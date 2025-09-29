читать дальше

порой, удивительных фактах о Монреале!!

Очень ценно, что Людмила- внимательный, заботящийся о своих туристах человек- мы созвонились за несколько дней до нашего приезда в Монреаль и она подробно ответила на все мои вопросы, порекомендовала прекрасные рестораны и места, куда мы могли поехать в оставшееся в городе время.

Монреаль- чудесный город, и, благодаря Людмиле он раскрылся для нас со всех сторон, оставив желание вернуться!!

Благодарим Людмилу, и очень рекомендуем ее всем, приезжающим в Монреаль, как лучшего гида!!