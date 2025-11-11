Мои заказы

Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа

Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Древняя Ангкорская Камбоджа — одно из самых мощных государств Юго-Восточной Азии. Она оставила после себя сотни храмов, возведённых с поразительным размахом и мастерством. Мы проедем по знаменитому Малому кругу и увидим главные шедевры кхмерской архитектуры. Вы познакомитесь с культурой, обрядами, верованиями и бытом этой древней цивилизации.
Описание экскурсии

Ангкор Ват — самый знаменитый храмовый комплекс Камбоджи, построенный в 12 веке. Он посвящён Вишну и символизирует священную гору Меру. Вы увидите барельефы, огромные башни и сложную систему рвов.

Ангкор Том — крепость последней столицы Ангкора. Внутри мы рассмотрим Байон, Слоновую террасу и другие постройки. Вход охраняют монументальные врата с лицами бодхисаттвы Авалокитешвары.

Байон — центральный храм Ангкор Тома, знаменитый 54 башнями с гигантскими улыбающимися лицами. Посвящён буддизму, однако позже был адаптирован под индуистские культы.

Терраса Прокажённого короля — платформа с загадочными барельефами и статуей, которую связывают с Ямой — богом смерти.

Бапуон — храм-гора 11 века. Позже он был превращён в лежащего Будду.

Та Пром — один из самых живописных храмов Ангкора, который сегодня можно увидеть практически в первозданном виде. Гигантские корни деревьев оплетают его стены.

Вы узнаете:

  • О ключевых этапах становления и расцвета Ангкорской империи — одной из величайших цивилизаций Юго-Восточной Азии
  • Архитектурных особенностях храмов и их символике
  • Мастерстве кхмерских зодчих и их технологиях
  • Переплетении индуизма и буддизма и о том, как эти верования отражались в жизни кхмеров
  • Правителях Ангкора, их культовых практиках и повседневной культуре
  • И о том, как современные реставраторы буквально возвращают к жизни древние храмовые комплексы

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле с кондиционером. В машине есть прохладная питьевая вода
  • Дополнительно оплачиваются билеты в храмовый комплекс — $37 за чел.
  • При желании остановимся на обед в национальном ресторане с блюдами местной и европейской кухни. Средний чек — $10 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 9 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного. Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы,
уединённые деревни, мистические водопады и места, где время будто остановилось. Каждая программа продумана до мелочей — с легендами, деталями и живыми историями, которые делают путешествие особенным. Комфортные трансферы по всей стране — надёжно, быстро и с вниманием к мелочам. Если хочется не просто увидеть, а по-настоящему прочувствовать эту страну — будем рады организовать для вас это путешествие!

