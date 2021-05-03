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Летим в Сиануквиль

Как добраться до Сиануквиля на самолёте

В Сиануквиле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sihanouk International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Сиануквиля

  1. Сиануквиль KOS
    Sihanouk International Airport

Самые дешёвые билеты в Сиануквиль из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.05.2021из 🇹🇭Бангкока5 4571ч 25м
20.01.2021из 🇸🇬Сингапура5 6865ч 20м (⇵1)
16.01.2021из 🇻🇳Хошимина7 98721ч 45м (⇵1)
12.11.2020из 🇰🇭Пномпени9 58740м
08.01.2021из 🇻🇳Нячанга10 6875ч 10м (⇵1)
12.04.2021из 🇯🇵Токио19 15825ч 45м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Москвы26 64238ч 45м (⇵2)
15.04.2021из 🇷🇺Красноярска28 07455ч (⇵2)
30.05.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга33 43224ч 10м (⇵2)
01.02.2021из 🇷🇺Хабаровска38 48444ч 55м (⇵2)
03.01.2021из 🇺🇦Харькова52 37945ч 45м (⇵2)
01.07.2021из 🇷🇺Иркутска58 02436ч 15м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Самары62 70721ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу83 6944ч 15м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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