На прогулке по центру вы не только поразитесь готической красоте и ошеломляющим панорамным видам, но и услышите о нетривиальном пути Оттавы, узнаете о тонкостях политического строя Канады и осмотрите исторические резиденции. Также я расскажу о важных научных открытиях, старейшем канале Северной Америки и городских скульптурных композициях.

Описание экскурсии

Интригующая история Оттавы

Вы узнаете, как неблагоустроенный, затерянный среди лесов поселок строителей канала вознесся в ранг столичного города за 30 лет. Почему именно Оттаву, а не столь сильных кандидатов, как Монреаль и Торонто, выбрали центром государственной власти Канады. Я также расскажу о происхождении названия города, а возле величественного входа в канал Ридо (памятник ЮНЕСКО) — о его создателе, который даже не получил простого «спасибо» за свой титанический труд, и оригинальных шлюзах, до сих пор приводимых в действие вручную. Зимой вы увидите, как канал превращается в каток длиной в почти 8 км и становится самым популярным местом в Оттаве.

Парламентский холм: святая святых канадской столицы

Здесь я познакомлю вас не только с впечатляющими готическими зданиями, но и помогу разобраться в государственном устройстве страны. Вы услышите, какие функции выполняет генерал-губернатор, какие — премьер-министр и кто является главой страны.

Памятники и скульптуры, достойные внимания

Возле мемориалов поговорим об участии Канады в войнах на других континентах и со своим южным соседом — США. Не обойдем вниманием Национальную художественную галерею, где хранится крупнейшая коллекция произведений коренных народов и канадских художников. Возле здания вы рассмотрите такие яркие городские скульптуры, как Мама (Паук). А скульптурная композиция «Женщины тоже люди!» станет иллюстрацией к рассказу о борьбе канадских женщин за свои права.

Инновации и научные достижения

Рядом с Национальным Научно-исследовательским Советом Канады вы узнаете о передовых разработках, которые осуществили в местных лабораториях, как-то синтетический инсулин; вакцина против менингита для малышей; новая технология тончайшей пленки для банковских банкнот, которая используется во многих странах мира; технология 3-мерного изображения, которую применили для сканирования оригинала картины Мона Лиза; биотопливо из масличных культур; прибор для генерации лазерных лучей и измерения с их помощью процессов, которые происходят внутри атомов и молекул в одну квиллионную долю секунды (число с 18-ю нулями), и многое другое!

Кроме того, в нашей программе:

Красивые здания посольств и правительственные резиденции, королевский монетный двор, здания Министерства Иностранных дел и повидавшая виды историческая гостиница «Замок Лорье». Бывшее здание вокзала Юнион Стэйшн, где временно расположился Сенат, и один из самых старых и крупных рынков Канады — Байворд. А также прогулка по островку Грин и водопады Ридо.

Организационные детали