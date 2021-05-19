Полезная информация о Сиануквиле
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Местное время в Сиануквиле
01:0257
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇭 Камбоджа
|Название города
|Сиануквиль
|По-английски
|Sihanoukville
|Столица региона
|Сиануквиль является столицей региона
|Население города
|156 691 чел.
|Аэропорт
|Сиануквиль KOS
|Часовой пояс
|Asia/Phnom_Penh
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Сиануквиль на карте
Сиануквиль
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2 отзыва
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€
324
за чел.
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