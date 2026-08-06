Индивидуальная
до 7 чел.
Сокровища Ангкора
Погрузитесь в историю Ангкора, одного из величайших монументальных комплексов мира. Узнайте о его главных храмах и архитектурных особенностях
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $257 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Ангкора
Удивительное путешествие по сердцу кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Совершите путешествие по крупнейшему пресноводному озеру Юго-Восточной Азии. Узнайте о значении Тонлесапа в истории кхмеров и быте местных жителей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 10:30
10 авг в 08:00
от $174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $353 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Камбоджи: из Сиемреапа - в плавучую деревню на озере Тонлесап
Увидеть дома и храмы на воде, посетить крокодиловую ферму и встретить закат среди лотосовых полей
Начало: В вашем отеле в Сиемреапе
Завтра в 11:30
10 авг в 08:30
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
Начало: Ресепшн забронированного отеля отеля
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
На багги по храмам Ангкора - из Сиемреапа
Исследовать кхмерскую архитектуру: от панно храма Бантей Срей до грандиозных башен Байона
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $235 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дальние храмы: Бенг Мелеа и храмовый комплекс Кох Кер
Однодневное путешествие к забытым храмам джунглей Камбоджи. Вас ждут мистические истории, древние пирамиды и уникальные пейзажи
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $275 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Махендрапарвата. Плато Кулен на максималках
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:30
10 авг в 08:00
от $453 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Священная гора Кулен - колыбель Кхмерской империи
Река тысячи лингамов, Лежащий Будда, каменоломни и водопад Пном Кулен - на экскурсии из Сиемреапа
Начало: В вашем отеле в Сием Рип
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы и познать наследие великой империи эпохи её расцвета
Начало: В вашем отеле в городе Сием Рип
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиемреап. Нелегендарная городская экскурсия
Разобраться в лабиринтах кхмерской души и узнать, какие удивительные особенности скрывает их жизнь
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $335 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древний Ангкор: жемчужины храмового комплекса
Индивидуальная экскурсия по Ангкору - возможность увидеть главные храмы Камбоджи, узнать их историю и символизм. Утренний выезд для полного погружения
10 авг в 05:30
12 авг в 05:30
от $270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Национальный парк Пном Кулен
Удивительная видовая поездка к истокам кхмерской цивилизации - на священную гору Пном Кулен
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $283 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в настоящую Камбоджу
Для тех, кто хочет понять местную жизнь: быт, традиции, кухню, ремёсла (экскурсия из Сиемреапа)
Начало: В вашем отеле в Сием Рип
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные и невероятно красивые храмы Ангкор
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сиемреапе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиемреапа в сердце озера Тонлесап - заповедник Прек Тоал
Увидеть редких птиц Юго-Восточной Азии и познакомиться с жизнью на воде
Начало: У отеля
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сиемреапа - к древним храмам Кох Керу и Бенг Мелеа
Увидеть забытые уголки истории, что затерялись в джунглях
Начало: У вашего отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Тонле Сап и закат на горе Пном Кром - из Сиемреапа
Плавучие деревни и панорамы Камбоджи
11 авг в 15:00
12 авг в 15:00
от $210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Бронировали эту экскурсию как индивидуальную, все очень понравилось, от начала до конца. Владимир заранее с нами связался, рассказал, что необходимо
+1
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И
Галя, спасибо большое за ваши экскурсии! 💝 Увлекательно, интересно, не перегружая историей, лишними (зачастую скучными) фактами, знаете, бывают экскурсоводы душные…
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Вернулись из прекрасной Камбоджи и хотим порекомендовать всем эту страну в целом и экскурсию в Ангкор в частности от Анастасии.
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Вот так я неожиданно попала на самую классную экскурсию в Камбодже! Да, храмы были великолепны, но с Владимиром мы погрузились
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Е
Просто потрясающая экскурсия с классным русскоговорящим гидом по имения Май! Рассказал много чего интересного,нафотографировал, на все хватило времени)) Комфортный транспорт с отличным водителем, все понравилось! Это самое основное, что стоит увидеть в Камбодже, не жалейте денег именно на индивидуальное сопровождение!
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Огромное спасибо нашему гиду Далис за невероятное приключение в Ангкор Вате. Подробный рассказ, интересный маршрут, ответы на вопросы по культуре
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Хорошая экскурсия для первого погружения в быт рыбацких поселений на воде. Все организовано четко - трансфер до причала, катер индивидуальный,
+1
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Отличная экскурсия с полным погружением в исторический период расцвета АнгкорВат. Экскурсия организована четко, нас встретили в аэропорту и по окончании
+3
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Это была лучшая экскурсия за последнее время. Александр просто смог передать вдохновение. Мы смогли прожить в том времени когда строилось эти памятники благодаря Александру. Если вы будете в Ангоре, выбирайте экскурсии Александра, не задумывайтесь.
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Было очень красиво, комфортно и интересно! Много нового узнали, нам ответили на все вопросы и показали много интересного, что сами бы мы не нашли:)
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Всего 329 отзывов в Сиеме-Реапе
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу
Самые популярные экскурсии в Сиеме-Реапе
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Сейчас в Сиеме-Реапе можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 45 до 453. Туристы уже оставили гидам 329 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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