Экскурсии Сием-Реапа

Все экскурсии в Сием-Реапе

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сием-Реапе – доступно 27 экскурсий на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от $11. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сием-Реапе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Камбодже на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Индивидуальная экскурсия
$363
за 1-3 чел.
Жемчужины "Большого и Малого" круга Ангкора
Индивидуальная экскурсия на тук-туке с русскоговорящим гидом по храмовому комплексу Ангкор
В любой день по договоренности
Ратанакири - природная жемчужина Камбоджи
1д 12ч
$161
за 1 чел.
Ратанакири - природная жемчужина Камбоджи
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
110
за 1-3 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
Бантей Чма - самый дикий храм Камбоджи
12ч
$86
за 1 чел.
Бантей Чма - самый дикий храм Камбоджи
Сокровища Ангкора
Индивидуальная экскурсия
5
2
160
за 1-3 чел.
Сокровища Ангкора
Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
$86
за 1 чел.
Храм Бенг Меле и храмовый комплекс Ко Кер
Плато Кулен — святость и дикость.
Индивидуальная экскурсия
219
за 1-2 чел.
Плато Кулен — святость и дикость.
Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации
Храм Прех Вихеа
12ч
$86
за 1 чел.
Храм Прех Вихеа
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров
Индивидуальная экскурсия
5
8
119
за 1 чел.
Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров
«В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами. »
Пном Кулен — Место Силы Камбоджи
$70
за 1 чел.
Пном Кулен — Место Силы Камбоджи
Аттракцион «Полет Гиббона»
75
за 1 чел.
Аттракцион «Полет Гиббона»
Полетать над джунглями в самом святом месте Камбоджи и получить незабываемые впечатления!
ежедневно в 08:00
Ангкор. Лучшие храмы
12ч
$86
за 1 чел.
Ангкор. Лучшие храмы
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Индивидуальная экскурсия
5
2
140
за 1-8 чел.
Озеро Тонлесап и деревня на сваях
Прокатиться на деревянной лодке по «улицам» и исследовать жизнь необычной деревушки
Ангкор. Большой Круг
Индивидуальная экскурсия
$50
за 1-5 чел.
Ангкор. Большой Круг
Храмовый комплекс Ангкор
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
132
за 1-8 чел.
Храмовый комплекс Ангкор
Разобраться в тонкостях создания древних культовых сооружений
Храм Бантей Срей и храмы группы Ролуос
$54
за 1 чел.
Храм Бантей Срей и храмы группы Ролуос
Ангкор. Малый круг
$54
за 1 чел.
Ангкор. Малый круг
Экскурсия по рынкам Камбоджи
$11
за 1 чел.
Экскурсия по рынкам Камбоджи
Трансфер в Камбодже
5
1
$43
за 1 чел.
Трансфер в Камбодже
Озеро Тонлесап. Посещение плавучей деревни и деревни на сваях (Chong Khneas, Kampong Phluk)
$75
за 1 чел.
Озеро Тонлесап. Посещение плавучей деревни и деревни на сваях (Chong Khneas, Kampong Phluk)
Обзорная экскурсия в Пномпене
$75
за 1 чел.
Обзорная экскурсия в Пномпене
Национальный парк "Пном Кулен"
$100
за 1 чел.
Национальный парк "Пном Кулен"
Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
$64
за 1 чел.
Экскурсионная программа по основным храмам большого круга Ангкора в сопровождении русского гида
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида
$139
за 1 чел.
Экскурсия к дальним храмам Ангкорской империи в сопровождении русского гида

Последние отзывы «Экскурсии Сием-Реапа»

  • Отзыв на: Сокровища Ангкора
    Ю
    Юрий
    16 марта 2020
    5
    Ангкор однозначно огромный, и просто так с путеводителем в нем разобраться невозможно. Если есть возможность, обязательно берите экскурсовода - не пожалеете.
  • Отзыв на: Озеро Тонлесап и деревня на сваях
    А
    Александр
    11 февраля 2020
    5
    Александр организовал для нас экскурсию на озеро Тонлесап и в Ангкор, а также помог с трансфером в Таиланд. Все прошло отлично, гиды мне и нашей группе понравились. Рекомендую!
  • Отзыв на: Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров
    О
    Ольга
    31 января 2020
    5
    Спасибо огромное Алексею за великолепную экскурсию! Эмоции переполняют, лучше наш день в Ангкоре быть просто не мог, Алексей полностью сделал наш день. Багаж знаний гида, эрудиция и профессионализм впечатляют. Удачно подстренное время экскурсии позволило осмотреть все по программе экскурсии и при этом избежать толп туристов. Перемещение от храма к храму проходило в полном комфорте, на кондиционированном лексусе, где можно было передохнуть от жары. Алексей сделал нам на память множество прекрасных фото с лучшими ракурсами - спасибо. От Камбоджи как от страны в целом мы остались в большом восторге. Рекомендация провести ужин с вечерним камбоджийским шоу была крайне кстати, спасибо огромное, Алексей!
  • Отзыв на: Храмовый комплекс Ангкор
    А
    Александра
    22 января 2020
    5
    Потрясающая экскурсия. Гид Висот молодец, знает и очень любит свое дело. Очень рады, что поехали именно в составе этой экскурсии.
  • Отзыв на: Храмовый комплекс Ангкор
    E
    Elena
    13 января 2020
    5
    Отлично организовано. Гид на постоянном контакте. Старается ответить на все вопросы и пожелания. Гибкое расписание. Нам понравилось.
  • Отзыв на: Озеро Тонлесап и деревня на сваях
    О
    Ольга
    12 января 2020
    5
    Удивительная экскурсия, которая погружает в культуру и быт народа кхмеров. Гид Линь с первых минут в машине приковал наше внимание, слушали его с открытыми ртами, очень интересные факты о Камбодже и её народе - рассказ органично включал в себя историю, быт, обычаи, культуру, ценности, развитие страны. Линь - камбоджиец, с прекрасным знанием русского языка, учившийся у нас в России в институте в период СССР, от этого было только интереснее общаться с гидом, для нас это уникальный опыт, Линь - просто кладезь информации, до последних минут делился с нами особенностями своей страны, расставались с ним как близкие люди. Само озеро и деревня на сваях произвела неизгладимое впечатление - многое переосмыслили в жизни. Мангровые леса на озере очень красивые и необычные. Экскурсия также включала в себя посещение крокодиловой фермы, общение с местными жителями из деревни, посещение школы в деревне, прекрасного храма. Организация и транспорт также на высшем уровне. Остались в необычайном восторге от экскурсии! Спасибо огромное, Линь!
  • Отзыв на: Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров
    М
    Мария
    25 декабря 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия! Гид очень хорошо владеет материалом по теме экскурсии, маршрут составлен грамотно, чтоб избежать толп китайских туристов. Александр пытается доступно донести информацию и в то же время не перегрузить деталями. Во время экскурсии показывает фото на планшете и видео, для лучшего понимания материала. В Ангкоре без гида делать точно нечего, только если вы не заканчивали исторический факультет. Однозначно рекомендую Ангкор с Александром!
  • Отзыв на: Сокровища Ангкора
    Н
    Наталья
    19 декабря 2019
    5
    Взяла экскурсию, и очень довольна. В сопровождении исторической информации, отлично поданой Анастасией, впечатления были очень яркими. Благодарю за прекрасную экскурсию!
  • Отзыв на: Разгадывая Ангкор — суть и цель цивилизации кхмеров
    Т
    Тимофей
    17 ноября 2019
    5
    Все чётко, по расписанию. Маршрут очень удачный, чтобы минимизировать толпу. Много фото вообще без людей. Интересно, познавательно, интересно. Много дополнительного гид показал с планшета
  • Отзыв на: Храмовый комплекс Ангкор
    В
    Владимир
    8 ноября 2019
    5
    Посетили данную экскурсию 2 ноября. Все было организовано на отличном уровне. Гид Лин подробно рассказал о основных храмах и об истории страны. Нам всё понравилось. Будем рекомендовать своим друзьям.
🇰🇭