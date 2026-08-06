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Экскурсии в Монреале

Найдено 6 экскурсий в Монреале на русском языке, цены от $83. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Пешая
3 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225 за всё до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225 за всё до 6 чел.
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале
Знаковые учреждения, блестящие ученики и легендарные места еврейского квартала
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225 за всё до 6 чел.
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады (на вашем авто)
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады (на вашем авто)
Разобраться в государственном устройстве страны и открыть уютный, доброжелательный, творческий город
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $325 за всё до 4 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Прогулка по улице Шербрук в Монреале: музеи, университеты и скульптуры ждут вас. Узнайте историю «золотой квадратной мили» и её значение сегодня
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $225 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Монреале
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Монреале
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $83 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Экскурсия «Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее» была очень интересной и содержательной. Наш гид Людмила продемонстрировала глубокие знания истории
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города и умение связать исторические события с конкретными зданиями, улицами и районами Монреаля.

Особенно хочется отметить профессионализм и самоотдачу Людмилы. Несмотря на сильный дождь и плохую погоду, она работала неутомимо, сохраняла доброжелательность и старалась показать и рассказать нам как можно больше. Благодаря ей экскурсия получилась живой, познавательной и запоминающейся.

После экскурсии у нас сложилось гораздо более полное представление об истории и характере Монреаля. Большое спасибо Людмиле за прекрасную работу! С удовольствием рекомендуем эту экскурсию другим путешественникам.

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П
Монреаль - город, где сбываются мечты
Людмила полностью оправдала мои ожидания. Рассказ и само путешествие по городу были крайне интересными. На все мои вопросы Людмила отвечала глубоко со знанием темы. От всей души порекомендую ее своим друзьям.
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Ольга
Монреаль - город, где сбываются мечты
Очень благодарна Людмиле за увлекательную экскурсию по Монреалю. Спасибо за приятное общение, исчерпывающую информацию, деликатность и профессионализм. Настоятельно рекомендую. Вы откроете для себя этот удивительный город либо впервые, либо по-новому.
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Д
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Опытный доброжелательный гид с хорошим бэкграундом, любит и отлично знает город, щедро и неутомимо делится своими знаниями)))
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А
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Людмила замечательный гид, с огромным запасом знаний и умением им поделиться. Материал излагался очень профессионально и интересно, много полезной информации. Другими словами, эксурсия прошла интересно, насыщенно, оставила желание приезсть в Монреаль еще раз.
Искренне буду рекомендовать Людмилу своим друзьям.
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З
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Великолепная экскурсия! Было очень интересно, познавательно. Время пролетело незаметно.
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Л
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Великолепная экскурсия по Монреалю. Даже дождливая погода ничуть не омрачила прогулку с замечательным гидом Людмилой.
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И
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Огромная благодарность Людмиле за прекрасную экскурсию по Монреалю. Людмила профессионал своего дела. Настолько интересно было ее слушать, что время пролетело
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совсем незаметно. Очень эрудированный человек, отлично знающий историю Канады и Монреаля. Она познакомила нас с Монреалем и заразила любовью к этому прекрасному городу. Помимо этого она очень отзывчивый человек. Помогла нам с другими вопросами. От души ее рекомендуем!

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М
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Людмила прекрасный,знающий,образованный гид. Экскурсия была очень интерактивной,длилась намного дольще заявленного-за что мы очень благодарны.
Чувствуется,что знания у Людмилы очень обширные и
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она с удовольствием ими делится. А также любовь к городу тоже чувствуется,что создает чудесную атмосферу экскурсии-путешествия. Очень рекомендуем от всего сердца. Нас было 5 человек и все задавали море разных вопросов,Людмила очень толково все обьясняла. Высшая оценка!

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А
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Людмила является прекрасным рассказчиком, с богатым словарным запасом и знанием города. Рекомендую всем, кто желает погрузиться в историю и понять мельчайшие детали Монреаля!
Живя долгое время в Канаде, узнал много нового.
Большое спасибо!
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Всего 133 отзыва в Монреале

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Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю

Самые популярные экскурсии в Монреале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее;
  2. Монреаль - город, где сбываются мечты;
  3. Бульвар Сен-Лоран - история евреев в Монреале;
  4. Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады (на вашем авто);
  5. Монреаль - город науки и искусства.
Сколько стоит экскурсия по Монреалю в августе 2026
Сейчас в Монреале можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 83 до 325. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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