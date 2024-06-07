Индивидуальные экскурсии в Сиеме-Реапе с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Сиеме-Реапе на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Ангкора
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Сокровища Ангкора
Посетить главную достопримечательность Камбоджи и раскрыть тайны древних храмов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
280238 за всё до 4 чел.
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
В мире нет ничего подобного, оно построено, вероятно, самими богами!
Начало: Лобби отеля
10 июня в 16:30
11 июня в 08:30
188 за всё до 4 чел.
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
Почувствовать себя первооткрывателем на эксклюзивной мотоэкскурсии в город историков и археологов
Начало: В вашем отеле
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
196 за всё до 8 чел.
Плато Кулен - святость и дикость
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Плато Кулен - святость и дикость
Собрать недостающие пазлы в понимании истории загадочной цивилизации
Завтра в 12:00
11 июня в 08:00
187 за всё до 4 чел.
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Познакомиться с бытом камбоджийцев, побывать на рынке Псар Лы и заглянуть в колониальные кварталы
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
187 за всё до 4 чел.
Колоритная Азия на озере Тонлесап
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Колоритная Азия на озере Тонлесап
Узнать об исторической роли водоема и познакомиться с аутентичным бытом жителей озерных деревень
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 2 чел.
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храмы Ангкора: жемчужина Юго-Восточной Азии
Познакомиться с сокровищами Кхмерской империи и увидеть самое большое сакральное здание в мире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
190 за всё до 8 чел.
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины «Большого и Малого» круга Ангкора
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по договоренности
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
$363 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Великолепная экскурсия, продуманный и разнообразный маршрут. Саш, спасибо за этот день, было очень интересно, комфортно, душевно и высоко профессионально. Так держать!!!
  • А
    Александра
    19 мая 2024
    Сокровища Ангкора
    Познавательная экскурсия, очень интересная, потрясающе красивая и подробная. Рекомендуем!
  • В
    Вячеслав
    13 мая 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
    Проехали с Сашей более 45 км на велосипеде по Анкор-Вату и окрестностям, все очень понравилось
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Наша экскурсия с Александром выпала на небывалую жару, но это совершенно не помешало нам насладиться ею! Александр большой профессионал своего
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    дела. Все было очень продуманно: материал, порядок осмотра достопримечательностей и даже перерыв на обед в самую жару. Очень порадовало, что Александр уточнил наш бэкграунд и подстроил материал под наши интересы и нужды, такое действительно не так часто встречается. Было олень интересно и познавательно. Большое спасибо за чудесный день! Безусловно рекомендую всем.

  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Сокровища Ангкора
    Заказывали с подругой экскурсию во время кхмерского нового года, мы понимали что может быть очень много людей. Как ни странно,
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    экскурсия была распланирована очень классно, почти во всех местах было мало людей, кроме главного храма Ангкора, но я думаю что там всегда очень много людей. Несмотря на адскую жару, было очень увлекательно и интересно, все рассказы Анастасии складывали интересные картинки в голове. Без экскурсии мы бы точно столько всего не посмотрели и точно бы так и не узнали историю страны в целом. Ангкор стоит того, чтобы уделить ему время и посетить именно в составе данной экскурсии. У нас был всего лишь один день на посещение Ангкора и именно Анастасия помогла нам посмотреть максимум красивых и интересных мест, мы услышали много интересных фактов о самой жизни народа и его истории, этот день мы не забудем никогда! Огромное спасибо за проведенное с нами время и за ту информацию которую мы получили. Очень рекомендую данную экскурсию! Не жалейте денег, это точно стоит того!

  • E
    Evgeny
    30 апреля 2024
    Сокровища Ангкора
    Экскурсию по Ангкору была содержательная, продуманная и интересная. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    26 апреля 2024
    Разгадывая Ангкор - суть и цель цивилизации кхмеров
    Огромное спасибо Анне и местному гиду (к сожалению имени не помню) за прекрасно проведенную экскурсию по большому кругу Ангкора (храмы
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    10-12 вв). Изначально я хотела забронировать экскурсию с Александром, но он в это время был в отпуске, и поэтому предоставил замену. Экскурсия интересная, была проведена очень профессионально с учетом наших пожеланий, принимая во внимание нашу лимитированность во времени. Анна хорошо знакома с Камбоджей, было интересно послушать ее о стране. Технически экскурсия тоже подготовлена очень хорошо: поездка продумана, минивэн с кондиционером, водой, влажными полотенцами. Рекомендую!

  • Е
    Елена
    6 апреля 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    экскурсия была отличная и дорога комфортная. Отдельное спасибо гиду - хорошо говорит, знает и любит свою страну, поэтому рассказывает очень интересно
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Махендрапарвата: древняя духовная столица кхмеров
    Непременно рекомендуем Александра как гида по Камбодже и эту экскурсию в частности! Особенно если у вас не так много времени в
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    стране, а хочется узнать много интересного. Это редкий по многим качествам маршрут: подбор объектов, истории, знакомство с новыми людьми, заботливо обеспеченная безопасность и еще много мелких нюансов, которые, тем не менее играют важную роль. Было супер!

  • И
    Игорь
    15 марта 2024
    Колоритная Азия на озере Тонлесап
    Отличная экскурсия для понимания образа жизни кхмеров на озере. Проводил ее Борен, муж Анастасии и это даже интересно, потому что
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    он много рассказывал о новейшей истории Камбоджи с точки зрения местного жителя. Покатались на лодке по реке и озеру. Немного не хватило информации, посмотреть на дом на сваях изнутри. Хорошо бы, чтобы Борен и Анастасия включили это в программу за дополнительную плату жителям деревни. Еще по нашей просьбе заехали на ферму лотосов: визуально увидели как делается нить из стебля лотосов, а потом лотосовая бумага и чай из цветов лотоса, которым угостили. На ферме входной билет 10 долларов с человека. В конце экскурсии с Бореном заехали за билетами в местный цирк. Борен очень позитивный, много шутит, достаточно хорошо говорит по-русски. Легкая и в то же время познавательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиему-Реапу в категории «Индивидуальные»

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  1. Сокровища Ангкора
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  4. Плато Кулен - святость и дикость
  5. Колоритный Сием Реап и тайная жизнь кхмеров
Сколько стоит экскурсия по Сиему-Реапу в июне 2024
Сейчас в Сиеме-Реапе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 120 до 363 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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