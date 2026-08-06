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Наша гид Воляк - камбоджийка, которая училась русскому языку еще в СССР. С точки зрения грамотности речи была выше всяких похвал, окружила нас заботой, за день рассказала и показала нам столько интересного по каждому храму, истории, архитектуре, что мы до сих пор вспоминаем детали и пересматриваем фотографии, которые она любезно нам сделала. Авто свежий, комфортный кондиционер, водитель аккуратный, завезли нас на вкусный обед. Всем рекомендуем, ведь без экскурсовода в Ангкоре просто невозможно. Приедем еще раз в детьми, большое спасибо!