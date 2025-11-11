Ангкор-Ват: в сердце Кхмерской цивилизации - из Сиемреапа
Увидеть храмы Малого круга и познакомиться с культурным наследием кхмеров времён расцвета империи
Древняя Ангкорская Камбоджа — одно из самых мощных государств Юго-Восточной Азии. Она оставила после себя сотни храмов, возведённых с поразительным размахом и мастерством. Мы проедем по знаменитому Малому кругу и увидим главные шедевры кхмерской архитектуры. Вы познакомитесь с культурой, обрядами, верованиями и бытом этой древней цивилизации.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Провели экскурсии для 9 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного.
Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы, читать дальше
уединённые деревни, мистические водопады и места, где время будто остановилось. Каждая программа продумана до мелочей — с легендами, деталями и живыми историями, которые делают путешествие особенным.
Комфортные трансферы по всей стране — надёжно, быстро и с вниманием к мелочам.
Если хочется не просто увидеть, а по-настоящему прочувствовать эту страну — будем рады организовать для вас это путешествие!