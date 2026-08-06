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города и умение связать исторические события с конкретными зданиями, улицами и районами Монреаля.



Особенно хочется отметить профессионализм и самоотдачу Людмилы. Несмотря на сильный дождь и плохую погоду, она работала неутомимо, сохраняла доброжелательность и старалась показать и рассказать нам как можно больше. Благодаря ей экскурсия получилась живой, познавательной и запоминающейся.



После экскурсии у нас сложилось гораздо более полное представление об истории и характере Монреаля. Большое спасибо Людмиле за прекрасную работу! С удовольствием рекомендуем эту экскурсию другим путешественникам.