Всё о Галифаксе

Полезная информация о Галифаксе

Что нужно знать о Галифаксе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Shearwater, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Галифаксе
16:3525
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇦 Канада
Название городаГалифакс
По-английскиHalifax
Столица регионаГалифакс является столицей региона
Население города359 111 чел.
АэропортыShearwater YAW, Стенфилд YHZ
Часовой поясAmerica/Halifax
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Галифакс на карте

Галифакс фото города
Галифакс

Когда лучше лететь в Галифакс

Расписание авиа-рейсов