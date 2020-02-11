А Алла 5

из-за погодных условий, по обоюдному согласию, экскурсия была перенесена на 28 декабря. Экскурсия прошла отлично. У Людмилы отличные знания истории Канады, Монреаля, географии города. Хорошо структурирован материал, быстро ориентируется по внесению изменений в маршрут. Правильная речь. Внимательный отзывчивый человек. В экскурсию были включены не только общеизвестные достопримечательности, но и уголки города, на которые самостоятельно не обратили бы внимания (что очень ценно, с моей точки зрения). Кроме "ОТЛИЧНО" сказать нечего! Рекомендую экскурсию в обществе Людмилы. Людмила, спасибо за экскурсию, за ваши советы!