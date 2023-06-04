Разобраться в государственном устройстве страны и открыть уютный, доброжелательный, творческий город
Также я расскажу о важных научных открытиях, старейшем канале Северной Америки и городских скульптурных композициях.
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Описание
Что вас ожидает
Интригующая история Оттавы
Вы узнаете, как неблагоустроенный, затерянный среди лесов поселок строителей канала вознесся в ранг столичного города за 30 лет. Почему именно Оттаву, а не столь сильных кандидатов, как Монреаль и Торонто, выбрали центром государственной власти Канады. Я также расскажу о происхождении названия города, а возле величественного входа в канал Ридо (памятник ЮНЕСКО) — о его создателе, который даже не получил простого «спасибо» за свой титанический труд, и оригинальных шлюзах, до сих пор приводимых в действие вручную. Зимой вы увидите, как канал превращается в каток длиной в почти 8 км и становится самым популярным местом в Оттаве.
Парламентский холм: святая святых канадской столицы
Здесь я познакомлю вас не только с впечатляющими готическими зданиями, но и помогу разобраться в государственном устройстве страны. Вы услышите, какие функции выполняет генерал-губернатор, какие — премьер-министр и кто является главой страны.
Памятники и скульптуры, достойные внимания
Возле мемориалов поговорим об участии Канады в войнах на других континентах и со своим южным соседом — США. Не обойдем вниманием Национальную художественную галерею, где хранится крупнейшая коллекция произведений коренных народов и канадских художников. Возле здания вы рассмотрите такие яркие городские скульптуры, как Мама (Паук). А скульптурная композиция «Женщины тоже люди!» станет иллюстрацией к рассказу о борьбе канадских женщин за свои права.
Инновации и научные достижения
Рядом с Национальным Научно-исследовательским Советом Канады вы узнаете о передовых разработках, которые осуществили в местных лабораториях, как-то синтетический инсулин; вакцина против менингита для малышей; новая технология тончайшей пленки для банковских банкнот, которая используется во многих странах мира; технология 3-мерного изображения, которую применили для сканирования оригинала картины Мона Лиза; биотопливо из масличных культур; прибор для генерации лазерных лучей и измерения с их помощью процессов, которые происходят внутри атомов и молекул в одну квиллионную долю секунды (число с 18-ю нулями), и многое другое!
Кроме того, в нашей программе:
Красивые здания посольств и правительственные резиденции, королевский монетный двор, здания Министерства Иностранных дел и повидавшая виды историческая гостиница «Замок Лорье». Бывшее здание вокзала Юнион Стэйшн, где временно расположился Сенат, и один из самых старых и крупных рынков Канады — Байворд. А также прогулка по островку Грин и водопады Ридо.
Организационные детали
- Так как я не живу в Оттаве, экскурсия проводится из Монреаля с возвращением вечером обратно, при наличии у вас своего транспорта.
- Выезд из Монреаля в 7:00 утра, возвращение обратно в 20:00. Поездка занимает около 2-х часов в одну сторону, если нет никаких помех с движением транспорта.
- Экскурсия по Оттаве проходит пешком. Машину нужно будет оставить на стоянке.
- Дополнительные расходы в Оттаве: стоянка машины — около $30.00.
- Если вы находитесь не в Монреале, но хотите узнать Оттаву, я могу приехать туда на поезде на 1 один день, но это повлечет дополнительные расходы. Билет на поезд или автобус стоит в среднем $100 туда и обратно. Эту опцию нужно обговаривать заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.