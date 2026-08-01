Индивидуальная
до 5 чел.
Из Калгари - в национальный парк Банф
Насладиться альпийскими пейзажами в старейшем парке Канады
«Каньон Джонстон — это поразительное сочетание красоты двух водопадов и силы природы»
Завтра в 08:00
17 авг в 11:00
от $500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Калгари как он есть
Современный, комфортный и удивительно тёплый для северных широт
Начало: У Моста мира
Завтра в 12:00
17 авг в 15:00
от $180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Марсианские пейзажи Альберты: Драмхеллер и долина динозавров (из Калгари)
Открыть места, совершенно не похожие на привычную Канаду с её горами и озёрами
«Всего пара часов от Калгари — и привычные пейзажи Альберты сменятся впечатляющими бедлендами и причудливыми скалами худу»
Завтра в 08:00
17 авг в 12:00
от $350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калгари в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калгари
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Калгари в августе 2026
Сейчас в Калгари в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Калгари (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 8 ⭐ отзывов, цены от $180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь