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Экскурсии в Сиеме-Реапе

Найдено 20 экскурсий в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сокровища Ангкора
На машине
8 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Ангкора
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $257 за всё до 7 чел.
Храмы Ангкора
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Ангкора
Удивительное путешествие по сердцу кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $250 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
На машине
3.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 10:30
10 авг в 08:00
от $174 за всё до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
На машине
8 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $353 за всё до 3 чел.
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
На лодке
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 11:30
10 авг в 08:30
от $150 за всё до 2 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
На машине
9 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Начало: Ресепшн забронированного отеля отеля
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $230 за всё до 6 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
На багги
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Исследовать кхмерскую архитектуру: от панно храма Бантей Срей до грандиозных башен Байона
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $235 за всё до 7 чел.
Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер
Однодневное путешествие к забытым храмам джунглей Камбоджи. Вас ждут мистические истории, древние пирамиды и уникальные пейзажи
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $275 за всё до 8 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
На машине
На мотоцикле
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:30
10 авг в 08:00
от $453 за всё до 3 чел.
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Река тысячи лингамов, Лежащий Будда, каменоломни и водопад Пном Кулен - на экскурсии из Сиемреапа
Начало: В вашем отеле в Сием Рип
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $250 за всё до 3 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы и познать наследие великой империи эпохи её расцвета
Начало: В вашем отеле в городе Сием Рип
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от $280 за всё до 2 чел.
Сиемреап. Нелегендарная городская экскурсия
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиемреап. Нелегендарная городская экскурсия
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $335 за всё до 3 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Пешая
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Индивидуальная экскурсия по Ангкору - возможность увидеть главные храмы Камбоджи, узнать их историю и символизм. Утренний выезд для полного погружения
10 авг в 05:30
12 авг в 05:30
от $270 за всё до 8 чел.
Национальный парк Пном Кулен
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк Пном Кулен
Удивительная видовая поездка к истокам кхмерской цивилизации - на священную гору Пном Кулен
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $283 за всё до 3 чел.
Погружение в настоящую Камбоджу
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в настоящую Камбоджу
Для тех, кто хочет понять местную жизнь: быт, традиции, кухню, ремёсла (экскурсия из Сиемреапа)
Начало: В вашем отеле в Сием Рип
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $300 за всё до 2 чел.
Загадочные и невероятно красивые храмы Ангкор
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные и невероятно красивые храмы Ангкор
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Сиемреапе
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сиемреапе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $45 за всё до 3 чел.
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
На лодке
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
Увидеть редких птиц Юго-Восточной Азии и познакомиться с жизнью на воде
Начало: У отеля
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от $200 за всё до 4 чел.
Из Сиемреапа - к древним храмам Кох Керу и Бенг Мелеа
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиемреапа - к древним храмам Кох Керу и Бенг Мелеа
Увидеть забытые уголки истории, что затерялись в джунглях
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $410 за всё до 4 чел.
Озеро Тонле Сап и закат на горе Пном Кром - из Сиемреапа
На машине
SUP-прогулки
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Тонле Сап и закат на горе Пном Кром - из Сиемреапа
Плавучие деревни и панорамы Камбоджи
11 авг в 15:00
12 авг в 15:00
от $210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

ЕЛЕНА
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами связался, рассказал, что необходимо
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взять для экскурсии. Приехал за нами в отель. Экскурсия прошла интересно и неутомительно, несмотря на то, что до конечной точки ехали почти 1.5 часа. По дороге Владимир рассказывал о современной истории Камбоджи в привязке к историческим событиям. Во время остановок, Владимир показывал нам наилучшие локации для фото, и сам нас фотографировал. Володя огромное спасибо за экскурсию и хороших туристов!

Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами
Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами
Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами
Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами+1
Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами
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И
Храмы Ангкора
Галя, спасибо большое за ваши экскурсии! 💝 Увлекательно, интересно, не перегружая историей, лишними (зачастую скучными) фактами, знаете, бывают экскурсоводы душные…
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Галя не такая) Галя чудесная!!! Не включала училку, с кучей вопросов, на которые мы скорее всего не знаем ответов))не нагружала нас) только интересное и действительно важное💯 С Галей очень комфортно, она чувствует настроение, понимает запрос и полностью соответствует. А это бесценно.
Мы (семья, из 4 человек) провели 3 прекрасных дня вместе, и все остались очень довольны, и конечно, от души рекомендуем Галину! 🔥🔥🔥

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Снежана
Сокровища Ангкора
Вернулись из прекрасной Камбоджи и хотим порекомендовать всем эту страну в целом и экскурсию в Ангкор в частности от Анастасии.
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Наша гид Воляк - камбоджийка, которая училась русскому языку еще в СССР. С точки зрения грамотности речи была выше всяких похвал, окружила нас заботой, за день рассказала и показала нам столько интересного по каждому храму, истории, архитектуре, что мы до сих пор вспоминаем детали и пересматриваем фотографии, которые она любезно нам сделала. Авто свежий, комфортный кондиционер, водитель аккуратный, завезли нас на вкусный обед. Всем рекомендуем, ведь без экскурсовода в Ангкоре просто невозможно. Приедем еще раз в детьми, большое спасибо!

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Светлана
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Вот так я неожиданно попала на самую классную экскурсию в Камбодже! Да, храмы были великолепны, но с Владимиром мы погрузились
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в местную жизнь, увидели удивительную плавучую деревню, экскурсия была нетривиальной, полной интересных, искрометных рассказов и встреч с местными, нескучной, яркой и запоминающейся, отдельно хочу сказать о гиде, он любит Камбоджу, знает её и болеет за неё всей душой! Мой большой рекомендасьён, тур от этого профессионала и человечища!

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Е
Загадочные и невероятно красивые храмы Ангкор
Просто потрясающая экскурсия с классным русскоговорящим гидом по имения Май! Рассказал много чего интересного,нафотографировал, на все хватило времени)) Комфортный транспорт с отличным водителем, все понравилось! Это самое основное, что стоит увидеть в Камбодже, не жалейте денег именно на индивидуальное сопровождение!
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Алексей
Сокровища Ангкора
Огромное спасибо нашему гиду Далис за невероятное приключение в Ангкор Вате. Подробный рассказ, интересный маршрут, ответы на вопросы по культуре
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и истории страны. ❤️ Этот Путь не для слабаков 💪 Но он того стоит 🦋 Также отдельная благодарность нашему безукоризненно вежливому и профессиональному джентельмену - водителю. 🙏Все было идеально.
Однозначно рекомендую. 👍

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Сергей
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер до причала, катер индивидуальный,
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поездка по протоке до домиков на воде. Там ва ждут небольшрй загон с крокодилам, можно покормить за плату. Мы плавали вокруг поселка. Из-за мелководья по лесу на лодочках не удалось поплавать.

Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер
Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер
Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер
Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер+1
Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер
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Сергей
Сокровища Ангкора
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в аэропорту и по окончании
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привезли в отель. Гид Анна подробно рассказала об основных вехах становления страны, войнах и особенностях каждого из 4х храмов. Важно, что Анна описывает фрески, влияние погодных и природных условий на состояние монастырей. Показаны небанальные локации и лучшие места для фотографий. Подробное описание фресок тоже очень занимательно.
У всей семьи есть желание еще вернуться на более длительную экскурсию 2-3 дня.

Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в+3
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в
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Олег
Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер
Это была лучшая экскурсия за последнее время. Александр просто смог передать вдохновение. Мы смогли прожить в том времени когда строилось эти памятники благодаря Александру. Если вы будете в Ангоре, выбирайте экскурсии Александра, не задумывайтесь.
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Виктория
Национальный парк Пном Кулен
Было очень красиво, комфортно и интересно! Много нового узнали, нам ответили на все вопросы и показали много интересного, что сами бы мы не нашли:)
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Всего 329 отзывов в Сиеме-Реапе

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Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу

Самые популярные экскурсии в Сиеме-Реапе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
  1. Сокровища Ангкора;
  2. Храмы Ангкора;
  3. Колоритная Азия на озере Тонлесап;
  4. Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров;
  5. Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап.
Что посмотреть в Сиеме-Реапе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Ангкор-Ват;
  2. Ангкор-Тхом.
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в августе 2026
Сейчас в Сиеме-Реапе можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 45 до 453. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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