Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады

Разобраться в государственном устройстве страны и открыть уютный, доброжелательный, творческий город

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На прогулке по центру вы не только поразитесь готической красоте и ошеломляющим панорамным видам, но и услышите о нетривиальном пути Оттавы, узнаете о тонкостях политического строя Канады и осмотрите исторические резиденции.

Также я расскажу о важных научных открытиях, старейшем канале Северной Америки и городских скульптурных композициях.
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
Из Монреаля в Оттаву, непознанную столицу Канады
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Описание

Что вас ожидает

Интригующая история Оттавы

Вы узнаете, как неблагоустроенный, затерянный среди лесов поселок строителей канала вознесся в ранг столичного города за 30 лет. Почему именно Оттаву, а не столь сильных кандидатов, как Монреаль и Торонто, выбрали центром государственной власти Канады. Я также расскажу о происхождении названия города, а возле величественного входа в канал Ридо (памятник ЮНЕСКО) — о его создателе, который даже не получил простого «спасибо» за свой титанический труд, и оригинальных шлюзах, до сих пор приводимых в действие вручную. Зимой вы увидите, как канал превращается в каток длиной в почти 8 км и становится самым популярным местом в Оттаве.

Парламентский холм: святая святых канадской столицы

Здесь я познакомлю вас не только с впечатляющими готическими зданиями, но и помогу разобраться в государственном устройстве страны. Вы услышите, какие функции выполняет генерал-губернатор, какие — премьер-министр и кто является главой страны.

Памятники и скульптуры, достойные внимания

Возле мемориалов поговорим об участии Канады в войнах на других континентах и со своим южным соседом — США. Не обойдем вниманием Национальную художественную галерею, где хранится крупнейшая коллекция произведений коренных народов и канадских художников. Возле здания вы рассмотрите такие яркие городские скульптуры, как Мама (Паук). А скульптурная композиция «Женщины тоже люди!» станет иллюстрацией к рассказу о борьбе канадских женщин за свои права.

Инновации и научные достижения

Рядом с Национальным Научно-исследовательским Советом Канады вы узнаете о передовых разработках, которые осуществили в местных лабораториях, как-то синтетический инсулин; вакцина против менингита для малышей; новая технология тончайшей пленки для банковских банкнот, которая используется во многих странах мира; технология 3-мерного изображения, которую применили для сканирования оригинала картины Мона Лиза; биотопливо из масличных культур; прибор для генерации лазерных лучей и измерения с их помощью процессов, которые происходят внутри атомов и молекул в одну квиллионную долю секунды (число с 18-ю нулями), и многое другое!

Кроме того, в нашей программе:

Красивые здания посольств и правительственные резиденции, королевский монетный двор, здания Министерства Иностранных дел и повидавшая виды историческая гостиница «Замок Лорье». Бывшее здание вокзала Юнион Стэйшн, где временно расположился Сенат, и один из самых старых и крупных рынков Канады — Байворд. А также прогулка по островку Грин и водопады Ридо.

Организационные детали

  • Так как я не живу в Оттаве, экскурсия проводится из Монреаля с возвращением вечером обратно, при наличии у вас своего транспорта.
  • Выезд из Монреаля в 7:00 утра, возвращение обратно в 20:00. Поездка занимает около 2-х часов в одну сторону, если нет никаких помех с движением транспорта.
  • Экскурсия по Оттаве проходит пешком. Машину нужно будет оставить на стоянке.
  • Дополнительные расходы в Оттаве: стоянка машины — около $30.00.
  • Если вы находитесь не в Монреале, но хотите узнать Оттаву, я могу приехать туда на поезде на 1 один день, но это повлечет дополнительные расходы. Билет на поезд или автобус стоит в среднем $100 туда и обратно. Эту опцию нужно обговаривать заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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