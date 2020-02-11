Все экскурсии в Монреале
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монреале – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от $131. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монреале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Канаде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальный тур
7д
$2 950
за 1 чел.
3ч
$131
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
$150
за 1-4 чел.
Монреаль — город, где сбываются мечты
Обзор самых интересных достопримечательностей с погружением в историю, архитектуру и культуру города
7д
$706
за 1 чел.
8ч
$282
за 1 чел.
4ч
$235
за 1 чел.
3д
$565
за 1 чел.
4ч
$235
за 1 чел.
4ч
$188
за 1 чел.
2д
$423
за 1 чел.
4ч
$141
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Монреаля»
- ААлена11 февраля 2020Нам с мужем очень понравилось. Очень профессионально и с огромной любовью!!!! Спасибо ЛЮДМИЛА!
- ААлла19 января 2020из-за погодных условий, по обоюдному согласию, экскурсия была перенесена на 28 декабря. Экскурсия прошла отлично. У Людмилы отличные знания истории Канады, Монреаля, географии города. Хорошо структурирован материал, быстро ориентируется по внесению изменений в маршрут. Правильная речь. Внимательный отзывчивый человек. В экскурсию были включены не только общеизвестные достопримечательности, но и уголки города, на которые самостоятельно не обратили бы внимания (что очень ценно, с моей точки зрения). Кроме "ОТЛИЧНО" сказать нечего! Рекомендую экскурсию в обществе Людмилы. Людмила, спасибо за экскурсию, за ваши советы!
- IIrena2 января 2020Очень знающий и очень интересный человек. Нам очень понравилось как Людмила провела экскурсию. Без неё сами мы бы не увидели и 5ой части того что она нам показала