Как добраться до Пномпени на самолёте
В Пномпени 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phnom Penh International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пномпени
- Покэнтонг PNHPhnom Penh International Airport
Самые дешёвые билеты в Пномпень из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.02.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|2 609
|1ч 50м
|04.03.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|4 606
|1ч 15м
|18.10.2020
|из 🇰🇭Сиемреапа
|6 710
|50м
|19.02.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|7 223
|4ч 50м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|7 447
|16ч 30м (⇵1)
|15.04.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|8 124
|9ч 55м (⇵1)
|02.02.2021
|из 🇲🇲Мандалая
|9 896
|8ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|11 677
|31ч 50м (⇵2)
|20.03.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|12 513
|22ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇹🇭Сураттхани
|14 237
|10ч 5м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|15 353
|24ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из Сеула
|16 230
|19ч 50м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇹🇭Ранонга
|17 021
|11ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из Гонконга
|17 503
|25ч 10м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇧🇩Дакки
|17 810
|20ч 50м (⇵2)
|12.04.2021
|из 🇯🇵Токио
|18 953
|36ч 5м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|22 384
|18ч 30м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|23 765
|31ч (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|24 373
|39ч 15м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|26 761
|37ч 5м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|26 840
|10ч 50м (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Омска
|26 919
|28ч 30м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|27 160
|37ч 55м (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|27 316
|27ч 15м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Сургута
|28 006
|34ч 25м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇳🇵Катманду
|28 711
|32ч (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|28 965
|21ч 45м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇦🇺Мельбурна
|29 577
|11ч 25м (⇵1)
|10.06.2021
|из 🇷🇺Уфы
|30 631
|36ч 25м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Челябинска
|30 687
|27ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇳Куньмина
|31 250
|26ч 10м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|32 110
|28ч 25м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇮🇳Ахмадабада
|32 348
|32ч 5м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|32 788
|16ч 40м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|32 831
|27ч 50м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|32 951
|45ч 40м (⇵2)
|20.01.2021
|из Ялты
|34 020
|23ч 45м (⇵2)
|17.06.2021
|из 🇧🇾Минска
|34 125
|42ч 55м (⇵2)
|06.09.2021
|из 🇵🇱Гданьска
|34 504
|30ч 20м (⇵2)
|18.05.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|34 988
|39ч 5м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|35 028
|16ч 20м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|35 369
|24ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|35 542
|25ч 35м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇨🇳Сямыни
|35 567
|26ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|35 966
|35ч 40м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇺🇸Окленда
|36 386
|24ч 5м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|36 522
|37ч 25м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇱🇻Риги
|36 906
|20ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|39 163
|31ч (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|39 272
|20ч (⇵2)
|17.04.2021
|из 🇺🇦Киева
|39 817
|27ч 10м (⇵2)
|10.03.2021
|из 🇬🇧Лондона
|39 864
|33ч 30м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇨🇭Базеля
|40 191
|21ч 25м (⇵2)
|09.08.2021
|из 🇮🇪Дублина
|40 446
|25ч 50м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|40 481
|26ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Ласа-Вегаса
|41 004
|58ч 28м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇰🇿Алматы
|41 060
|26ч 50м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇺🇦Одессы
|41 198
|35ч 55м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|41 510
|33ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|41 651
|17ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|41 690
|15ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|41 962
|52ч (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|43 906
|19ч 50м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|44 611
|28ч 10м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|45 773
|40ч 55м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇺🇸Бостона
|46 703
|28ч 20м (⇵2)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|46 922
|32ч 35м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|47 415
|18ч 45м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇷🇺Ижевска
|48 594
|35ч 20м (⇵2)
|25.04.2021
|из 🇺🇦Харькова
|48 840
|27ч 35м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇯🇴Аммана
|49 359
|41ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|50 132
|43ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|52 157
|42ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из Макао
|52 846
|21ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇱🇦Вьентьяна
|53 015
|33ч 15м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|53 311
|41ч 15м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|53 885
|50ч 25м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|54 244
|43ч 15м (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Якутска
|55 783
|32ч 25м (⇵2)
|23.09.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|57 234
|35ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|57 727
|41ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|59 304
|25ч 15м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|60 500
|24ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|60 790
|17ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|60 836
|47ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|62 409
|25ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|63 709
|41ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|64 017
|50ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Дели
|66 853
|29ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇰Лахора
|70 950
|35ч 10м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|73 003
|38ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇸Рино
|76 383
|26ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇰🇪Найроби
|82 859
|43ч (⇵2)
|17.02.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|86 897
|30ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|96 246
|55ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|96 339
|41ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|103 922
|39ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|108 184
|31ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|108 191
|44ч 30м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|196 150
|37ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пномпени
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пномпени, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Каир, Гонконг, Москва и Осло
- 08.12.202008.01.2021
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