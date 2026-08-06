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Последние отзывы на экскурсии
С
Экскурсия «Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее» была очень интересной и содержательной. Наш гид Людмила продемонстрировала глубокие знания истории
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П
Людмила полностью оправдала мои ожидания. Рассказ и само путешествие по городу были крайне интересными. На все мои вопросы Людмила отвечала глубоко со знанием темы. От всей души порекомендую ее своим друзьям.
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Очень благодарна Людмиле за увлекательную экскурсию по Монреалю. Спасибо за приятное общение, исчерпывающую информацию, деликатность и профессионализм. Настоятельно рекомендую. Вы откроете для себя этот удивительный город либо впервые, либо по-новому.
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Д
Опытный доброжелательный гид с хорошим бэкграундом, любит и отлично знает город, щедро и неутомимо делится своими знаниями)))
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А
Людмила замечательный гид, с огромным запасом знаний и умением им поделиться. Материал излагался очень профессионально и интересно, много полезной информации. Другими словами, эксурсия прошла интересно, насыщенно, оставила желание приезсть в Монреаль еще раз.
Искренне буду рекомендовать Людмилу своим друзьям.
Искренне буду рекомендовать Людмилу своим друзьям.
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З
Великолепная экскурсия! Было очень интересно, познавательно. Время пролетело незаметно.
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Л
Великолепная экскурсия по Монреалю. Даже дождливая погода ничуть не омрачила прогулку с замечательным гидом Людмилой.
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И
Огромная благодарность Людмиле за прекрасную экскурсию по Монреалю. Людмила профессионал своего дела. Настолько интересно было ее слушать, что время пролетело
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М
Людмила прекрасный,знающий,образованный гид. Экскурсия была очень интерактивной,длилась намного дольще заявленного-за что мы очень благодарны.
Чувствуется,что знания у Людмилы очень обширные и
Чувствуется,что знания у Людмилы очень обширные и
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А
Людмила является прекрасным рассказчиком, с богатым словарным запасом и знанием города. Рекомендую всем, кто желает погрузиться в историю и понять мельчайшие детали Монреаля!
Живя долгое время в Канаде, узнал много нового.
Большое спасибо!
Живя долгое время в Канаде, узнал много нового.
Большое спасибо!
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Всего 133 отзыва в Монреале
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Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю
Самые популярные экскурсии в Монреале
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Сколько стоит экскурсия по Монреалю в августе 2026
Сейчас в Монреале можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 83 до 325. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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