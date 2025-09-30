Религиозные экскурсии по святым местам Монреаля

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Монреале на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Пешая
3 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
«Также на пути будет англиканский собор «церковь-храм Иисуса Христа» — я расскажу, как инженеры спасли памятник от оседания под землю и на какие компромиссы пришлось пойти отцам обители»
17 мая в 11:00
18 мая в 14:00
$175 за всё до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
«Поговорим об истории храма, памятнике основателям Монреаля и всех зданиях на площади»
17 мая в 11:00
18 мая в 14:00
$175 за всё до 6 чел.
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знаковые учреждения, блестящие ученики и легендарные места еврейского квартала
«Синагоги и португальский след в Монреале»
17 мая в 11:00
18 мая в 14:00
$175 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Г
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Уважаемая Людмила!
Спасибо Вам огромное за интереснейшую экскурсию,мы как бы окунулись в те времена,
Погрустили и посмеялись,над чем-то задумались
Вы познакомили нас не только с историей евреев но и историей португальцев в квартале бульвара Сен-Лоран,наши три часа пролетели так быстро и незаметно!
Особая благодарность за конспект!
Этот тур мы рекомендуем всем гостям Монреаля,
С уважением и наилучшими пожеланиями
Людмила и Григорий
J
Монреаль - город, где сбываются мечты
Людмила это профессионал своего дела влюблённый в историю Канады. Мы наслаждались интересным рассказом о достопримечательностях старого города, прошли все красиаые улочки любуясь историческими зданиями и памятниками архитектуры про которые услышали множество увлекательных деталей. Эта экскурсия превзошла все наши ожидания. Обязательно порекомендуем Людмилу нашим друзьям.
Ида
Монреаль - город, где сбываются мечты
Людмила- гид по призванию, знаток города и его истории. Умеет заинтересовать, нестандартно подать материал, показать то, о чем не пишут в путеводителях. Одним словом, виртуоз своего дела. Благодарю от всей души и буду рекомендовать друзьям.
R
Монреаль - город, где сбываются мечты
Хотим поблагодарить Людмилу за прекрасную экскурсию! Мы получили большое удовольствие. Людмила не просто отлично знает историю Канады, она прекрасно передает свои знания экскурсантам. На этой экскурсии мы узнали много интересных фактов, связанных с историей Канады и Монреаля.
Хочется порекомендовать Людмилу как одного из лучших гидов в Канаде!
Д
Монреаль - город, где сбываются мечты
Хочу выразить огромную благодарность! Экскурсия была просто замечательной — маршрут продуман до мелочей, всё организовано удобно и интересно. Особенно впечатлили знания Людмилы — она увлекательно рассказывала, делала акценты на важных деталях и с любовью делилась историей. Однозначно рекомендую! Это отличный способ узнать больше и получить настоящее удовольствие от путешествия.
Анна
Монреаль - город, где сбываются мечты
Прекрасную экскурсию провела для нас замечательный гид Людмила!! Очень интересно рассказала и об истории самой Канады, и о интересных и, порой, удивительных фактах о Монреале!!
Очень ценно, что Людмила- внимательный, заботящийся
о своих туристах человек- мы созвонились за несколько дней до нашего приезда в Монреаль и она подробно ответила на все мои вопросы, порекомендовала прекрасные рестораны и места, куда мы могли поехать в оставшееся в городе время.
Монреаль- чудесный город, и, благодаря Людмиле он раскрылся для нас со всех сторон, оставив желание вернуться!!
Благодарим Людмилу, и очень рекомендуем ее всем, приезжающим в Монреаль, как лучшего гида!!

Ольга
Монреаль - город, где сбываются мечты
Людмила-замечательный гид! Мы с 3 детьми под плавный рассказ Людмилы прогуляли практически 4 часа- не устав и не потеряв внимания) Монреаль- сам по себе прекрасен, а вместе с Людмилой- шедеврален! Спасибо огромное❤️
А
Монреаль - город, где сбываются мечты
Классная экскурсия, классный маршрут и классный гид.

У нас был один день, чтобы познакомиться с Монреалем, и благодаря Людмиле этот день останется навсегда в памяти. Мы точно влюбились в Монреаль и
хотим приехать сюда снова!

Это не был сухой рассказ из Википедии, напротив, очень объёмный экскурс в историю и культуру Монреаля и Канады. Так может только тот, кто этим городом живёт. Людмила оказалась очень интересным рассказчиком, который чувствует свою аудиторию и быстро подстраивается под неё.

Мы бы назвали Людмилу "активным пользователем" Монреаля, который знает, как жить на полную в этом большом и творческом городе!

Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Святые места»

Сколько стоит экскурсия по Монреалю в мае 2026
Сейчас в Монреале в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 175. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
