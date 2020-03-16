Отзыв на: Сокровища Ангкора Ю Юрий 5 Ангкор однозначно огромный, и просто так с путеводителем в нем разобраться невозможно. Если есть возможность, обязательно берите экскурсовода - не пожалеете.

Отзыв на: Озеро Тонлесап и деревня на сваях А Александр 5 Александр организовал для нас экскурсию на озеро Тонлесап и в Ангкор, а также помог с трансфером в Таиланд. Все прошло отлично, гиды мне и нашей группе понравились. Рекомендую!

Отзыв на: Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров О Ольга 5 Спасибо огромное Алексею за великолепную экскурсию! Эмоции переполняют, лучше наш день в Ангкоре быть просто не мог, Алексей полностью сделал наш день. Багаж знаний гида, эрудиция и профессионализм впечатляют. Удачно подстренное время экскурсии позволило осмотреть все по программе экскурсии и при этом избежать толп туристов. Перемещение от храма к храму проходило в полном комфорте, на кондиционированном лексусе, где можно было передохнуть от жары. Алексей сделал нам на память множество прекрасных фото с лучшими ракурсами - спасибо. От Камбоджи как от страны в целом мы остались в большом восторге. Рекомендация провести ужин с вечерним камбоджийским шоу была крайне кстати, спасибо огромное, Алексей!

Отзыв на: Храмовый комплекс Ангкор А Александра 5 Потрясающая экскурсия. Гид Висот молодец, знает и очень любит свое дело. Очень рады, что поехали именно в составе этой экскурсии.

Отзыв на: Храмовый комплекс Ангкор E Elena 5 Отлично организовано. Гид на постоянном контакте. Старается ответить на все вопросы и пожелания. Гибкое расписание. Нам понравилось.

Отзыв на: Озеро Тонлесап и деревня на сваях О Ольга 5 Удивительная экскурсия, которая погружает в культуру и быт народа кхмеров. Гид Линь с первых минут в машине приковал наше внимание, слушали его с открытыми ртами, очень интересные факты о Камбодже и её народе - рассказ органично включал в себя историю, быт, обычаи, культуру, ценности, развитие страны. Линь - камбоджиец, с прекрасным знанием русского языка, учившийся у нас в России в институте в период СССР, от этого было только интереснее общаться с гидом, для нас это уникальный опыт, Линь - просто кладезь информации, до последних минут делился с нами особенностями своей страны, расставались с ним как близкие люди. Само озеро и деревня на сваях произвела неизгладимое впечатление - многое переосмыслили в жизни. Мангровые леса на озере очень красивые и необычные. Экскурсия также включала в себя посещение крокодиловой фермы, общение с местными жителями из деревни, посещение школы в деревне, прекрасного храма. Организация и транспорт также на высшем уровне. Остались в необычайном восторге от экскурсии! Спасибо огромное, Линь!

Отзыв на: Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров М Мария 5 Очень понравилась экскурсия! Гид очень хорошо владеет материалом по теме экскурсии, маршрут составлен грамотно, чтоб избежать толп китайских туристов. Александр пытается доступно донести информацию и в то же время не перегрузить деталями. Во время экскурсии показывает фото на планшете и видео, для лучшего понимания материала. В Ангкоре без гида делать точно нечего, только если вы не заканчивали исторический факультет. Однозначно рекомендую Ангкор с Александром!

Отзыв на: Сокровища Ангкора Н Наталья 5 Взяла экскурсию, и очень довольна. В сопровождении исторической информации, отлично поданой Анастасией, впечатления были очень яркими. Благодарю за прекрасную экскурсию!

Отзыв на: Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров Т Тимофей 5 Все чётко, по расписанию. Маршрут очень удачный, чтобы минимизировать толпу. Много фото вообще без людей. Интересно, познавательно, интересно. Много дополнительного гид показал с планшета