Полезная информация о Галифаксе
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Местное время в Галифаксе
16:3525
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇦 Канада
|Название города
|Галифакс
|По-английски
|Halifax
|Столица региона
|Галифакс является столицей региона
|Население города
|359 111 чел.
|Аэропорты
|Shearwater YAW, Стенфилд YHZ
|Часовой пояс
|America/Halifax
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Галифакс на карте
Галифакс
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