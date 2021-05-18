Всё о Фредериктоне

Полезная информация о Фредериктоне

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Местное время во Фредериктоне
17:3917
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаФредериктон
По-английскиFredericton
Столица регионаФредериктон является столицей региона
Население города52 337 чел.
АэропортФредериктон YFC
Часовой поясAmerica/Moncton
Средняя высота110 м. от уровня моря

Где находится Фредериктон на карте

Фредериктон фото города
Фредериктон

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