Экскурсии Монреаля

Все экскурсии в Монреале

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Монреале – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 21 ⭐ отзыв, цены от $131. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Монреале почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Канаде на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
Индивидуальный тур
$2 950
за 1 чел.
7 ДНЕЙ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ КАНАДЕ. МОНРЕАЛЬ И КВЕБЕК-СИТИ. ХРАМЫ И МУЗЕИ
Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
$131
за 1 чел.
Приведения Торонто. Экскурсия для храбрых
Монреаль — город, где сбываются мечты
Индивидуальная экскурсия
5
21
$150
за 1-4 чел.
Монреаль — город, где сбываются мечты
Обзор самых интересных достопримечательностей с погружением в историю, архитектуру и культуру города
Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле
$259.45
за 1 чел.
Экскурсия по вечернему Торонто с круизом по озеру Онтарио, ужином и танцами на корабле
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George
$244
за 1 чел.
Последняя битва лучших друзей. Америка против Канады. Битва за Fort George
Чикаго - Архитектурная жемчужина Америки. 3 дня и "любовь до гроба". Часть 1
$706
за 1 чел.
Чикаго - Архитектурная жемчужина Америки. 3 дня и "любовь до гроба". Часть 1
Назад в прошлое. Однодневный тур по стране Менонитов. Город Святого Якова и окрестности
$244
за 1 чел.
Назад в прошлое. Однодневный тур по стране Менонитов. Город Святого Якова и окрестности
Охота на медведя и лося в Канаде
$706
за 1 чел.
Охота на медведя и лося в Канаде
Экскурсия "Винные и кулинарные приключения в южном Онтарио"
$282
за 1 чел.
Экскурсия "Винные и кулинарные приключения в южном Онтарио"
Экскурсия к Ниагарским водопадам с посещением "счастливых" Ниагарских казино
$219.87
за 1 чел.
Экскурсия к Ниагарским водопадам с посещением "счастливых" Ниагарских казино
Торонто Джаз Сафари. Экскурсия по Джаз-клубам Торонто
$235
за 1 чел.
Торонто Джаз Сафари. Экскурсия по Джаз-клубам Торонто
Экскурсия в Монреаль и Квебек Сити
$565
за 1 чел.
Экскурсия в Монреаль и Квебек Сити
Вся восточная Канада за 5 дней. Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке
$861.89
за 1 чел.
Вся восточная Канада за 5 дней. Путешествие в Квебек с круизом на 1000 островов и туром по Мускоке
Ниагара Фолс, штат Нью-Йорк и Ниагарские водопады
$235
за 1 чел.
Ниагара Фолс, штат Нью-Йорк и Ниагарские водопады
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки
$877.72
за 1 чел.
Путешествие из Торонто в Квебек в нескольких частях. Часть 1. Честная попытка рыбалки
Экскурсия по Торонто
$188
за 1 чел.
Экскурсия по Торонто
Экскурсия в столицу Канады Оттаву
$423
за 1 чел.
Экскурсия в столицу Канады Оттаву
Пивной тур по старому Торонто
$141
за 1 чел.
Пивной тур по старому Торонто
Велосипедная прогулка от Ниагарского водопада по виноградникам с обедом и дегустацией вин
$329
за 1 чел.
Велосипедная прогулка от Ниагарского водопада по виноградникам с обедом и дегустацией вин
На самое дно и в грязь. Гонки на вездеходах по канадским лесам и круиз на пароходе
12ч
$535
за 1 чел.
На самое дно и в грязь. Гонки на вездеходах по канадским лесам и круиз на пароходе
Экскурсия в индейскую деревню - музей 16 века на севере Онтарио с круизом по Джордан Бэй
$278
за 1 чел.
Экскурсия в индейскую деревню - музей 16 века на севере Онтарио с круизом по Джордан Бэй

Последние отзывы «Экскурсии Монреаля»

  • Отзыв на: Монреаль — город, где сбываются мечты
    А
    Алена
    11 февраля 2020
    5
    Нам с мужем очень понравилось. Очень профессионально и с огромной любовью!!!! Спасибо ЛЮДМИЛА!
  • Отзыв на: Монреаль — город, где сбываются мечты
    А
    Алла
    19 января 2020
    5
    из-за погодных условий, по обоюдному согласию, экскурсия была перенесена на 28 декабря. Экскурсия прошла отлично. У Людмилы отличные знания истории Канады, Монреаля, географии города. Хорошо структурирован материал, быстро ориентируется по внесению изменений в маршрут. Правильная речь. Внимательный отзывчивый человек. В экскурсию были включены не только общеизвестные достопримечательности, но и уголки города, на которые самостоятельно не обратили бы внимания (что очень ценно, с моей точки зрения). Кроме "ОТЛИЧНО" сказать нечего! Рекомендую экскурсию в обществе Людмилы. Людмила, спасибо за экскурсию, за ваши советы!
  • Отзыв на: Монреаль — город, где сбываются мечты
    I
    Irena
    2 января 2020
    5
    Очень знающий и очень интересный человек. Нам очень понравилось как Людмила провела экскурсию. Без неё сами мы бы не увидели и 5ой части того что она нам показала
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