Полезная информация о Фредериктоне
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Местное время во Фредериктоне
17:3917
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Фредериктон
|По-английски
|Fredericton
|Столица региона
|Фредериктон является столицей региона
|Население города
|52 337 чел.
|Аэропорт
|Фредериктон YFC
|Часовой пояс
|America/Moncton
|Средняя высота
|110 м. от уровня моря
Где находится Фредериктон на карте
Фредериктон