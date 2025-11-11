Древняя Ангкорская Камбоджа — одно из самых мощных государств Юго-Восточной Азии. Она оставила после себя сотни храмов, возведённых с поразительным размахом и мастерством. Мы проедем по знаменитому Малому кругу и увидим главные шедевры кхмерской архитектуры. Вы познакомитесь с культурой, обрядами, верованиями и бытом этой древней цивилизации.

Ангкор Ват — самый знаменитый храмовый комплекс Камбоджи, построенный в 12 веке. Он посвящён Вишну и символизирует священную гору Меру. Вы увидите барельефы, огромные башни и сложную систему рвов.

Ангкор Том — крепость последней столицы Ангкора. Внутри мы рассмотрим Байон, Слоновую террасу и другие постройки. Вход охраняют монументальные врата с лицами бодхисаттвы Авалокитешвары.

Байон — центральный храм Ангкор Тома, знаменитый 54 башнями с гигантскими улыбающимися лицами. Посвящён буддизму, однако позже был адаптирован под индуистские культы.

Терраса Прокажённого короля — платформа с загадочными барельефами и статуей, которую связывают с Ямой — богом смерти.

Бапуон — храм-гора 11 века. Позже он был превращён в лежащего Будду.

Та Пром — один из самых живописных храмов Ангкора, который сегодня можно увидеть практически в первозданном виде. Гигантские корни деревьев оплетают его стены.

О ключевых этапах становления и расцвета Ангкорской империи — одной из величайших цивилизаций Юго-Восточной Азии

Архитектурных особенностях храмов и их символике

Мастерстве кхмерских зодчих и их технологиях

Переплетении индуизма и буддизма и о том, как эти верования отражались в жизни кхмеров

Правителях Ангкора, их культовых практиках и повседневной культуре

И о том, как современные реставраторы буквально возвращают к жизни древние храмовые комплексы

