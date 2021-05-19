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Полезная информация о Сиануквиле

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Местное время в Сиануквиле
01:0257
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇭 Камбоджа
Название городаСиануквиль
По-английскиSihanoukville
Столица регионаСиануквиль является столицей региона
Население города156 691 чел.
АэропортСиануквиль KOS
Часовой поясAsia/Phnom_Penh
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Сиануквиль на карте

Сиануквиль фото города
Сиануквиль

Популярные экскурсии в Сиануквиле

Погружение в культуру Камбоджи
Погружение в культуру Камбоджи
5
2 отзыва
от
324
за чел.
Национальный Парк Бокор, города Кампот и Кеп, пещеры и крабовый рынок

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