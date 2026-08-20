Всего пара часов от Калгари — и привычные пейзажи Альберты сменятся впечатляющими бедлендами и причудливыми скалами худу.
Вы побываете в местах, где миллионы лет назад жили динозавры, и заглянете в знаменитый Королевский Тиррелловский палеонтологический музей. Узнаете, как появились эти необычные ландшафты и чем жил регион в разные времена.
Вы побываете в местах, где миллионы лет назад жили динозавры, и заглянете в знаменитый Королевский Тиррелловский палеонтологический музей. Узнаете, как появились эти необычные ландшафты и чем жил регион в разные времена.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калгари
10:20–10:45 — Хорсшу-Каньон
Здесь открываются потрясающие виды на знаменитые бедленды — древние каньоны и эрозионные ландшафты, сформированные миллионы лет назад
11:10–11:35 — столбы худу
Мы посмотрим на необычные каменные столбы, ставшие символом региона.
11:50–12:05 — церковь
Посетим одну из самых маленьких церквей Северной Америки, которая может вместить всего несколько человек.
12:20–12:50 — городок Уэйн
Проедем по живописной дороге через 11 исторических мостов к бывшему шахтёрскому поселению Уэйн, где сохранилась атмосфера старого Дикого Запада.
13:10–14:30 — Королевский Тиррелловский палеонтологический музей
И конечно, посетим один из лучших музеев динозавров в мире, где собрана крупнейшая в Канаде коллекция ископаемых останков.
14:30-16:00 — возвращение в Калгари
О чём поговорим:
- о провинции Альберта, которая миллионы лет назад была дном древнего моря
- формировании знаменитых бедлендов и худу
- истории первых поселенцев и угольных шахт, благодаря которым когда-то процветали небольшие города региона
- шахтёрах, железной дороге и жизни на канадском Диком Западе
- самых известных находках динозавров Альберты, работе палеонтологов и о том, почему Тиррелловский музей считается одним из лучших музеев динозавров в мире
- современной Альберте, жизни в Канаде и особенностях региона, которые обычно остаются за пределами туристических путеводителей
Организационные детали
- Поедем на автомобиле GMC Acadia
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед и билет в музей: 25 CAD (≈ $18) для взрослых, 16 CAD (≈ $12) для пенсионеров (65+), 12 CAD (≈ $9) для детей и подростков (7–17 лет), детям до 6 лет — бесплатно, семейный билет — 55 CAD (≈ $40)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Калгари
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 30 туристов
Мои экскурсии — это яркие эмоции, лёгкость и приключения. Путешествие со мной — это не только знакомство с достопримечательностями, но и уникальный опыт настоящего путешественника.
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