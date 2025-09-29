Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город, где сбываются мечты
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Прогулка по улице Шербрук в Монреале: музеи, университеты и скульптуры ждут вас. Узнайте историю «золотой квадратной мили» и её значение сегодня
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJanna29 сентября 2025Людмила это профессионал своего дела влюблённый в историю Канады. Мы наслаждались интересным рассказом о достопримечательностях старого города, прошли все красиаые
- LLeyla22 сентября 2025Людмила очень понятно и интересно рассказала нам о городе! Очень рекомендую!
- AAleksandr20 сентября 2025It was one of the best travel expediencies I ever had. In relatively short time we were able to feel French and British Montreal, historical and modern city, old cathedrals and underground city. Amazing!!!
- ССветлана3 сентября 2025Были на экскурсии, Людмила нас встретила точно в назначенное время в назначенном месте. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла замечательно. Много новой информации и фактов было нам рассказано. Маршрут не тяжелый, очень интересен
- ЯЯков24 августа 2025Людмила - прекрасный гид: профессиональный, вовлеченный.
Монреаль ее глазами - город с превосходной архитектурой, креативным дизайном, вкусом, стилем.
Город подземный и город надземный, город искусств и город гурманов, конечно).
Рекомендую.
- NNataliya8 августа 2025Это была прекрасная экскурсия. Людмила очень хорошо знала материал, она была замечательным рассказчиком, и с ней было очень приятно общаться. Спасибо, Людмила!
- ИИда3 августа 2025Людмила- гид по призванию, знаток города и его истории. Умеет заинтересовать, нестандартно подать материал, показать то, о чем не пишут в путеводителях. Одним словом, виртуоз своего дела. Благодарю от всей души и буду рекомендовать друзьям.
- ДДарья1 августа 2025Только приятные эмоции))) рекомендую!
- ННаталья30 июля 2025Людмила провела замечательную экскурсию для меня и моей мамы. Мы узнали столько нового об истории Канады и города. Людмила - прекрасный, знающий и внимательный экскурсовод. Очень рекомендуем ее услуги😊
- ИИгорь15 июля 2025Нас было четверо: родители и двое ребят подростков 17 и 14 лет.
Людмила рассказывает понятно и интересно. Она любит Монреаль и
- RRina8 июля 2025Хотим поблагодарить Людмилу за прекрасную экскурсию! Мы получили большое удовольствие. Людмила не просто отлично знает историю Канады, она прекрасно передает
- ТТатьяна11 июня 2025Спасибо Людмиле за экскурсию!!!
При той нервной ситуации, которая у нас происходит с потерей багажа, она просто уравновесила наши души.
Внимательна, тактична,
- ДДмитрий15 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность! Экскурсия была просто замечательной — маршрут продуман до мелочей, всё организовано удобно и интересно. Особенно впечатлили
- ААнна6 мая 2025Прекрасную экскурсию провела для нас замечательный гид Людмила!! Очень интересно рассказала и об истории самой Канады, и о интересных и,
- ИИрина1 мая 2025Большое спасибо Людмиле за прекрасную, содержательную и познавательную экскурсию по Старому городу Монреаля! Благодаря Вам, мы узнали основные вехи и
- ООльга21 апреля 2025Людмила-замечательный гид! Мы с 3 детьми под плавный рассказ Людмилы прогуляли практически 4 часа- не устав и не потеряв внимания) Монреаль- сам по себе прекрасен, а вместе с Людмилой- шедеврален! Спасибо огромное❤️
- ААлександра9 апреля 2025Классная экскурсия, классный маршрут и классный гид.
У нас был один день, чтобы познакомиться с Монреалем, и благодаря Людмиле этот день
- ММихаил24 марта 2025Спасибо Людмиле за классную экскурсию! Было очень интересно, узнали много нового о Монреале! Рекомендуем!
- ООльга19 января 2025Монреаль- в самом деле город, который удивил и порадовал!!! Замечательный экскурсовод и от этого всего- впечатлений море!!! Спасибо!
- ИИННА7 января 2025Огромное спасибо Людмиле за эту экскурсию, без неё мы бы точно не увидели такой Монреаль! Очень захотелось вернуться сюда летом
Ответы на вопросы от путешественников по Монреалю в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монреале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Монреалю в декабре 2025
Сейчас в Монреале в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 150. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монреале (Канада 🇨🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 112 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Канады. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль