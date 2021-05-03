Как добраться до Сиануквиля на самолёте
В Сиануквиле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sihanouk International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Сиануквиля
- Сиануквиль KOSSihanouk International Airport
Самые дешёвые билеты в Сиануквиль из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.05.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|5 457
|1ч 25м
|20.01.2021
|из 🇸🇬Сингапура
|5 686
|5ч 20м (⇵1)
|16.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|7 987
|21ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|9 587
|40м
|08.01.2021
|из 🇻🇳Нячанга
|10 687
|5ч 10м (⇵1)
|12.04.2021
|из 🇯🇵Токио
|19 158
|25ч 45м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|26 642
|38ч 45м (⇵2)
|15.04.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|28 074
|55ч (⇵2)
|30.05.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|33 432
|24ч 10м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|38 484
|44ч 55м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇺🇦Харькова
|52 379
|45ч 45м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|58 024
|36ч 15м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|62 707
|21ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|83 694
|4ч 15м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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