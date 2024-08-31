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8 часов
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Путешествие по древним храмам Ангкора: Ангкор Ват, Та Пром и другие
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сием Реапе
Завтра в 08:00
22 сен в 08:00
280€252 за всё до 4 чел.
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8 часов
Индивидуальная
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Сием Реап. Нелегендарный городской тур
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
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Колоритная Азия на озере Тонлесап: индивидуальная экскурсия
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
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174$166 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexander31 августа 2024Невероятно насыщенная и познавательная экскурсия. Анастасия обладает глубочайшими познаниями в истории и её повествовательная форма заслуживает высших похвал. В поездку был организован отличный комфорт, влажные прохладные полотенца и холодная вода. Без Атастасии поездка в храм не принесла бы нам таких ощущений. Рекомендуем всем.
- ДДенис24 августа 2024Спасибо Анастасии за содержательную, насыщенную программу и великолепную организацию. Рекомендую.
- ДДмитрий13 августа 2024Анастасия очень профессиональный и интересный гид. Очень познавательно рассказывает про достопримечательности и про страну в целом. Очень рекомендую.
- EEvgeny4 августа 2024Экскурсию проводила Елена. Все было великолепно - и программа, и ее содержание!
- ИИгорь15 марта 2024Экскурсию проводила Леся, коллега Александра. Началась она с современного буддийского храма, где узнали, зачем продаются здесь не только лотосы, но
- ВВладислав16 января 2023Добрый день! Спасибо Александру Невероятная экскурсия 8 часов не заметил Обязательно рекомендую Александра
Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Скидки»
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