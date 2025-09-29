Мои заказы

Увидеть самое главное в Монреале

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Монреале на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монреаль - город, где сбываются мечты
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте, как Монреаль стал крупнейшим франкоязычным городом Америки. Погрузитесь в его уникальную атмосферу и культурное наследие
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
Пешая
3 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Монреаль приглашает на увлекательное путешествие по своим улицам, где история и современность сплетаются в уникальную атмосферу города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.
Монреаль - город науки и искусства
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по улице Шербрук в Монреале: музеи, университеты и скульптуры ждут вас. Узнайте историю «золотой квадратной мили» и её значение сегодня
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Janna
    29 сентября 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Людмила это профессионал своего дела влюблённый в историю Канады. Мы наслаждались интересным рассказом о достопримечательностях старого города, прошли все красиаые
    улочки любуясь историческими зданиями и памятниками архитектуры про которые услышали множество увлекательных деталей. Эта экскурсия превзошла все наши ожидания. Обязательно порекомендуем Людмилу нашим друзьям.

  • L
    Leyla
    22 сентября 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Людмила очень понятно и интересно рассказала нам о городе! Очень рекомендую!
  • A
    Aleksandr
    20 сентября 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    It was one of the best travel expediencies I ever had. In relatively short time we were able to feel French and British Montreal, historical and modern city, old cathedrals and underground city. Amazing!!!
  • С
    Светлана
    3 сентября 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Были на экскурсии, Людмила нас встретила точно в назначенное время в назначенном месте. Несмотря на дождливую погоду, экскурсия прошла замечательно. Много новой информации и фактов было нам рассказано. Маршрут не тяжелый, очень интересен
  • Я
    Яков
    24 августа 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Людмила - прекрасный гид: профессиональный, вовлеченный.
    Монреаль ее глазами - город с превосходной архитектурой, креативным дизайном, вкусом, стилем.
    Город подземный и город надземный, город искусств и город гурманов, конечно).
    Рекомендую.
    Людмила - прекрасный гид: профессиональный, вовлеченный
  • N
    Nataliya
    8 августа 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Это была прекрасная экскурсия. Людмила очень хорошо знала материал, она была замечательным рассказчиком, и с ней было очень приятно общаться. Спасибо, Людмила!
  • И
    Ида
    3 августа 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Людмила- гид по призванию, знаток города и его истории. Умеет заинтересовать, нестандартно подать материал, показать то, о чем не пишут в путеводителях. Одним словом, виртуоз своего дела. Благодарю от всей души и буду рекомендовать друзьям.
  • Д
    Дарья
    1 августа 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Только приятные эмоции))) рекомендую!
  • Н
    Наталья
    30 июля 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Людмила провела замечательную экскурсию для меня и моей мамы. Мы узнали столько нового об истории Канады и города. Людмила - прекрасный, знающий и внимательный экскурсовод. Очень рекомендуем ее услуги😊
  • И
    Игорь
    15 июля 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Нас было четверо: родители и двое ребят подростков 17 и 14 лет.
    Людмила рассказывает понятно и интересно. Она любит Монреаль и
    готова рассказать о нём бесконечно. Экскурсия фактически была почти четыре часа, но Людмила была готова ещё рассказывать и показывать нам город, но у нас уже были планы на вторую половину дня.
    Спасибо Людмиле за интересную экскурсию! Мы точно теперь не забудем Монреаль.

  • R
    Rina
    8 июля 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Хотим поблагодарить Людмилу за прекрасную экскурсию! Мы получили большое удовольствие. Людмила не просто отлично знает историю Канады, она прекрасно передает
    свои знания экскурсантам. На этой экскурсии мы узнали много интересных фактов, связанных с историей Канады и Монреаля.
    Хочется порекомендовать Людмилу как одного из лучших гидов в Канаде!

  • Т
    Татьяна
    11 июня 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Спасибо Людмиле за экскурсию!!!
    При той нервной ситуации, которая у нас происходит с потерей багажа, она просто уравновесила наши души.

    Внимательна, тактична,
    заботлива и …!!!глубоко интересный расказчик!!! . Рады встрече с вами Людмила!!!

    Монреаль ни с кем не сравним!
    И, благодаря Людмиле, очень запал в душу. Спасибо🙂

  • Д
    Дмитрий
    15 мая 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Хочу выразить огромную благодарность! Экскурсия была просто замечательной — маршрут продуман до мелочей, всё организовано удобно и интересно. Особенно впечатлили
    знания Людмилы — она увлекательно рассказывала, делала акценты на важных деталях и с любовью делилась историей. Однозначно рекомендую! Это отличный способ узнать больше и получить настоящее удовольствие от путешествия.

  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Прекрасную экскурсию провела для нас замечательный гид Людмила!! Очень интересно рассказала и об истории самой Канады, и о интересных и,
    порой, удивительных фактах о Монреале!!
    Очень ценно, что Людмила- внимательный, заботящийся о своих туристах человек- мы созвонились за несколько дней до нашего приезда в Монреаль и она подробно ответила на все мои вопросы, порекомендовала прекрасные рестораны и места, куда мы могли поехать в оставшееся в городе время.
    Монреаль- чудесный город, и, благодаря Людмиле он раскрылся для нас со всех сторон, оставив желание вернуться!!
    Благодарим Людмилу, и очень рекомендуем ее всем, приезжающим в Монреаль, как лучшего гида!!

  • И
    Ирина
    1 мая 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Большое спасибо Людмиле за прекрасную, содержательную и познавательную экскурсию по Старому городу Монреаля! Благодаря Вам, мы узнали основные вехи и
    имена канадской истории, лучше поняли основные достопримечательности и символы, а ещё увидели детали, на которые сами не обратили бы внимание, зашли в здания с очень интересными интерьерами и даже узнали некоторые секретные ходы. Очень приятно было познакомиться с гидом, с такой любовью рассказывающем о городе и готовым ответить на все наши вопросы!
    Позже мы провели прекрасный семейный вечер во французском ресторане с живой джазовой музыкой, воспользовавшись рекомендацией Людмилы

  • О
    Ольга
    21 апреля 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Людмила-замечательный гид! Мы с 3 детьми под плавный рассказ Людмилы прогуляли практически 4 часа- не устав и не потеряв внимания) Монреаль- сам по себе прекрасен, а вместе с Людмилой- шедеврален! Спасибо огромное❤️
  • А
    Александра
    9 апреля 2025
    Монреаль - город, где сбываются мечты
    Классная экскурсия, классный маршрут и классный гид.

    У нас был один день, чтобы познакомиться с Монреалем, и благодаря Людмиле этот день
    останется навсегда в памяти. Мы точно влюбились в Монреаль и хотим приехать сюда снова!

    Это не был сухой рассказ из Википедии, напротив, очень объёмный экскурс в историю и культуру Монреаля и Канады. Так может только тот, кто этим городом живёт. Людмила оказалась очень интересным рассказчиком, который чувствует свою аудиторию и быстро подстраивается под неё.

    Мы бы назвали Людмилу "активным пользователем" Монреаля, который знает, как жить на полную в этом большом и творческом городе!

    Классная экскурсия, классный маршрут и классный гид
  • М
    Михаил
    24 марта 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Спасибо Людмиле за классную экскурсию! Было очень интересно, узнали много нового о Монреале! Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    19 января 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Монреаль- в самом деле город, который удивил и порадовал!!! Замечательный экскурсовод и от этого всего- впечатлений море!!! Спасибо!
  • И
    ИННА
    7 января 2025
    Монреаль: французское начало, английское продолжение, современное настоящее
    Огромное спасибо Людмиле за эту экскурсию, без неё мы бы точно не увидели такой Монреаль! Очень захотелось вернуться сюда летом
    снова. А еще захотелось подробнее прочитать о многих персонажах, о которых мы услышали во время прогулки. Монреаль изнутри глазами местного жителя поражает

    Огромное спасибо Людмиле за эту экскурсию, без неё мы бы точно не увидели такой Монреаль! Очень

