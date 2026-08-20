Всего пара часов от Калгари — и привычные пейзажи Альберты сменятся впечатляющими бедлендами и причудливыми скалами худу. Вы побываете в местах, где миллионы лет назад жили динозавры, и заглянете в знаменитый Королевский Тиррелловский палеонтологический музей. Узнаете, как появились эти необычные ландшафты и чем жил регион в разные времена.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от $350 за экскурсию

Ваш гид в Калгари

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калгари

10:20–10:45 — Хорсшу-Каньон

Здесь открываются потрясающие виды на знаменитые бедленды — древние каньоны и эрозионные ландшафты, сформированные миллионы лет назад

11:10–11:35 — столбы худу

Мы посмотрим на необычные каменные столбы, ставшие символом региона.

11:50–12:05 — церковь

Посетим одну из самых маленьких церквей Северной Америки, которая может вместить всего несколько человек.

12:20–12:50 — городок Уэйн

Проедем по живописной дороге через 11 исторических мостов к бывшему шахтёрскому поселению Уэйн, где сохранилась атмосфера старого Дикого Запада.

13:10–14:30 — Королевский Тиррелловский палеонтологический музей

И конечно, посетим один из лучших музеев динозавров в мире, где собрана крупнейшая в Канаде коллекция ископаемых останков.

14:30-16:00 — возвращение в Калгари

О чём поговорим:

о провинции Альберта, которая миллионы лет назад была дном древнего моря

формировании знаменитых бедлендов и худу

истории первых поселенцев и угольных шахт, благодаря которым когда-то процветали небольшие города региона

шахтёрах, железной дороге и жизни на канадском Диком Западе

самых известных находках динозавров Альберты, работе палеонтологов и о том, почему Тиррелловский музей считается одним из лучших музеев динозавров в мире

современной Альберте, жизни в Канаде и особенностях региона, которые обычно остаются за пределами туристических путеводителей

Организационные детали