Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

У вас есть ностальгия по родине? Часто спрашивают меня туристы, путешествующие со мной по Америке и Канаде. Нет отвечаю я, по родине нет, у меня непроходящая ностальгия по Чикаго…

Я жил в этом замечательном городе, часто бываю сейчас и каждый раз, когда на горизонте появляются его знаменитые силуэты (см. фото слева) «мурашки» бегут по коже, как это было в первый раз.

Город Чикаго занимает площадь в 60 000 га. и расположен на высоте 176 метров (578 футов) над уровнем моря 🌊 на юго-западном берегу озера Мичиган. Город 🏙️ раскинулся в ширину, в смысле вдоль озера Мичиган, на 190 км и " в длину», или точнее «в глубину», от озера на 495 км. Озеро Мичиган является 5 в мире по объему пресной воды. В Чикаго огромное количество парков 🌳 многие из которых похожи на настоящие леса в которых водятся косули, олени, волки. Картинку когда в парке шумные и не очень компании жарят шашлыки, а недалеко от них пасутся олени можно видеть в разных районах города. Местные жители к ним привыкли и уже не замечают. Меня это всегда приятно удивляет. В Торонто олени в парках попадаются намного реже. Чикаго можно смело назвать олицетворением Америки. И как в Америке в целом, в этом городе, действительно как в плавильном котле, «перемешались» сотни национальностей и культур, которые мирно живут здесь в 77 районах «Большого Чикаго» и одинаково его любят.

«Чикагцы» известные во всей Америке болельшики, которые любят спорт и готовы грудью встать на защиту своих родных команд от любого «косого» слова или взгляда.

Конечно, чтобы посмотреть город 3 дней не достаточно. Но я постарался вместить в них самое интересное, чего нет ни в одном другом городе и что делает Чикаго действительно «жемчужиной Америки», которую нельзя не увидеть.

«Это безнадежно для случайного посетителя, пытаться не отстать от Чикаго. Он растет быстрее, чем это можно себе представить». писал Марк Твен в1883 году.

Чикаго был только 46 лет, когда Марк Твен писал эти слова, но он уже вырос более чем в 100 раз, из небольшого торгового поста в устье реки Чикаго и превратился в один из крупнейших городов страны. И он и не думал останавливаться в своем росте. В течении следующих 20 лет населения стало в 4 раза больше и речь не шла о том, чтобы остановиться. Чикаго и сейчас стабильно продолжает удивлять весь мир своей способностью быть всегда современным и новым.

Чикаго сейчас, это финансовый и торговый центр Америки, именно тот город в котором для многих сбывается их «американская мечта».

Я предлагаю программу туров по Чикаго и окрестностям, которая включает те музеи 🖼 и экскурсии 🧭, которые нельзя не посетить, если судьба или «Аэрофлот» занесли вас в штат Иллинойс.

Архитектурный тур по реке Чикаго (см. фото автора)

Не много в мире известных всем «иконных», мгновенно узнаваемых архитектурных видов. Среди них Храм Василия Блаженного, Эйфелева башня, Веницианские каналы и…небоскребы Чикаго. Каждый год тысячи и тысячи туристов — пиллигримов приезжают в Чикаго — на родину небоскребов со всего мира полюбоваться этими незабываемыми силуетами. Тысячи и тысячи туристов не задумываясь ни на минуту скажут, что лучшее время проведенное в Чикаго были эти 90 минут архитектурного тура по реке Чикаго.

Нет ни одного известного архитектора — классика архитектуры 20 века, чей небоскреб не украшал бы небо этого города. Это город, в котором живет архитектура и который живет архитектурой.

Амбициозные бизнес — лидеры Чикаго конца 80 годов прошлого столетия оказались в очень затруднительном положении после того, как грандиозный пожар фактически уничтожил весь деловой центр города. Городу, окруженному водой с трех сторон и ограниченному железной дорогой с четвертой стороны если и суждено было куда-то расти, то это только вверх!

«Ограниченный на земле, бизнес смотрел в небо» — писал о ситуации в то время один из современников.

Art Institute of Chicago

По праву считается одним из лучших художественных музеев Америки. В этом музее можно увидеть более 5000 произведений. Здесь лучшая подборка французской живописи, японского прикладного искусства, современной живописи.

Millennium Park

Строительство парка завершилось в 2004 году и хотя расходы на его строительство превзошли все самые смелые ожидания, он стал одной из основных достопримечательностей 🏛️ Чикаго. Сейчас этот парк на берегу озера Мичиган самое любимое место проведения выходных для горожан и обязательно место, которое посещают туристы.

Willis Tower — бывший «SEARS TOWER!»

Ни одно путешествие в Чикаго не будет полным без посещения самого высокого здания в Западном полушарии и прогулкой по стеклянному полу на высоте 1353 футов. Скоростной лифт примчит вас на 103 этаж этого символа Чикаго, откуда открывается незабываемый вид на 50 миль вокруг и на 4 штата. А для самых смелых здесь есть стеклянные балконы со стеклянными стенами, нависающие над городом, ступить на которые решаются не все.

The Magnificent Mile

Вдоль этой «Великолепной мили» расположены самые знаменитые магазины и бутики Чикаго. Здесь можно «утонуть» в обилии «брендов», изысканных больших и маленьких магазинчиков, где можно купить практически любую одежду, обувь, украшения. И все на расстоянии всего одной мили — лёгкая прогулка 👣 и «пустые " карточки и кошельки. Зато сколько воспоминаний!!!

The Chicago Theatre

Захватывающий дух театр «Чикаго» является национальной достопримечательностью всей Америки. Здесь каждый год проходят концерты, театральные постановки и специальные мероприятия. Зрительный зал на 3600 «посадочных мест», которые расположенные в семь этажей является одним из самых крупных театральных залов Америки. Такая вертикальная конструкция зрительного зала является большой редкость в современном мире и в театре «Чикаго» идин из лучших таких залов в мире. Если нам повезёт, то мы сможем попасть на тур за кулисы театра и увидеть жизнь театра «с той стороны».