11.2020из Макао52 84621ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇱🇦Вьентьяна53 01533ч 15м (⇵2)
01.12.2020из 🇪🇪Таллина53 31141ч 15м (⇵2)
13.11.2020из 🇹🇷Антальи53 88550ч 25м (⇵2)
02.12.2020из 🇷🇴Бухареста54 24443ч 15м (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Якутска55 78332ч 25м (⇵2)
23.09.2021из 🇷🇺Минеральных Вод57 23435ч (⇵2)
01.11.2020из 🇸🇪Стокгольм57 72741ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇱🇹Вильнюса59 30425ч 15м (⇵2)
28.10.2020из 🇮🇹Милана60 50024ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇲🇩Кишинёва60 79017ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇮Хельсинки60 83647ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇦🇹Вены62 40925ч (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Казани63 70941ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇪🇸Аликанте64 01750ч (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇳Дели66 85329ч 10м (⇵2)
14.10.2020из 🇵🇰Лахора70 95035ч 10м (⇵2)
15.12.2020из 🇺🇿Ташкента73 00338ч (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇸Рино76 38326ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇰🇪Найроби82 85943ч (⇵2)
17.02.2021из 🇷🇺Калининграда86 89730ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇿Баку96 24655ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇱🇰Коломбо96 33941ч 25м (⇵2)
21.11.2020из 🇰🇬Бишкека103 92239ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Мурманска108 18431ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Сочи108 19144ч 30м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Улан-Удэ196 15037ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пномпени, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Каир, Гонконг, Москва и Осло

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пномпени